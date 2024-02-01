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Türkiye'de Sporcular Dolandırıcılıkla Gündeme Gelirken, Dünyaca Ünlü Sporcuların Yatırım Tavsiyeleri

Türkiye'de Sporcular Dolandırıcılıkla Gündeme Gelirken, Dünyaca Ünlü Sporcuların Yatırım Tavsiyeleri

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.02.2024 - 17:58

Türkiye, gündemini günlerce futbol dünyasının ünlü isimlerini milyon dolarlarca dolandıran bir bankacı meşgul etmişti. Spor dünyası özellikle de futbol, büyük paraların döndüğü yerler olunca tüm para avcılarının gözü de orada oluyor. Bir yandan da iyi yatırımlar için güzel gelirler sağlanabiliyor. Peki dünyada ünlü olan sporcular nasıl yatırım tercihleri yapıyor?

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Türkiye'de geçmiş yılların Yeşilçam filmlerinde zirveden sıfırı tüketen futbolcular işlenirken, günümüzde yatırım dünyası gelişse de sporcuların finansal okuryazarlığı eşzamanlı gelişmiyor.

Türkiye'de geçmiş yılların Yeşilçam filmlerinde zirveden sıfırı tüketen futbolcular işlenirken, günümüzde yatırım dünyası gelişse de sporcuların finansal okuryazarlığı eşzamanlı gelişmiyor.

Yatırımlarını doğru yönlendirenler olduğu gibi, para hırsıyla yüksek getirilere kananlar da toplumun her kesiminden daha fazla yüksek paraların döndüğü spor camiasında bulunabiliyor.

Yatırımı ve spor dünyasındaki yüksek paraları biz keşfetmediğimize göre, dünyaca ünlü sporcular nasıl yatırımlar yapıyor?

Yatırımı ve spor dünyasındaki yüksek paraları biz keşfetmediğimize göre, dünyaca ünlü sporcular nasıl yatırımlar yapıyor?

En önemli yatırım anahtarı 'yatırımları ikiye bölmekte' gizli görülüyor. İşte dünyaca ünlü sporcuların yatırım tavsiyeleri...

Futbol, basketbol, voleybol derken başarılı sporcuların hayatlarında gerek transfer gerek sponsorluklar, reklamlar derken milyon milyar eurolar, dolarlar, TL’ler bulunuyor.

Futbol, basketbol, voleybol derken başarılı sporcuların hayatlarında gerek transfer gerek sponsorluklar, reklamlar derken milyon milyar eurolar, dolarlar, TL’ler bulunuyor.

Bir imzaları, bir Instagram gönderileri bile sıradan bir insanın hayatı boyunca kazanamayacağı paralar edebiliyor. 

Kendi alanları kadar yatırımda da uzmanlaşan dünyaca ünlü sporculara bakalım. 

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Sports Illustrated’da yayınlanan bir araştırma çarpıcı bir gerçek sunuyor:

Amerikan futbol ligi NFL’deki milyon dolarlar kazanan sporculardan yüzde 78’i sadece 2 yıl içinde "parasız" kalıyor.

Amerikan futbol ligi NFL’deki milyon dolarlar kazanan sporculardan yüzde 78’i sadece 2 yıl içinde "parasız" kalıyor.

NBA oyuncularının yüzde 60’ı aktif spor kariyeri bitince finansal çöküntüye giriyor.

NBA efsanelerinden Shaquille O’Neal, emekli olsa da yatırım tavsiyeleriyle dikkat çekiyor.

NBA efsanelerinden Shaquille O’Neal, emekli olsa da yatırım tavsiyeleriyle dikkat çekiyor.

O’Neal NBA’de ilk imzasının ardından yarım saat içinde 1 milyon dolar harcamış biri olarak, insaflı bir banka müdürüne denk gelmiş. Çalıştığı bankanın müdürünün 'yatırım yap' tavsiyesini dinleyen efsane basketbolcu, şimdi birçok moda markası, yapım şirketi, içerik üretim merkezleri ve yiyecek markalarının sahibi, hissedarı konumunda bulunuyor.

'Doğru insanları yanına al' diyerek banka müdürünü anan O’Neal, bir bankanın raporuna da giren tavsiyesiyle yatırım dünyasında anılıyor:

Diyelim 100 dolarınız var. Bunu ikiye bölün. Akıllı insanlar 50 doları bir yere koyar ve ona hiç dokunmaz. Bakın, elinizde hala 50 dolar var. Daha da akıllı insanlar ise 75 dolarını kenara ayırır.

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Eski NFL (ABD Futbol Ligi) yıldızı Phillip Buchanon'un "New Money: Staying Rich" (Yeni Para: Zengin Kalmak) isimli bir kitabı bile var.

Eski NFL (ABD Futbol Ligi) yıldızı Phillip Buchanon'un "New Money: Staying Rich" (Yeni Para: Zengin Kalmak) isimli bir kitabı bile var.

Buchanon'un tavsiyeleri de şöyle: 

  • İstediklerinle ihtiyaçların arasında bir çizgi çek. Para dağıtmak ve aile üyelerine pahalı şeyler satın almak gibi yaygın mali tuzaklardan kaçınmak için sınırlar koymak zorunludur.

  • Sizden alanlara dikkat edin. Sırf paranız olduğunu düşündükleri için insanlara para vermeyin. Sınırları belirlemek, insanların sizden faydalanmamasını sağlamak için çok önemlidir.

  • Etrafınızı güvenebileceğiniz insanlarla çevreleyin. Gerçek arkadaşlar ve iyi gün dostları arasında ayrım yapın, çünkü gerçek arkadaşlar sizin refahınızı sağlamak isteyecektir.

NBA'in büyük yıldızlarından LeBron James de birçok alanda yatırım yapanlardan.

NBA'in büyük yıldızlarından LeBron James de birçok alanda yatırım yapanlardan.

Ünlü basketbolcunun 'Money Smart Athlete' listesinde ilk sıralarda yer almasına neden olan yatırımı Blaze Pizza olurken, Pizzadan 250 kat para kazanan James, Springhill Entertainment içerik üretim merkezinin ve İngiliz futbol devi Liverpool’un hissedarlarından.

"Money Smart Athlete" de burada açıklama gerektiriyor. ABD'de sporculara spor ve finansal danışmanlık sunan bir ekip.

"Money Smart Athlete" de burada açıklama gerektiriyor. ABD'de sporculara spor ve finansal danışmanlık sunan bir ekip.

Efsane basketbolcu Michael Jordan da 1984 yılında Nike ile ilk anlaşmasını yaparken, bu markadan toplamda 1,3 milyar dolar kazandı.

Efsane basketbolcu Michael Jordan da 1984 yılında Nike ile ilk anlaşmasını yaparken, bu markadan toplamda 1,3 milyar dolar kazandı.

2010 yılında NBA takımı Hornets’ı alan ünlü sporcunun şahsi serveti 1,6 milyar dolar ve ortağı olduğu Cornerstone adlı restoran zinciri ile oto galerileri, fast food restoranları ve bahis siteleri var.

Ünlü MMA dövüşçüsü Conor McGregor, 2018 yılında bir viski markası kurarken, ilk yıl milyar dolar kazanabildi. "August McGregor" adlı bir giyim markası bulunan sporcunun "The Mac Life" medya şirketi bulunuyor.

Ünlü MMA dövüşçüsü Conor McGregor, 2018 yılında bir viski markası kurarken, ilk yıl milyar dolar kazanabildi. "August McGregor" adlı bir giyim markası bulunan sporcunun "The Mac Life" medya şirketi bulunuyor.
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Ekonomi kanalı CNBC'de yatırım programına katılan eski NBA oyuncularından Isaiah Thomas ve eski beyzbolcu Dexter Fowler da nasihat verenlerden. Dünyanın en büyük ekonomi kanallarından birine çıkan sporcular bakın neler söylemiş?

Ekonomi kanalı CNBC'de yatırım programına katılan eski NBA oyuncularından Isaiah Thomas ve eski beyzbolcu Dexter Fowler da nasihat verenlerden. Dünyanın en büyük ekonomi kanallarından birine çıkan sporcular bakın neler söylemiş?
www.cnbc.com

  • Harcadığınızdan daha fazlasını tasarruf edin. Para kazandığınız ilk günden itibaren her ay bunu yapın.

  • Kötü günlere hazırlıklı olun. Bir trafik kazası geçirirsiniz, bugün yaptığınız işi yapamıyor olabilirsiniz.

  • Finansal kararların sonuçlarına dikkat edin. Önemli miktarda para kazanan için kötü mali kararların sonucu hemen olmaz. Gideni hissetmezsin. Finans kanunları, fizik kanunlarına uymaz!

  • Emekliymiş gibi yaşayın. Çalışma yıllarınız boyunca aşırı harcama yaparsanız, daha sonra daha tutumlu bir yaşam tarzına geçmek zordur.

  • Paranızın birleşmesine izin verin. Zaman, anapara artı birikmiş faiz üzerinden hesaplanan bileşik faizin gücünden yararlanır, bu da yatırım kazançlarınızın daha hızlı birikmesi anlamına gelir.

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