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Berna Laçin, Kapadokya'da Euro Enflasyonunun Yüzde 100 Arttığını Ortaya Koydu

Berna Laçin, Kapadokya'da Euro Enflasyonunun Yüzde 100 Arttığını Ortaya Koydu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.02.2024 - 16:27 Son Güncelleme: 16.02.2024 - 16:40

Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri bir de balon turuyla taçlanınca gökten izlenen manzaraya doyum olmuyor. Ancak maliyeti bilinmez, balon fiyatlarındaki yükseliş, balonun yükselişinden hızlı oluyor. Fiyatlar nedeniyle dönem dönem turistlere ve yerli vatandaşa yönelik uygulamalar da gündeme gelirken, bu kez oyuncu Berna Laçin'in radarına giren fiyat artışı yeniden gündem oldu.

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Kapadokya, Türkiye'nin doğal güzellikleriyle dünyaya sunabildiği turizm merkezlerinden biri. Ancak fiyatlardaki yükseliş Kapadokya'yı farklı şekilde de gündeme getiriyor.

Kapadokya, Türkiye'nin doğal güzellikleriyle dünyaya sunabildiği turizm merkezlerinden biri. Ancak fiyatlardaki yükseliş Kapadokya'yı farklı şekilde de gündeme getiriyor.

Kapadokya'nın doğal güzelliklerini bir de yukarıdan izlemek isteyenler için balon turları ünlüdür. Mevsime göre değişen fiyatlarıyla balın turları son yıllarda öyle bir artış yaşadı ki yurt içinde vatandaşın hevesi kursağında kaldı.

Kapadokya'nın doğal güzelliklerini bir de yukarıdan izlemek isteyenler için balon turları ünlüdür. Mevsime göre değişen fiyatlarıyla balın turları son yıllarda öyle bir artış yaşadı ki yurt içinde vatandaşın hevesi kursağında kaldı.

Sonbahardan itibaren düşüşe geçen Kapadokya'daki balon turu fiyatları, yaz mevsimine doğru artarken, ortalama 3.300-4.450 TL ya da 180-260 euro arasında görülüyor.

2022 yılında 185 Euro'ya çıktığı görülen balon turu fiyatlarının, 2018 yılında ise 80 Euro seviyelerinden başladığı anlaşılıyor.

Geçmiş yıllarda kurun "görece" düşük olması bir nebze erişilebilir bir fiyat sunarken, Berna Laçin'in paylaşımında euro bazında da artış yorumlara neden oldu.

Geçmiş yıllarda kurun "görece" düşük olması bir nebze erişilebilir bir fiyat sunarken, Berna Laçin'in paylaşımında euro bazında da artış yorumlara neden oldu.
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Fiyata dahil olan hizmetler sorulurken (ki bu konuda geniş bir hizmet skalası bulunuyor)

Fiyata dahil olan hizmetler sorulurken (ki bu konuda geniş bir hizmet skalası bulunuyor)
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Seçim sonrası zamlar da euroya dahil oldu.

Seçim sonrası zamlar da euroya dahil oldu.
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İşte euro bazında yükselişin yüzde 100 olduğu,

İşte euro bazında yükselişin yüzde 100 olduğu,
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TL bazında yükselişin hiç durmadığı

TL bazında yükselişin hiç durmadığı
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Fiyatlara yapılan yorumlardan bazıları.

Fiyatlara yapılan yorumlardan bazıları.
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Shrink değil, skimpf değil, evreka! Greedflasyon olabilir mi?

Shrink değil, skimpf değil, evreka! Greedflasyon olabilir mi?
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rcpbyrm

havada skyorlar.

mamamia

Zaten daha çok yabancı turiste yönelik buna hepimiz tmmız da biz p*ç miyiz? TL değil Euro ve ya dolar cinsinden fiyat/zam koymak/satış yapmak vs kesinlikle y... Devamını Gör

Bozkurt

Zamanında döviz bozdurma etkinlikleri düzenleyip dövize yatırım yapanlara vatan haini diyen kafa hem de! :)

Cengizhan Topraksoy

Arap ya da arap yalakalarına koymaz! Sonuçta ülkem ülkem deyip yurtdışında euro - dolar hesabı olan, yönetime peşkeş çeken kesimin rahatsız olacağı bir durum... Devamını Gör