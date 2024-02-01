Türkiye'de Sporcular Dolandırıcılıkla Gündeme Gelirken, Dünyaca Ünlü Sporcuların Yatırım Tavsiyeleri
Türkiye'de Sporcular Dolandırıcılıkla Gündeme Gelirken, Dünyaca Ünlü Sporcuların Yatırım Tavsiyeleri
Türkiye, gündemini günlerce futbol dünyasının ünlü isimlerini milyon dolarlarca dolandıran bir bankacı meşgul etmişti. Spor dünyası özellikle de futbol, büyük paraların döndüğü yerler olunca tüm para avcılarının gözü de orada oluyor. Bir yandan da iyi yatırımlar için güzel gelirler sağlanabiliyor. Peki dünyada ünlü olan sporcular nasıl yatırım tercihleri yapıyor?
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Türkiye'de geçmiş yılların Yeşilçam filmlerinde zirveden sıfırı tüketen futbolcular işlenirken, günümüzde yatırım dünyası gelişse de sporcuların finansal okuryazarlığı eşzamanlı gelişmiyor.
Yatırımı ve spor dünyasındaki yüksek paraları biz keşfetmediğimize göre, dünyaca ünlü sporcular nasıl yatırımlar yapıyor?
Futbol, basketbol, voleybol derken başarılı sporcuların hayatlarında gerek transfer gerek sponsorluklar, reklamlar derken milyon milyar eurolar, dolarlar, TL’ler bulunuyor.
Amerikan futbol ligi NFL’deki milyon dolarlar kazanan sporculardan yüzde 78’i sadece 2 yıl içinde "parasız" kalıyor.
NBA efsanelerinden Shaquille O’Neal, emekli olsa da yatırım tavsiyeleriyle dikkat çekiyor.
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Eski NFL (ABD Futbol Ligi) yıldızı Phillip Buchanon'un "New Money: Staying Rich" (Yeni Para: Zengin Kalmak) isimli bir kitabı bile var.
NBA'in büyük yıldızlarından LeBron James de birçok alanda yatırım yapanlardan.
"Money Smart Athlete" de burada açıklama gerektiriyor. ABD'de sporculara spor ve finansal danışmanlık sunan bir ekip.
Efsane basketbolcu Michael Jordan da 1984 yılında Nike ile ilk anlaşmasını yaparken, bu markadan toplamda 1,3 milyar dolar kazandı.
Ünlü MMA dövüşçüsü Conor McGregor, 2018 yılında bir viski markası kurarken, ilk yıl milyar dolar kazanabildi. "August McGregor" adlı bir giyim markası bulunan sporcunun "The Mac Life" medya şirketi bulunuyor.
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Ekonomi kanalı CNBC'de yatırım programına katılan eski NBA oyuncularından Isaiah Thomas ve eski beyzbolcu Dexter Fowler da nasihat verenlerden. Dünyanın en büyük ekonomi kanallarından birine çıkan sporcular bakın neler söylemiş?
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