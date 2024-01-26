Mahfi Eğilmez'in Hatırlattığı Shrinkflasyon ve Skimpflasyon Kavramları Yerine Ne Getirilebilir?

Fiyat artışlarının oluşturduğu algıyı kırmak ya da artışların yüksek olmaması adına yapılan bu düzenlemelere, eskiler Arapça bir kelime olarak 'tağşiş' derdi. Tağşiş, TDK'ya göre 'Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma; katıştırma' anlamına gelirken, kökeni Osmanlı'da enflasyonun yükselişiyle para olarak kullanılan altın ve gümüşün saflığını bozmaya da dayanıyor.