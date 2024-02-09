TUİK Nüfus Verileri: Ortanca Yaş Sınırı Yükseldi, En Yaşlı İl Sinop Oldu
TUİK Nüfus Verileri: Ortanca Yaş Sınırı Yükseldi, En Yaşlı İl Sinop Oldu
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TUİK, son iki yılda yayınlamadığı nüfus verilerini paylaştı ve Türkiye’nin 2023 yılı nüfus bilgileri ortaya çıktı.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden derlenen verilere göre; Türkiye’de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi.
Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.
Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü.
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Sinop'u, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi.
Diğer yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.
Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu.
Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.
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