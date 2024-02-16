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Türkiye'nin Yüzde 60'ı Gelecekten Umutlu: TÜİK'in Mutluluk Verilerine Özgür Demirtaş'ın Verdiği Tepki!

Türkiye'nin Yüzde 60'ı Gelecekten Umutlu: TÜİK'in Mutluluk Verilerine Özgür Demirtaş'ın Verdiği Tepki!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.02.2024 - 12:10

TÜİK, Türkiye'de  yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara Prof. Dr. Özgür Demirtaş öyle bir tepki verdi ki görenler yorumsuz bırakmadı.

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TÜİK, Türkiye'de insanların ne kadar mutlu olduğunu araştırdı. Türkiye’de kendini "mutlu" olarak tanımlayan kişilerin oranı yüzde 52,7 oldu.

TÜİK, Türkiye'de insanların ne kadar mutlu olduğunu araştırdı. Türkiye’de kendini "mutlu" olarak tanımlayan kişilerin oranı yüzde 52,7 oldu.

TÜİK'e göre, "Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden 67'si geleceğinden umutlu."

TÜİK'e göre, "Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden 67'si geleceğinden umutlu."

Mutluluğun detaylarını incelemek isterseniz burada. Hatta sorunlarda da "ekonomi" ilk sıralarda.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da buna sosyal medyada gülerek hatta baya baya kahkaha atarak cevap verdi.

Yorumlar da gecikmedi.

Yorumlar da gecikmedi.
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TÜİK'in geçen yollarda enflasyonun ardından son dönemde de işsizlik verileri tartışılıyordu.

TÜİK'in geçen yollarda enflasyonun ardından son dönemde de işsizlik verileri tartışılıyordu.
twitter.com
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Genel olarak TÜİK'in mutluluk oranı da inandırıcı bulunmamış göründü.

Genel olarak TÜİK'in mutluluk oranı da inandırıcı bulunmamış göründü.
twitter.com

Mutluluk için bir teselli aranırken,

Mutluluk için bir teselli aranırken,
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Demirtaş'ın tepkisi de ekstra güldürdü.

Demirtaş'ın tepkisi de ekstra güldürdü.
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İşte o yorumlar.

İşte o yorumlar.
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