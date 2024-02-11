Cevdet Akçay'dan İhtiyaç Halinde Alınabilecek Hisselere Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Cevdet Akçay'dan İhtiyaç Halinde Alınabilecek Hisselere Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Haftaya Merkez Bankası'ndaki değişim ve toplantıda kendini gösteren TCMB yönetim ekibi damga vururken, diğer yandan da piyasalarda oynaklık ve yatırım konusundaki goygoylar da ilgi çekti.
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Haftaya yatırı danışmalığı alamayanlarla başlayalım.
Yatırımı öğrenmek şart.
Patlamaya hazır bombalar.
Haftaya Merkez Bankası ve Cevdet Akçay damga vurdu.
Dedik.
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Borsacılar anladı...
Otel, alınabilen bir şey miymiş?
Zam dönemi zorlu geçti.
Grafik daha anlaşılır değil ama...
Acımasızca.
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Gergin dakikalar.
Herkesin gerginliği farklı.
Sen milyar, sen milyor.
Buyursun gelsin.
Haftaya görüşmek üzere.
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