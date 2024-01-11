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Yapanlar Varmış! Çalışanların En Çok Sevdiği CEO'lar Belli Oldu

Yapanlar Varmış! Çalışanların En Çok Sevdiği CEO'lar Belli Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.01.2024 - 14:55

İş hayatında severek çalışılacak yönetici bulmak zordur. Özellikle ülkemizde ne kadar kurumsal olursa olsun yöneticilik otoritesini mobbing sınırlarında yürüten yöneticiler, yükselmek için de kör bir hırsla herkesi ezmeyi çok sevdiklerinden bu stratejilerini genellikle nefret edilmeyle ödüllendirirler. Yöneticiliğin 'liderlik' olduğunu anlayarak kendi yetkinliklerine de güvenebilenler de yok değil. Bu da uyumlu bir çalışma ortamı yaratıyor. ABD'de de bunu araştırmışlar ve en çok sevilen CEO'ları açıkladılar.

Kaynak: https://posts.voronoiapp.com/business...
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İş hayatı çoğu insanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gereken bir yer. Milyonlar hatta milyarlarca insanın içinde bulunması gereken bu düzenin mecburiyet olması ve hayatının çoğu vaktini burada harcıyor olması da memnuniyeti de şart kılıyor.

İş hayatı çoğu insanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gereken bir yer. Milyonlar hatta milyarlarca insanın içinde bulunması gereken bu düzenin mecburiyet olması ve hayatının çoğu vaktini burada harcıyor olması da memnuniyeti de şart kılıyor.

Ancak bir nevi yarışma ortamı da olan iş dünyasında kişisel hırslar ve özel alanlar çakıştığından çekişmeler kaçınılmaz oluyor. Özellikle güç elde etmek isteyenlerin ve gücü aldıktan sonra da bunun için yeterli olmayanların sorunlu dünyaları iş arkadaşlarına da yansıyor.

Lider özellikleriyle, işin getirdiği yetkinliği bir arada bulundurabilen yöneticilerin çalışanlarla daha iyi diyaloglar kurduğu bilinirken, ABD'de yapılan bir araştırmada en sevilen CEO'lar belli oldu.

Lider özellikleriyle, işin getirdiği yetkinliği bir arada bulundurabilen yöneticilerin çalışanlarla daha iyi diyaloglar kurduğu bilinirken, ABD'de yapılan bir araştırmada en sevilen CEO'lar belli oldu.

Profesyonel sosyal ağ Blind tarafından yapılan ankete göre, çalışanlar tarafından en yüksek ve en düşük puan alan CEO'lar belirlendi. 18-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında ABD'de 13 bin 171 doğrulanmış profesyonelin katıldığı ankette katılımcılara 'CEO'nuzun işlerini yürütme biçimini onaylıyor musunuz yoksa onaylamıyor musunuz?' diye soruldu.

İşte dünyada en sevilen 10. CEO: Ödeme sistemleri Visa'nın 1 numarası Ryan Mclnerney!

İşte dünyada en sevilen 10. CEO: Ödeme sistemleri Visa'nın 1 numarası Ryan Mclnerney!

Teknoloji dünyasından AMD'nin CEO'su ve ilk 10'daki tek kadın Lisa Su.

Teknoloji dünyasından AMD'nin CEO'su ve ilk 10'daki tek kadın Lisa Su.

Tarihi çok eski olmayan savunma teknolojileri şirketi Anduril Industries'in CEO'su Brian Schimpf.

Tarihi çok eski olmayan savunma teknolojileri şirketi Anduril Industries'in CEO'su Brian Schimpf.
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Yaklaşık 20 yıllık olan yazılım şirketi ServiceNow'ın CEO'su Bill McDermott.

Yaklaşık 20 yıllık olan yazılım şirketi ServiceNow'ın CEO'su Bill McDermott.

Endüstriyel kullanıma dönük profesyonel yazılımlar geliştiren Autocad'in mucidi Autodesk'in CEO'su Andrew Anagnost.

Endüstriyel kullanıma dönük profesyonel yazılımlar geliştiren Autocad'in mucidi Autodesk'in CEO'su Andrew Anagnost.

Yine bir yazılım şirketi olan Databricks'in CEO'su Ali Ghodsi.

Yine bir yazılım şirketi olan Databricks'in CEO'su Ali Ghodsi.

Efsane isim Steve Jobs'tan sonra Apple'ın CEO'su Tim Cook da listede.

Efsane isim Steve Jobs'tan sonra Apple'ın CEO'su Tim Cook da listede.

Ağ güvenliği şirketi olan Palo Alto Networks'ün CEO'su Nikesh Arora.

Ağ güvenliği şirketi olan Palo Alto Networks'ün CEO'su Nikesh Arora.
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Belki de listede teknolojik olmayan tek şirket! ABD'nin ve dünyanın en büyük perakende devi ve şirketi olan Walmart'ın CEO'su Doug McMillon.

Belki de listede teknolojik olmayan tek şirket! ABD'nin ve dünyanın en büyük perakende devi ve şirketi olan Walmart'ın CEO'su Doug McMillon.

İlk 10'daki tek kadın CEO'nun en büyük rakibi! NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang en çok sevilen yönetici olmuş.

İlk 10'daki tek kadın CEO'nun en büyük rakibi! NVIDIA'nın CEO'su Jensen Huang en çok sevilen yönetici olmuş.

Sevilmeyen CEO'lar da listede görülüyor. Ancak sevilenlere bakınca dünya devi şirketler olmalarının da hiç sürpriz olmadığı da anlaşılıyor.

Sevilmeyen CEO'lar da listede görülüyor. Ancak sevilenlere bakınca dünya devi şirketler olmalarının da hiç sürpriz olmadığı da anlaşılıyor.
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