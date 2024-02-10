Resmi Gazete'den Yoğurt Kararı: Süt ve Yoğurt Ürünlerinde Yeni Düzenleme Yayımlandı
Resmi Gazete'den Yoğurt Kararı: Süt ve Yoğurt Ürünlerinde Yeni Düzenleme Yayımlandı
10 Şubat tarihli Resmi Gazete'de vatandaşı ilgilendiren önemli konulara yer verildi. Tüketicilerin korunması amacıyla,
Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı süt ve yoğurt ürünleri 500 gramdan büyük ambalajlarda satışa sunulamayacak.
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10 Şubat tarihli Resmi Gazete'de "Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde" değişikliğe gidildi.
Yapılan değişikliğe göre, ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük paketlerde satışı yasaklandı.
Tebliğde ayrıca bu süt ürünlerinin raf ömrü boyunca en fazla ne kadar mikroorganizma sayısına sahip olabileceğiyle ilgili de düzenlemeye gidildi.
Resmi Gazete'de yer alan başka bir karara göre ise B Sınıfı ehliyete sahip vatandaşlar, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.
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