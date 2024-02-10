Resmi Gazete’de Yayınlandı: Bazı Motosikletler İçin B Sınıfı Ehliyet Yeterli Olacak
Resmi Gazete’de Yayınlandı: Bazı Motosikletler İçin B Sınıfı Ehliyet Yeterli Olacak
Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte, B Sınıfı ehliyete sahip vatandaşlar, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Daha üst motosikletler için ise motor ehliyeti A sınıfı ehliyet almak gerekecek.
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Karar, “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlığı ile Resmi Gazete’de yer aldı.
Yayımlanan yönetmeliğe göre; deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşullarıyla, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde 125 cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabilecek.
Bunun için sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenmesi için yeterli olacak. Sürücü belgesi üzerine kod yazılmasına gerek olmayacak. Ancak söz konusu kişiler, istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek.
Söz konusu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği de belirtildi.
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