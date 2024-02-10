Resmi Gazete'den Yoğurt Kararı: Süt ve Yoğurt Ürünlerinde Yeni Düzenleme Yayımlandı

10 Şubat tarihli Resmi Gazete'de vatandaşı ilgilendiren önemli konulara yer verildi. Tüketicilerin korunması amacıyla,

Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı süt ve yoğurt ürünleri 500 gramdan büyük ambalajlarda satışa sunulamayacak.