Dolarla Uzayı Anlatan Cübbeli Hoca'dan Silinen Kredi Borçlarına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Dolarla Uzayı Anlatan Cübbeli Hoca'dan Silinen Kredi Borçlarına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Ekonomide güzel günlerin hayali giderek uzaklaşıyor gibi görünse de en azından yılbaşı maaş zamları bir nebze nefes aldırdı. Bir yandan da Borsa'da oynaklık sürüyor. Ekonomide ve piyasalarda herkesin sinirleri bozuk değil ya. Timeline'da hafta boyunca goygoya dönenleri sizler için derledik.
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Kiralarla başlayalım.
KYK da sevdaya dahil.
10 bin dolar olsa?
Karışık bir konuya denk geldik.
Modemden de çevir sesi geliyor mu?
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Z kuşağı zehir gibi...
Siyaset böyle bir şey demek ki.
Seansı 1 saat önce kapasalar olmayacak böyle.
Gidiyor da nasıl gidiyor?
Her yıl başında veli sorunsalı.
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Marx yerine Musk'a anlatsak.
Haftaya görüşmek üzere.
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