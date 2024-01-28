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Uzaya Çıkan Özgür Demirtaş Cevabından, Pavyonda Enflasyon Çeşitlerine Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Uzaya Çıkan Özgür Demirtaş Cevabından, Pavyonda Enflasyon Çeşitlerine Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.01.2024 - 13:01

Gülmeye halimiz kalmasa da ekonomide sinirleri boşalanlar timeline'da güzel esintiler yaratıyorlar. Yer yer kendimizi tutamazken, borsada da darbe yiyen yatırımcılar kendilerini tutamıyorlar. Bakalım bu hafta kimler goygoylarına ekonomiyi alet etmiş.

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Haftaya damga vuran enflasyon terimleriyle başlayalım. Shrink, skimp ve greed siz seçin içinden!

Hem tasarruf etmiş olursunuz.

Hem tasarruf etmiş olursunuz.
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Uzaktan çalışma da mazide kalmış bir yara oluyor.

Uzaktan çalışma da mazide kalmış bir yara oluyor.
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Dökülenler toplaşın.

Show Musk go on!

Show Musk go on!
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Birbirine takılmadan duramayanlar.

Greedflasyondan tarım ekonomisine.

Greedflasyondan tarım ekonomisine.
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Sus, anneye öyle denmez!

Sus, anneye öyle denmez!
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Kendi kendine enflasyonu öğrenenler.

Kendi kendine enflasyonu öğrenenler.
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İkinci "Ebebek vaka-i milleti arzı" gelir mi?

İkinci "Ebebek vaka-i milleti arzı" gelir mi?
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🤐

"Borsada Oynanmaz!"

Haftaya görüşmek üzere.

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