Dolarla Uzayı Anlatan Cübbeli Hoca'dan Silinen Kredi Borçlarına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Ekonomide güzel günlerin hayali giderek uzaklaşıyor gibi görünse de en azından yılbaşı maaş zamları bir nebze nefes aldırdı. Bir yandan da Borsa'da oynaklık sürüyor. Ekonomide ve piyasalarda herkesin sinirleri bozuk değil ya. Timeline'da hafta boyunca goygoya dönenleri sizler için derledik.