Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk: Türkiye'nin Yaşlı Nüfus Oranı Hiç Bu Kadar Yüksek Olmamıştı
Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk: Türkiye'nin Yaşlı Nüfus Oranı Hiç Bu Kadar Yüksek Olmamıştı
TÜİK, geçtiğimiz günlerde 2023 yılına dair nüfus verilerini açıkladı. Nüfus verilerinde dikkat çekici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı muhabiri Hülya Ömür Uylaş'ın haberine göre, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneli sayılara ulaştı.
Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar yaşlandı!
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 2023 yılına dair nüfus verilerini açıkladı.
Öte yandan Türkiye nüfusunun yaş oranlarına dair de şaşırtıcı gerçekler ortaya çıktı.
Ortanca yaş, yenidoğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşlarının en küçükten en büyüğe sıralanmasını ve ortada kalan kişinin yaşının hesaplanmasıyla ortaya çıkıyor.
Türkiye'nin en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan ili ise Sinop oldu. Yaşlı nüfusun fazla olduğu iller arasında nüfusu da fazla olan İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar yaşlı nüfusa sahip oldu.
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20222 yılında Türkiye'deki yaşlı nüfusu 8 milyon 451 bin 669 olarak açıklanmış, toplam nüfusun ise yüzde 9,9'unun 65 yaş üstünde olduğu açıklanmıştı.
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