Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? “Benim Duyduğum 3 Bin TL Düşünülüyor”
Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? “Benim Duyduğum 3 Bin TL Düşünülüyor”
Türkiye’de bulunan milyonlarca emekliye, Ramazan ve Kurban Bayramlar’ında ikramiye ödeniyor. Sözcü TV canlı yayınına katılan Ekonomist Turgay Bozoğlu, “emekli ikramiyesi 5 bin lira olacak” iddialarının doğru olmadığını ve 3 bin lira ikramiye verilmeyi planlandığını söyledi.
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Emekliler, Türkiye’de artan yaşam maliyetinden en fazla etkilinen kişiler.
Son yapılan zamla yine istediklerini alamayan emekliler için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni bir çalışma olabileceğini işaret etmişti.
Emeklilerin merakla beklediği bir haber de bayram ikramiyeleriyle ilgili.
Ekonomist Turgay Bozoğlu, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyelerinin artırılmasına ihtimal veriyor musunuz?" sorusuna "İhtimal veriyorum. Seçim var da 2018'de yapılmıştı biliyorsunuz emekli ikramiyesi. Bugün o günkü düzeyini korumak için 5 bin 500 lira olmalıydı" yanıtını verdi.
"Emekli ikramiyelerini 5 bin lira yapacaklarını düşünmüyorum" diyen Bozoğlu, "3 bin TL gibi bir rakam duydum ben. Umarım öyle yaparlar. Emekliler gerçekten yaşam savaşı veriyorlar. Burada bir şeyleri düzeltme imkanı olur" ifadelerini kullandı.
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