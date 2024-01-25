Özgür Demirtaş Borsa İçin Şartlarını Sıraladı: "Ama Şartlarım Çok Önemli..."
Özgür Demirtaş Borsa İçin Şartlarını Sıraladı: "Ama Şartlarım Çok Önemli..."
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'da abonelerine verdiği özel bilgiler dışında sosyal medya hesabında piyasalara dair bilgilendirme yapmıyor. Ancak teknik analist Kürşad Bucak'ın paylaşımına kayıtsız kalamayarak Borsa İstanbul'a dair dikkat çeken bir tahminde bulundu ancak şartları da vardı.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, finans uzmanı olarak sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'da dair tahminlerini şartlarıyla birlikte sıraladı.
BİST'e dair tahminlerini paylaşan Demirtaş, teknik analizleriyle dikkat çeken Kürşad Bucak'ın kendisinden üyelik aldığına dair bu paylaşımına cevap verdi.
Prof. Dr. Demirtaş'ın tahminleri ve şartları bu şekilde oldu:
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