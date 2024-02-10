İzmir'de 2,5 Milyarlık Vurgunda Yeni Gelişme: 27 Kişi Tutuklandı

İzmir tarihinin en büyük vurgunu olarak anılan olayda, Sedat Ocakçı, sosyal medyadan mağdurlara seslenmiş, daha sonra ise bir haftadır haber alınamamıştı.

Ocakçı, yaptığı açıklamada 'Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım.' ifadelerine ye vermişti.