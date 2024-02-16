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Bilgisayar Fiyatlarına Beklenen Zam İsyan Ettirdi: "Yüzde 25'se Yine İyiymiş"

Bilgisayar Fiyatlarına Beklenen Zam İsyan Ettirdi: "Yüzde 25'se Yine İyiymiş"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.02.2024 - 15:39

Teknolojik ürünlerde döviz kurlarıyla birlikte yaşanan yükseliş sürüyor. Bu yıl bilgisayarlar fiyatlarında yüzde 25 civarında artış beklendiği açıklanınca sosyal medyada da isyan görüldü.

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Bilgisayarlara 2024'te yüzde 25 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Bilgisayarlara 2024'te yüzde 25 oranında zam gelmesi bekleniyor.

HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, katıldığı BloombergHT yayınında, dünyada kişisel bilgisayar pazarının yüzde 14 küçülmesine karşın, Türkiye’de büyüdüğünü söylerken, 'TL bazında yüzde 25 civarı fiyat artışı bekleniyor' dedi.

Tüketici elektroniğinde fiyat eğilimlerine yönelik, yapay zeka trendlerine dikkat çeken Urçar, seçim sonrası beklenen mali sıkılaştırma tedbirleri nedeniyle pazarda yüzde 5 ila 10 arası bir daralma görüleceğini de söyledi.

Tüketici elektroniğinde fiyat eğilimlerine yönelik, yapay zeka trendlerine dikkat çeken Urçar, seçim sonrası beklenen mali sıkılaştırma tedbirleri nedeniyle pazarda yüzde 5 ila 10 arası bir daralma görüleceğini de söyledi.

Serdar Urçar "Bu yıl bilgisayarlarda TL bazında yüzde 25 civarı fiyat artışı bekleniyor. Yazıcı tarafında ise fiyatlar sabit kalacaktır" diye konuştu.

Serdar Urçar "Bu yıl bilgisayarlarda TL bazında yüzde 25 civarı fiyat artışı bekleniyor. Yazıcı tarafında ise fiyatlar sabit kalacaktır" diye konuştu.

Sosyal medyada da geçmiş fiyatlar hatırlanırken,

Sosyal medyada da geçmiş fiyatlar hatırlanırken,
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Fiyatların giderek alım gücünü zorlayacağı da konuşuldu.

Fiyatların giderek alım gücünü zorlayacağı da konuşuldu.
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İşte bilgisayar fiyatlarına yönelik yorumlardan bazıları.

İşte bilgisayar fiyatlarına yönelik yorumlardan bazıları.
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