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Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk: Türkiye'nin Yaşlı Nüfus Oranı Hiç Bu Kadar Yüksek Olmamıştı

Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk: Türkiye'nin Yaşlı Nüfus Oranı Hiç Bu Kadar Yüksek Olmamıştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.02.2024 - 13:38

TÜİK, geçtiğimiz günlerde 2023 yılına dair nüfus verilerini açıkladı. Nüfus verilerinde dikkat çekici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı muhabiri Hülya Ömür Uylaş'ın haberine göre, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneli sayılara ulaştı. 

Türkiye, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar yaşlandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 2023 yılına dair nüfus verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 2023 yılına dair nüfus verilerini açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden derlenen verilerde birçok detay dikkat çekti. Türkiye'nin son nüfusunun 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 92 bin 824 kişi artarak toplam 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştığı açıklandı.

Türkiye'de erkek nüfusu 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 50,1'ini erkeklerin yüzde 49,9'unun ise kadınların oluşturduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Türkiye nüfusunun yaş oranlarına dair de şaşırtıcı gerçekler ortaya çıktı.

Öte yandan Türkiye nüfusunun yaş oranlarına dair de şaşırtıcı gerçekler ortaya çıktı.

Türkiye’nin nüfusundaki artış hızı düşmeye devam ettiği, 10 yıl önceki nüfus artışının  1 milyon 28 bin 40 olduğu ancak geçen 10 yılda 92 bin 824’e kadar düştüğü açıklandı.

Türkiye'de ortanca yaşın ise arttığı gözlemlendi.

Ortanca yaş, yenidoğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşlarının en küçükten en büyüğe sıralanmasını ve ortada kalan kişinin yaşının hesaplanmasıyla ortaya çıkıyor.

Ortanca yaş, yenidoğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşlarının en küçükten en büyüğe sıralanmasını ve ortada kalan kişinin yaşının hesaplanmasıyla ortaya çıkıyor.

Türkiye'nin 2023 yılındaki ortanca yaşı 34 olarak açıklandı.

Bu oran, 2013 yılında ise 30,4 seviyesinde, 2022 yılında ise 33,5 seviyesinde olduğu gözlemlendi.

Türkiye'nin en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan ili ise Sinop oldu. Yaşlı nüfusun fazla olduğu iller arasında nüfusu da fazla olan İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı.

Türkiye'nin en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan ili ise Sinop oldu. Yaşlı nüfusun fazla olduğu iller arasında nüfusu da fazla olan İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı.

Öte yandan yaşlı nüfusun az olduğu iller ise Bayburt, Hakkari ve Kilis oldu.

Detaylar için;

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar yaşlı nüfusa sahip oldu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar yaşlı nüfusa sahip oldu.

Türkiye'de yaşlı nüfusun, toplam nüfus içindeki oranı ilk kez çift haneli bir sayıya ulaştı. Yaşlı nüfusun oranı, 2023'te yüzde 10,2'ye ulaştı. 

65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Toplam yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356'sının erkek, 4 milyon 842 bin 450'sinin ise kadın olduğu ortaya çıktı.

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20222 yılında Türkiye'deki yaşlı nüfusu 8 milyon 451 bin 669 olarak açıklanmış, toplam nüfusun ise yüzde 9,9'unun 65 yaş üstünde olduğu açıklanmıştı.

20222 yılında Türkiye'deki yaşlı nüfusu 8 milyon 451 bin 669 olarak açıklanmış, toplam nüfusun ise yüzde 9,9'unun 65 yaş üstünde olduğu açıklanmıştı.

Son beş yılda yaşlı nüfusumuz yüzde 22,6 artarak 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 kişiye ulaşmıştı. 

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2017 yılında yüzde 8,5; 2022 yılında ise yüzde 9,9 olmuştu. 

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneli bir sayıya ulaşarak 10,2'ye ulaştı.

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