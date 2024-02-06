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İstanbul Nüfusu 100 Yıl İçinde İkinci Kez Azaldı: Pandemi Tetikledi, Deprem ve Pahalılık Hızlandırdı

İstanbul Nüfusu 100 Yıl İçinde İkinci Kez Azaldı: Pandemi Tetikledi, Deprem ve Pahalılık Hızlandırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.02.2024 - 17:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'nin nüfusu bilgilerini açıkladı. 2023 yılında ülkenin bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377'ye ulaşırken, nüfus artış hızındaki azalma ise dikkat çekici şekilde düştü. Ancak asıl düşüş İstanbul'da görüldü.

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Türkiye'nin 2023 yılında nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Nüfus artış hızındaki dramatik düşüş ise ilgi çekti.

Türkiye'nin 2023 yılında nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Nüfus artış hızındaki dramatik düşüş ise ilgi çekti.

İşte Türkiye'nin nüfus bilgilerine yönelik detaylar burada.

Nüfus bilgilerindeki detaylarda, en kalabalık şehir olan İstanbul'un ilk sıra yer aldığı 10 ilde nüfusun azalması dikkat çekti.

Nüfus bilgilerindeki detaylarda, en kalabalık şehir olan İstanbul'un ilk sıra yer aldığı 10 ilde nüfusun azalması dikkat çekti.

İstanbul'un nüfusu 2022 yılında 15 milyon 907 bin 951 kişi olurken, 2023'te bu rakam 252 bin 27 kişilik azalarak 15 milyon 655 bin 924 oldu.

İstanbul'un nüfusu 2020'de 56 bin 815 kişilik azalmadan sonra "Cumhuriyet tarihinde 2. kez azaldı."

İstanbul'un nüfusu 2020'de 56 bin 815 kişilik azalmadan sonra "Cumhuriyet tarihinde 2. kez azaldı."

Türkiye nüfusunun yüzde 18,33'ü İstanbul'da ikamet ederken, kilometrekareye 3 bin 13 düşerek kişide olduğu gibi yoğunlukta da ilk sırada yer aldı.

İstanbul'un nüfus verilerinde, şehrin 1927 yılında 700 bin kişi olduğu görülürken, 1950 yılında 1 milyon sınırını geçti. Sadece 5 yıl sonra 1955'te 1,5 milyona ulaşan İstanbul'daki nüfus, 1980 yılında 4,5 milyon olurken, yine 5 yıl sonra 1985'te 5,5 milyona ulaştı.

2000 yılında 11,1 milyon nüfusa ulaşan İstanbul'da, 2000 sonrası nüfusun yıllık bazda en fazla arttığı yıl 2019 oldu.

2000 yılında 11,1 milyon nüfusa ulaşan İstanbul'da, 2000 sonrası nüfusun yıllık bazda en fazla arttığı yıl 2019 oldu.

Pandemi tetikledi, ekonomi ve depremle hızlandı.

Pandemi tetikledi, ekonomi ve depremle hızlandı.

2019'da İstanbul nüfusu 451 bin 543 kişi artarken, 2020 yılında İstanbul nüfusu ilk kez azaldı. Pandeminin etkisiyle göçün tetiklenmesiyle İstanbul'daki nüfus 2020 yılında 56 bin 815 kişi azalırken, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yılında, 100 yıl içinde İstanbul'un nüfusu ikinci kez azalırken, azalış oranı da yükseldi.

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İç göç istatistiklerinde de 2022 yılında İstanbul hem en çok göç alan hem de en çok göç veren şehir olurken, aradaki farkla nette göç vermişti.

İç göç istatistiklerinde de 2022 yılında İstanbul hem en çok göç alan hem de en çok göç veren şehir olurken, aradaki farkla nette göç vermişti.
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