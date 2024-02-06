Türkiye’nin Nüfusu Arttı Ama Artış Oranında Dramatik Düşüş Yaşandı

Türkiye’nin nüfusu, geçtiğimiz yıla göre artarak toplam 85 milyon 372 bin 377 kişiye yükseldi. Nüfusu bir önceki yıla göre 252 bin azalan İstanbul açık ara farkla birinciliği sürdürürken, nüfusu en az olan il ise Bayburt oldu.