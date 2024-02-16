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Havalimanında 1 Simit ve 1 Meyve Suyunun 500 TL Olması İllallah Ettirdi!

Havalimanında 1 Simit ve 1 Meyve Suyunun 500 TL Olması İllallah Ettirdi!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 20:40

Havalimanı fiyatlarının alıp başını gittiği bugünlerde bir yolcunun simit ve meyve suyuna verdiği fiyat dudak uçuklattı.

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Ülke ekonomisi pek çok şeyin fiyatını hızla arttırırken, söz konusu havalimanları olduğunda bu artış nirvanaya ulaşıyor.

Ülke ekonomisi pek çok şeyin fiyatını hızla arttırırken, söz konusu havalimanları olduğunda bu artış nirvanaya ulaşıyor.

Ekonomiden tamamen bağımsız bir artış sergileyen havalimanları fiyat algımızı her gün bozarken, bir yolcu 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 TL vermesiyle yaşadığı şoku sosyal medyada paylaştı.

Ekonomiden tamamen bağımsız bir artış sergileyen havalimanları fiyat algımızı her gün bozarken, bir yolcu 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 TL vermesiyle yaşadığı şoku sosyal medyada paylaştı.

Simidin 310 TL ve meyve suyunun 190 TL olduğu Sabiha Gökçen Havalimanı ufak çaplı bir isyana sebep olurken, söz konusu olaya yorum yağdı.

Simidin 310 TL ve meyve suyunun 190 TL olduğu Sabiha Gökçen Havalimanı ufak çaplı bir isyana sebep olurken, söz konusu olaya yorum yağdı.

İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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