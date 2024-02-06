İstanbul Nüfusu 100 Yıl İçinde İkinci Kez Azaldı: Pandemi Tetikledi, Deprem ve Pahalılık Hızlandırdı

Türkiye nüfusunun yüzde 18,33'ü İstanbul'da ikamet ederken, kilometrekareye 3 bin 13 düşerek kişide olduğu gibi yoğunlukta da ilk sırada yer aldı.

İstanbul'un nüfus verilerinde, şehrin 1927 yılında 700 bin kişi olduğu görülürken, 1950 yılında 1 milyon sınırını geçti. Sadece 5 yıl sonra 1955'te 1,5 milyona ulaşan İstanbul'daki nüfus, 1980 yılında 4,5 milyon olurken, yine 5 yıl sonra 1985'te 5,5 milyona ulaştı.