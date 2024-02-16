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TÜİK Açıkladı: Türkiye’nin Yüzde 52,7’si Mutluymuş

TÜİK Açıkladı: Türkiye’nin Yüzde 52,7’si Mutluymuş

Türkiye İstatistik Kurumu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.02.2024 - 10:50

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. TÜİK'e göre; Türkiye’de kendini “mutlu” olarak tanımlayan kişiler geçtiğimiz yıla göre 3,0 puan artarak yüzde 52,7’ye yükseldi. Kadınlar ise erkeklere göre daha mutlu olduğunu söyledi.

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TÜİK'in düzelendiği yıllık yaşam memnuniyet anketinden ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

TÜİK'in düzelendiği yıllık yaşam memnuniyet anketinden ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

TÜİK'e göre; mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022 yılında %49,7 iken 2023 yılında 3,0 puan artarak %52,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2022 yılında %15,9 iken 2023 yılında 2,2 puan azalarak %13,7 olarak gerçekleşti.

TÜİK'e göre; mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022 yılında %49,7 iken 2023 yılında 3,0 puan artarak %52,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2022 yılında %15,9 iken 2023 yılında 2,2 puan azalarak %13,7 olarak gerçekleşti.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2022 yılında %46,5 iken 2023 yılında %50,3 oldu.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2022 yılında %46,5 iken 2023 yılında %50,3 oldu.

Kadınlarda ise bu oran, 2022 yılında %52,7 iken 2023 yılında %55,1 oldu.

Kadınlarda ise bu oran, 2022 yılında %52,7 iken 2023 yılında %55,1 oldu.

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü.

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü.
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Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2023 yılında %56,4 iken evli olmayanlarda bu oran, %45,8 olarak gerçekleşti.

Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2023 yılında %56,4 iken evli olmayanlarda bu oran, %45,8 olarak gerçekleşti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %53,2'sinin, evli kadınların ise %59,5'inin mutlu olduğu gözlendi.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %53,2'sinin, evli kadınların ise %59,5'inin mutlu olduğu gözlendi.

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde ise 2020 yılında birinci sırada %18,5 ile işsizlik, ikinci sırada %17,3 ile hayat pahalılığı, üçüncü sırada %17,2 ile eğitim yer aldı. 2023 yılında hayat pahalılığı %33,8 ile ilk sırada yer alırken, %16,5 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk %13,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde ise 2020 yılında birinci sırada %18,5 ile işsizlik, ikinci sırada %17,3 ile hayat pahalılığı, üçüncü sırada %17,2 ile eğitim yer aldı. 2023 yılında hayat pahalılığı %33,8 ile ilk sırada yer alırken, %16,5 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk %13,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

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