Türkiye'de Sporcular Dolandırıcılıkla Gündeme Gelirken, Dünyaca Ünlü Sporcuların Yatırım Tavsiyeleri

Türkiye, gündemini günlerce futbol dünyasının ünlü isimlerini milyon dolarlarca dolandıran bir bankacı meşgul etmişti. Spor dünyası özellikle de futbol, büyük paraların döndüğü yerler olunca tüm para avcılarının gözü de orada oluyor. Bir yandan da iyi yatırımlar için güzel gelirler sağlanabiliyor. Peki dünyada ünlü olan sporcular nasıl yatırım tercihleri yapıyor?