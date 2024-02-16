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Bu Rakamlar Halis mi? Sevgililer Günü Yemeğine Gelen Hesap Matematik Algınızla Oynayacak

Bu Rakamlar Halis mi? Sevgililer Günü Yemeğine Gelen Hesap Matematik Algınızla Oynayacak

Sevgililer günü
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 19:17

14 Şubat Sevgililer Günü için en bilindik kutlama biçimlerinden biri olan yemeğe çıkma bile artık ekonomik bir külfet haline geldi. Bir çiftin çıktığı 14 Şubat yemeğinin hesabı görenlere hayatı sorgulattı.

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14 Şubat Sevgililer Günü için en bilindik kutlama biçimi hiç şüphesiz romantik bir akşam yemeğidir.

14 Şubat Sevgililer Günü için en bilindik kutlama biçimi hiç şüphesiz romantik bir akşam yemeğidir.

Ekonomik olarak zor günler yaşadığımız şu günlerde hepimiz çay içerken bile kırk kez düşünürken 14 Şubat'ta yemeğe çıkan bir çifte gelen hesap görenleri dumur etti.

Ekonomik olarak zor günler yaşadığımız şu günlerde hepimiz çay içerken bile kırk kez düşünürken 14 Şubat'ta yemeğe çıkan bir çifte gelen hesap görenleri dumur etti.

Suyun 79,5 TL, patates tavanın 254,5 TL olduğu mekanda çiftimize 12.339,2 TL hesap gelirken, adisyonu görenler haklı isyanlarını paylaştılar.

Suyun 79,5 TL, patates tavanın 254,5 TL olduğu mekanda çiftimize 12.339,2 TL hesap gelirken, adisyonu görenler haklı isyanlarını paylaştılar.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
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