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Resmi Gazete'den Yoğurt Kararı: Süt ve Yoğurt Ürünlerinde Yeni Düzenleme Yayımlandı

Resmi Gazete'den Yoğurt Kararı: Süt ve Yoğurt Ürünlerinde Yeni Düzenleme Yayımlandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.02.2024 - 12:29

10 Şubat tarihli Resmi Gazete'de vatandaşı ilgilendiren önemli konulara yer verildi. Tüketicilerin korunması amacıyla, 

Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bazı süt ve yoğurt ürünleri 500 gramdan büyük ambalajlarda satışa sunulamayacak.

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10 Şubat tarihli Resmi Gazete'de "Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde" değişikliğe gidildi.

10 Şubat tarihli Resmi Gazete'de "Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde" değişikliğe gidildi.

Yapılan değişikliğin 'taklit ve tağşişi engellenmek' ve 'tüketicilerin yanıltılmasını önlemek' amacıyla olduğu belirtildi.

Yapılan değişikliğe göre, ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük paketlerde satışı yasaklandı.

Yapılan değişikliğe göre, ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük paketlerde satışı yasaklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtlar en fazla 500 gramlık ambalajlarda satışa sunulabilecek.

Tebliğde ayrıca bu süt ürünlerinin raf ömrü boyunca en fazla ne kadar mikroorganizma sayısına sahip olabileceğiyle ilgili de düzenlemeye gidildi.

Tebliğde ayrıca bu süt ürünlerinin raf ömrü boyunca en fazla ne kadar mikroorganizma sayısına sahip olabileceğiyle ilgili de düzenlemeye gidildi.

Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin düzenlemede, aşağıdaki ifadelere yer verildi;

Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik

mikroorganizma sayısı raf ömrü boyunca en fazla 10 (2) kob/gr olmalıdır.

Resmi Gazete'de yer alan başka bir karara göre ise B Sınıfı ehliyete sahip vatandaşlar, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

Resmi Gazete'de yer alan başka bir karara göre ise B Sınıfı ehliyete sahip vatandaşlar, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek.

Daha üst motosikletler için ise motor ehliyeti A sınıfı ehliyet almak gerekecek.

Detaylar için;

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