Gündem Yoğun: Merkez Bankası'nda Değişim Damga Vurdu! Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Hafta boyunca sakin sakin takılan ekonomist ve borsa yatırımcıları bu kadar oynaklığa doymamış olacaklar ki cum gecesi gelen Merkez Bankası Başkanı istifasıyla coştular. İşte TCMB'deki değişimin damga vurduğu ekonomiye ve finansa adrenalin getirilen timeline coşkusu.