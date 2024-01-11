Yapanlar Varmış! Çalışanların En Çok Sevdiği CEO'lar Belli Oldu
Yapanlar Varmış! Çalışanların En Çok Sevdiği CEO'lar Belli Oldu
Kaynak: https://posts.voronoiapp.com/business...
İş hayatında severek çalışılacak yönetici bulmak zordur. Özellikle ülkemizde ne kadar kurumsal olursa olsun yöneticilik otoritesini mobbing sınırlarında yürüten yöneticiler, yükselmek için de kör bir hırsla herkesi ezmeyi çok sevdiklerinden bu stratejilerini genellikle nefret edilmeyle ödüllendirirler. Yöneticiliğin 'liderlik' olduğunu anlayarak kendi yetkinliklerine de güvenebilenler de yok değil. Bu da uyumlu bir çalışma ortamı yaratıyor. ABD'de de bunu araştırmışlar ve en çok sevilen CEO'ları açıkladılar.
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İş hayatı çoğu insanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gereken bir yer. Milyonlar hatta milyarlarca insanın içinde bulunması gereken bu düzenin mecburiyet olması ve hayatının çoğu vaktini burada harcıyor olması da memnuniyeti de şart kılıyor.
Lider özellikleriyle, işin getirdiği yetkinliği bir arada bulundurabilen yöneticilerin çalışanlarla daha iyi diyaloglar kurduğu bilinirken, ABD'de yapılan bir araştırmada en sevilen CEO'lar belli oldu.
İşte dünyada en sevilen 10. CEO: Ödeme sistemleri Visa'nın 1 numarası Ryan Mclnerney!
Teknoloji dünyasından AMD'nin CEO'su ve ilk 10'daki tek kadın Lisa Su.
Tarihi çok eski olmayan savunma teknolojileri şirketi Anduril Industries'in CEO'su Brian Schimpf.
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Yaklaşık 20 yıllık olan yazılım şirketi ServiceNow'ın CEO'su Bill McDermott.
Endüstriyel kullanıma dönük profesyonel yazılımlar geliştiren Autocad'in mucidi Autodesk'in CEO'su Andrew Anagnost.
Yine bir yazılım şirketi olan Databricks'in CEO'su Ali Ghodsi.
Efsane isim Steve Jobs'tan sonra Apple'ın CEO'su Tim Cook da listede.
Ağ güvenliği şirketi olan Palo Alto Networks'ün CEO'su Nikesh Arora.
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Belki de listede teknolojik olmayan tek şirket! ABD'nin ve dünyanın en büyük perakende devi ve şirketi olan Walmart'ın CEO'su Doug McMillon.
İlk 10'daki tek kadın CEO'nun en büyük rakibi! NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang en çok sevilen yönetici olmuş.
Sevilmeyen CEO'lar da listede görülüyor. Ancak sevilenlere bakınca dünya devi şirketler olmalarının da hiç sürpriz olmadığı da anlaşılıyor.
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