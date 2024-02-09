Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hedefinde Emekliler Var: Emekli İkramiyesi, Fatura İndirimi, Kira Desteği

2024'ü emekli yılı ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın emekliler ile ilgili planları tek tek ortaya çıkıyor.

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin haberine göre emekliler için birçok düzenleme hayata geçirilecek. Maaşlarına yeteri kadar zam alamayan emekliler çeşitli sosyal destekler geliyor.

İşte detaylar…