Gündem Yoğun: Merkez Bankası'nda Değişim Damga Vurdu! Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Gündem Yoğun: Merkez Bankası'nda Değişim Damga Vurdu! Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Hafta boyunca sakin sakin takılan ekonomist ve borsa yatırımcıları bu kadar oynaklığa doymamış olacaklar ki cum gecesi gelen Merkez Bankası Başkanı istifasıyla coştular. İşte TCMB'deki değişimin damga vurduğu ekonomiye ve finansa adrenalin getirilen timeline coşkusu.
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Biz yine de Dilber'le başlayalım.
Cuma akşamı ortamı şenlendiren Merkez değişimi!
Futbol üzerinden verilmeyen örnek, örnek değildir.
İki lafın biri Merkez'dir.
Kimse hak etmiyor...
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Resmi Gazete de satılmıyor ona bakarsan...
7/24 kravatla hazır bekleyen bir kesim var oysa.
Terste kalanlar belli oldu.
Tam da kısa süreli kiralamalar artmıştı.
🤐
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Çubuğu ele geçiren dünyanın hakimi oluyor.
Temettü de temettü.
Ya soğan fiyatını ya da yeni apartman bulmayı.
Full malda olanlar, toplaşın elimde çok iyi köprü var.
Tam da geri geliyorlardı.
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💸
Yorum da yapılmıyor.
İç ses: Fatih Karahan'ın yerinde olmak vardı.
AAAAAA
Özledik.
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Işıltımız söndü.
Başkan değişim arası.
Bu gece hele uyku yok.
Ama kayınpederini seçebiliyor.
Zor dostum, zor.
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Boğa piyasası kesin.
Bu da ayı piyasası.
Haftaya görüşmek üzere...
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