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Özgür Demirtaş Borsa İçin Şartlarını Sıraladı: "Ama Şartlarım Çok Önemli..."

Özgür Demirtaş Borsa İçin Şartlarını Sıraladı: "Ama Şartlarım Çok Önemli..."

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.01.2024 - 18:15

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'da abonelerine verdiği özel bilgiler dışında sosyal medya hesabında piyasalara dair bilgilendirme yapmıyor. Ancak teknik analist Kürşad Bucak'ın paylaşımına kayıtsız kalamayarak Borsa İstanbul'a dair dikkat çeken bir tahminde bulundu ancak şartları da vardı.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, finans uzmanı olarak sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'da dair tahminlerini şartlarıyla birlikte sıraladı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, finans uzmanı olarak sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'da dair tahminlerini şartlarıyla birlikte sıraladı.

BİST'e dair tahminlerini paylaşan Demirtaş, teknik analizleriyle dikkat çeken Kürşad Bucak'ın kendisinden üyelik aldığına dair bu paylaşımına cevap verdi.

BİST'e dair tahminlerini paylaşan Demirtaş, teknik analizleriyle dikkat çeken Kürşad Bucak'ın kendisinden üyelik aldığına dair bu paylaşımına cevap verdi.
twitter.com

Prof. Dr. Demirtaş'ın tahminleri ve şartları bu şekilde oldu:

Prof. Dr. Demirtaş'ın tahminleri ve şartları bu şekilde oldu:
twitter.com

Ben de Türkiye'de EĞER Merkez Bankası yaptığı doğrulara DEVAM ederse, Üstüne Yapısal Reformlar gelirse aynı şekilde Türk Borsasının POZİTİF ayrışacağını düşüyorum.

Ama Şu ana kadar ki BIST 100 performansı berbat. İnsanları çok oyaladı. Dolar bazında korkunç kötü.

Ancak dediğim DOĞRULARA devam edilirse o zaman Ümitliyim, gelecek geçmişten daha iyi olur.

Ama Şartlarım çok önemli...

Bu Perşembe Merkez Bankasının Doğrulara Devam edeceğini umuyor ve düşünüyorum.

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