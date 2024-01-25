Özgür Demirtaş Borsa İçin Şartlarını Sıraladı: "Ama Şartlarım Çok Önemli..."

Ben de Türkiye'de EĞER Merkez Bankası yaptığı doğrulara DEVAM ederse, Üstüne Yapısal Reformlar gelirse aynı şekilde Türk Borsasının POZİTİF ayrışacağını düşüyorum.

Ama Şu ana kadar ki BIST 100 performansı berbat. İnsanları çok oyaladı. Dolar bazında korkunç kötü.

Ancak dediğim DOĞRULARA devam edilirse o zaman Ümitliyim, gelecek geçmişten daha iyi olur.

Ama Şartlarım çok önemli...

Bu Perşembe Merkez Bankasının Doğrulara Devam edeceğini umuyor ve düşünüyorum.