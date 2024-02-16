Berna Laçin, Kapadokya'da Euro Enflasyonunun Yüzde 100 Arttığını Ortaya Koydu
Berna Laçin, Kapadokya'da Euro Enflasyonunun Yüzde 100 Arttığını Ortaya Koydu
Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri bir de balon turuyla taçlanınca gökten izlenen manzaraya doyum olmuyor. Ancak maliyeti bilinmez, balon fiyatlarındaki yükseliş, balonun yükselişinden hızlı oluyor. Fiyatlar nedeniyle dönem dönem turistlere ve yerli vatandaşa yönelik uygulamalar da gündeme gelirken, bu kez oyuncu Berna Laçin'in radarına giren fiyat artışı yeniden gündem oldu.
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Kapadokya, Türkiye'nin doğal güzellikleriyle dünyaya sunabildiği turizm merkezlerinden biri. Ancak fiyatlardaki yükseliş Kapadokya'yı farklı şekilde de gündeme getiriyor.
Kapadokya'nın doğal güzelliklerini bir de yukarıdan izlemek isteyenler için balon turları ünlüdür. Mevsime göre değişen fiyatlarıyla balın turları son yıllarda öyle bir artış yaşadı ki yurt içinde vatandaşın hevesi kursağında kaldı.
Geçmiş yıllarda kurun "görece" düşük olması bir nebze erişilebilir bir fiyat sunarken, Berna Laçin'in paylaşımında euro bazında da artış yorumlara neden oldu.
Fiyata dahil olan hizmetler sorulurken (ki bu konuda geniş bir hizmet skalası bulunuyor)
Seçim sonrası zamlar da euroya dahil oldu.
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İşte euro bazında yükselişin yüzde 100 olduğu,
TL bazında yükselişin hiç durmadığı
Fiyatlara yapılan yorumlardan bazıları.
Shrink değil, skimpf değil, evreka! Greedflasyon olabilir mi?
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havada skyorlar.
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