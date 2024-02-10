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İzmir'de 2,5 Milyarlık Vurgunda Yeni Gelişme: 27 Kişi Tutuklandı

İzmir'de 2,5 Milyarlık Vurgunda Yeni Gelişme: 27 Kişi Tutuklandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.02.2024 - 10:47

İzmir'de vatandaşları drone fabrikası vaadiyle kandıran Ocakçı Holding sahibi ve eşi, geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. 2,5 milyar TL'yi aşkın büyük vurgunla kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi, yurtdışına kaçış hazırlığındayken yakalanmıştı.

NTV'nin aktardığına göre, Sedat Ocakçı ve eşinin de aralarında bulunduğu 27 kişi tutuklandı.

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İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran Ocakçı Holding sahibi, yurtdışına kaçış hazırlığındayken yakalanmıştı.

İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran Ocakçı Holding sahibi, yurtdışına kaçış hazırlığındayken yakalanmıştı.

NTV'nin aktardığına göre Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındayken Adana’da yakalanmıştı. Yapılan operasyonda gözaltı sayısı 30'a yükselmişti.

Ocakçı Holding, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelmişti. İzmir'de 3 bini aşkın kişiden para toplayan dolandırıcıların 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkmıştı.

Ocakçı çiftinin de içinde bulunduğu 27 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan, Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Ocakçı çiftinin de içinde bulunduğu 27 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan, Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Ocakçı'ya yardım eden 1 kişinin olduğu, Ankara’da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edilmiş, Antalya ve Ankara’da 2, Aksaray’da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir’deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı olarak adliyeye sevk edilmişlerdi. 

Şüpheliler, mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte 27 şüpheli tutuklandı. 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverildiği aktarıldı.

Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte 27 şüpheli tutuklandı. 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverildiği aktarıldı.

İzmir tarihinin en büyük vurgunu olarak anılan olayda, Sedat Ocakçı, sosyal medyadan mağdurlara seslenmiş, daha sonra ise bir haftadır haber alınamamıştı. 

Ocakçı, yaptığı açıklamada 'Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım.' ifadelerine ye vermişti.

Ocakçı, adliyeye sevk edilirken "paralar nerede?" sorusuna ise ""Herkes parasını alacak, paralar Salih'te" cevabını vermişti.

Ocakçı, adliyeye sevk edilirken "paralar nerede?" sorusuna ise ""Herkes parasını alacak, paralar Salih'te" cevabını vermişti.

NTV'nin aktardığına göre, Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon liralık soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etmişti.

Ocakcı'nın aylık yüzde 17 faizle büyük vurgun yaptığı öğrenilmişti.

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