İzmir'de 2,5 Milyarlık Vurgunda Yeni Gelişme: 27 Kişi Tutuklandı
İzmir'de 2,5 Milyarlık Vurgunda Yeni Gelişme: 27 Kişi Tutuklandı
İzmir'de vatandaşları drone fabrikası vaadiyle kandıran Ocakçı Holding sahibi ve eşi, geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. 2,5 milyar TL'yi aşkın büyük vurgunla kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi, yurtdışına kaçış hazırlığındayken yakalanmıştı.
NTV'nin aktardığına göre, Sedat Ocakçı ve eşinin de aralarında bulunduğu 27 kişi tutuklandı.
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İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran Ocakçı Holding sahibi, yurtdışına kaçış hazırlığındayken yakalanmıştı.
Ocakçı çiftinin de içinde bulunduğu 27 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan, Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte 27 şüpheli tutuklandı. 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverildiği aktarıldı.
Ocakçı, adliyeye sevk edilirken "paralar nerede?" sorusuna ise ""Herkes parasını alacak, paralar Salih'te" cevabını vermişti.
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