Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Cevdet Akçay'dan İhtiyaç Halinde Alınabilecek Hisselere Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Cevdet Akçay'dan İhtiyaç Halinde Alınabilecek Hisselere Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.02.2024 - 13:39

Haftaya Merkez Bankası'ndaki değişim ve toplantıda kendini gösteren TCMB yönetim ekibi damga vururken, diğer yandan da piyasalarda oynaklık ve yatırım konusundaki goygoylar da ilgi çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haftaya yatırı danışmalığı alamayanlarla başlayalım.

Haftaya yatırı danışmalığı alamayanlarla başlayalım.
twitter.com

Yatırımı öğrenmek şart.

Patlamaya hazır bombalar.

Patlamaya hazır bombalar.
twitter.com

Haftaya Merkez Bankası ve Cevdet Akçay damga vurdu.

Haftaya Merkez Bankası ve Cevdet Akçay damga vurdu.
twitter.com

Dedik.

Dedik.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Borsacılar anladı...

Borsacılar anladı...
twitter.com

Otel, alınabilen bir şey miymiş?

Zam dönemi zorlu geçti.

Zam dönemi zorlu geçti.
twitter.com

Grafik daha anlaşılır değil ama...

Grafik daha anlaşılır değil ama...
twitter.com

Acımasızca.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gergin dakikalar.

Herkesin gerginliği farklı.

Sen milyar, sen milyor.

Buyursun gelsin.

Haftaya görüşmek üzere.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın