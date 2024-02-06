İstanbul Nüfusu 100 Yıl İçinde İkinci Kez Azaldı: Pandemi Tetikledi, Deprem ve Pahalılık Hızlandırdı
İstanbul Nüfusu 100 Yıl İçinde İkinci Kez Azaldı: Pandemi Tetikledi, Deprem ve Pahalılık Hızlandırdı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin nüfusu bilgilerini açıkladı. 2023 yılında ülkenin bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaşırken, nüfus artış hızındaki azalma ise dikkat çekici şekilde düştü. Ancak asıl düşüş İstanbul'da görüldü.
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Türkiye'nin 2023 yılında nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Nüfus artış hızındaki dramatik düşüş ise ilgi çekti.
Nüfus bilgilerindeki detaylarda, en kalabalık şehir olan İstanbul'un ilk sıra yer aldığı 10 ilde nüfusun azalması dikkat çekti.
İstanbul'un nüfusu 2020'de 56 bin 815 kişilik azalmadan sonra "Cumhuriyet tarihinde 2. kez azaldı."
2000 yılında 11,1 milyon nüfusa ulaşan İstanbul'da, 2000 sonrası nüfusun yıllık bazda en fazla arttığı yıl 2019 oldu.
Pandemi tetikledi, ekonomi ve depremle hızlandı.
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İç göç istatistiklerinde de 2022 yılında İstanbul hem en çok göç alan hem de en çok göç veren şehir olurken, aradaki farkla nette göç vermişti.
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