Kim Daha Çok Hakkını Arıyor? Beyaz Yaka Çalışanlar Mavi Yakalılar Karşısında Neden Eridiler?
Kim Daha Çok Hakkını Arıyor? Beyaz Yaka Çalışanlar Mavi Yakalılar Karşısında Neden Eridiler?
Son yıllarda enflasyonla görülen maaşlı çalışanların alım gücündeki erime kendi içinde de ayrışmaya başladı. Özellikle son 10 yıldaki ayrışma mavi yaka olarak tabir edilen işçilerin lehine olurken, eğitimli plaza insanı beyaz yaka nerede yanlış yaptığını düşünmek yerine isyan bayrağını çekmekle meşgul. Bu gidişle bu erime durmayacak gibi.
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Son yıllarda beyaz yakanın sosyal medya yakınmalarına maruz kalmayan var mı?
Öncelikle eğitim sistemindeki değişikliklerle çok fazla "nitelikli" mezun verilmesi, bir yandan niteliğin içeriğini sorgulatırken, bir yandan da nicelik yüzünden arz fazlası yarattı.
Memur maaşlarının asgari ücret karşısındaki erimesinden yola çıkarak örnek oluşturulabiliyor.
Yurt dışını tercih edenler giderken, yurt içinde kalanlar enflasyonist ortamda acımasız kapitalizmle mücadelede çok yalnız kaldı.
İşçi kesimi olarak görülen mavi yakalılarla beyaz yakalıların hak aramalarında yanlış bilenen bir gerçek eğitimli insanların bu konuda daha aktif ve iyi oldukları yönünde olurken, 2023 yılı Mobbing Raporu öyle demiyor.
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"İşçi kesimi aileleriyle de dayanışma içinde."
"Beyaz yakalılarda rekabet var."
"Mavi yaka ile beyaz yaka ayrımı da düşünülmeli."
"Hak aramak, yakaya bağlı değil."
"Beyaz yakalılar yalnız adamdır."
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"Mavi yakanın el becerisi var."
"Çalışanlar mobbinge karşı haklarını bilmiyor."
"Mobbing mağdurları şirketlerde suçlanıyor."
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