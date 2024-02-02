Çalışanların Heyecanla Beklediği Maaş Zamlarına Verdikleri Tepkiler Goygoya Dönüştü
Çalışanların Heyecanla Beklediği Maaş Zamlarına Verdikleri Tepkiler Goygoya Dönüştü
Özel sektörde 2024 yılı belirsizlikle başladı. Birçok şirket bu yıl enflasyondaki beklentilerin karmaşasıyla zam oranlarını son ana kadar tartışırken, halen daha belli olmayan şirketler de var. Maaşlarda ana düğüm Şubat ayının ilk gününde çözülürken, çalışanların sosyal medyadaki tepkileri ise timeline'a ilk kar tanesi niteliğinde düştü. İşte çalışanların maaş zamlarına verdiği tepkiler...
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Halen zamları açıklanmayanlarla başlayalım.
Ayın farklı günlerinde maaş alanların heyecan halen sürüyor.
Heyecan iyidir.
Öpmek için birini arayanlar?
Dini, şirket işlerine karıştırmasak?
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Dün sabah saatlerinde birçok çalışan bu haldeydi.
Bir kesim ayın 1'inde maaşlarıyla birlikte zam oranlarını öğrendi.
Tepkiler de gündeme yerleşti.
İşte maaş zamlarına tepkilerin bir kısmı👇
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Sizde durum ne?
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