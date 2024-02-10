Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk: Türkiye'nin Yaşlı Nüfus Oranı Hiç Bu Kadar Yüksek Olmamıştı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden derlenen verilerde birçok detay dikkat çekti. Türkiye'nin son nüfusunun 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 92 bin 824 kişi artarak toplam 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştığı açıklandı.

Türkiye'de erkek nüfusu 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 50,1'ini erkeklerin yüzde 49,9'unun ise kadınların oluşturduğu ortaya çıktı.