Uzaya Çıkan Özgür Demirtaş Cevabından, Pavyonda Enflasyon Çeşitlerine Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Gülmeye halimiz kalmasa da ekonomide sinirleri boşalanlar timeline'da güzel esintiler yaratıyorlar. Yer yer kendimizi tutamazken, borsada da darbe yiyen yatırımcılar kendilerini tutamıyorlar. Bakalım bu hafta kimler goygoylarına ekonomiyi alet etmiş.