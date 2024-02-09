TUİK Nüfus Verileri: Ortanca Yaş Sınırı Yükseldi, En Yaşlı İl Sinop Oldu

TUİK’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı nüfus verileri tartışılmaya devam ediyor. Son yayınlanan nüfus verilerine göre; Türkiye’de ortaca yaş sınırı 34’e yükseldi. En fazla ortanca yaşa sahip il Sinop olurken, Şanlıurfa ise en düşük ortanca yaşa sahip vatandaşların yaşadığı il oldu.