Yapanlar Varmış! Çalışanların En Çok Sevdiği CEO'lar Belli Oldu

İş hayatında severek çalışılacak yönetici bulmak zordur. Özellikle ülkemizde ne kadar kurumsal olursa olsun yöneticilik otoritesini mobbing sınırlarında yürüten yöneticiler, yükselmek için de kör bir hırsla herkesi ezmeyi çok sevdiklerinden bu stratejilerini genellikle nefret edilmeyle ödüllendirirler. Yöneticiliğin 'liderlik' olduğunu anlayarak kendi yetkinliklerine de güvenebilenler de yok değil. Bu da uyumlu bir çalışma ortamı yaratıyor. ABD'de de bunu araştırmışlar ve en çok sevilen CEO'ları açıkladılar.