Kim Daha Çok Hakkını Arıyor? Beyaz Yaka Çalışanlar Mavi Yakalılar Karşısında Neden Eridiler?

Emek çalışmaları ve çalışma iktisadı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, mavi yakalıların sendikalaşma ve örgütlenme oranının yüksek olmasına dikkat çekerken, hak arama imkanlarının daha geniş olduğunu vurguluyor. Beyaz yakalıların daha 'atomize' yani 'yalnız takıldığını' belirtiyor. Çelik, aslen 'mavi ve beyaz yakalı ayrımı' için de tartışmaya açık olduğunu hatırlatırken, verdiği örnek mühendisler oluyor. Biz de herkesin maaş için çalıştığını bir hatırlatalım burada.