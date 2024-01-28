Uzaya Çıkan Özgür Demirtaş Cevabından, Pavyonda Enflasyon Çeşitlerine Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Uzaya Çıkan Özgür Demirtaş Cevabından, Pavyonda Enflasyon Çeşitlerine Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Gülmeye halimiz kalmasa da ekonomide sinirleri boşalanlar timeline'da güzel esintiler yaratıyorlar. Yer yer kendimizi tutamazken, borsada da darbe yiyen yatırımcılar kendilerini tutamıyorlar. Bakalım bu hafta kimler goygoylarına ekonomiyi alet etmiş.
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Haftaya damga vuran enflasyon terimleriyle başlayalım. Shrink, skimp ve greed siz seçin içinden!
Hem tasarruf etmiş olursunuz.
Uzaktan çalışma da mazide kalmış bir yara oluyor.
Dökülenler toplaşın.
Show Musk go on!
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Birbirine takılmadan duramayanlar.
Greedflasyondan tarım ekonomisine.
Sus, anneye öyle denmez!
Kendi kendine enflasyonu öğrenenler.
İkinci "Ebebek vaka-i milleti arzı" gelir mi?
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🤐
"Borsada Oynanmaz!"
Haftaya görüşmek üzere.
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