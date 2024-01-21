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Dolarla Uzayı Anlatan Cübbeli Hoca'dan Silinen Kredi Borçlarına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Dolarla Uzayı Anlatan Cübbeli Hoca'dan Silinen Kredi Borçlarına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.01.2024 - 13:01

Ekonomide güzel günlerin hayali giderek uzaklaşıyor gibi görünse de en azından yılbaşı maaş zamları bir nebze nefes aldırdı. Bir yandan da Borsa'da oynaklık sürüyor. Ekonomide ve piyasalarda herkesin sinirleri bozuk değil ya. Timeline'da hafta boyunca goygoya dönenleri sizler için derledik.

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Kiralarla başlayalım.

Kiralarla başlayalım.
twitter.com

KYK da sevdaya dahil.

KYK da sevdaya dahil.
twitter.com

10 bin dolar olsa?

10 bin dolar olsa?
twitter.com

Karışık bir konuya denk geldik.

Modemden de çevir sesi geliyor mu?

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Z kuşağı zehir gibi...

Siyaset böyle bir şey demek ki.

Seansı 1 saat önce kapasalar olmayacak böyle.

Gidiyor da nasıl gidiyor?

Her yıl başında veli sorunsalı.

Her yıl başında veli sorunsalı.
twitter.com
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Marx yerine Musk'a anlatsak.

Haftaya görüşmek üzere.

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