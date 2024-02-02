Çalışanların Heyecanla Beklediği Maaş Zamlarına Verdikleri Tepkiler Goygoya Dönüştü

Özel sektörde 2024 yılı belirsizlikle başladı. Birçok şirket bu yıl enflasyondaki beklentilerin karmaşasıyla zam oranlarını son ana kadar tartışırken, halen daha belli olmayan şirketler de var. Maaşlarda ana düğüm Şubat ayının ilk gününde çözülürken, çalışanların sosyal medyadaki tepkileri ise timeline'a ilk kar tanesi niteliğinde düştü. İşte çalışanların maaş zamlarına verdiği tepkiler...