TÜİK Açıkladı: Türkiye’nin Yüzde 52,7’si Mutluymuş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. TÜİK'e göre; Türkiye’de kendini “mutlu” olarak tanımlayan kişiler geçtiğimiz yıla göre 3,0 puan artarak yüzde 52,7’ye yükseldi. Kadınlar ise erkeklere göre daha mutlu olduğunu söyledi.