Türkiye’nin Nüfusu Arttı Ama Artış Oranında Dramatik Düşüş Yaşandı
Türkiye’nin Nüfusu Arttı Ama Artış Oranında Dramatik Düşüş Yaşandı
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 92 bin 824 kişi artarak toplam 85 milyon 372 bin 377 oldu.
Sözcü’de yer alan habere göre; erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.
Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu.
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.
Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.
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Türkiye’nin nüfusundaki artış hızı düşmeye devam ediyor. 2014 yılında 1 milyon 28 bin 40 olan artış, geçen 10 yılda 92 bin 824’e kadar düştü.
Son 10 yılda nüfus artışları
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