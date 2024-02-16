Berna Laçin, Kapadokya'da Euro Enflasyonunun Yüzde 100 Arttığını Ortaya Koydu

Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri bir de balon turuyla taçlanınca gökten izlenen manzaraya doyum olmuyor. Ancak maliyeti bilinmez, balon fiyatlarındaki yükseliş, balonun yükselişinden hızlı oluyor. Fiyatlar nedeniyle dönem dönem turistlere ve yerli vatandaşa yönelik uygulamalar da gündeme gelirken, bu kez oyuncu Berna Laçin'in radarına giren fiyat artışı yeniden gündem oldu.