Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hedefinde Emekliler Var: Emekli İkramiyesi, Fatura İndirimi, Kira Desteği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hedefinde Emekliler Var: Emekli İkramiyesi, Fatura İndirimi, Kira Desteği
2024'ü emekli yılı ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın emekliler ile ilgili planları tek tek ortaya çıkıyor.
İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin haberine göre emekliler için birçok düzenleme hayata geçirilecek. Maaşlarına yeteri kadar zam alamayan emekliler çeşitli sosyal destekler geliyor.
İşte detaylar…
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Emeklilere yapılan yüzde 49'luk zamla birlikte en düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye çıkarıldı. Emekli ikramiyesinin ise zamlanacağı konuşuluyor.
31 Mart yerel seçimleri yaklaştıkça destek çalışmaları da hızlanmaya devam ediyor. 2024'ü emekli yılı ilan eden Erdoğan'ın emeklilerle ilgili yeni düzenlemeler için düğmeye bastığı ortaya çıktı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre emeklilerin bayram ikramiyesi artacak, elektrik, doğalgaz ve kira desteği verilecek. Habere göre yapılacak düzenlemeler şöyle:
Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin arttırılmasından, elektrik, doğalgaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmaları hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde.
Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak.
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Artışın emekli zammı (yüzde 49,25) kadar yapılması da formüller arasında. Ancak şu anda 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanmış durumda.
Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar kendi alanlarında emeklilerin hayatını kolaylaştıracak önlemlere dönük hazırlıklar yapıyor. Bu çalışmalar "belediyeler ve merkezi yönetimin atacağı adımlar" olmak üzere iki başlık altında toplanarak hayata geçirilecek.
Belediyeler Birliği ile "niyet beyanı" içeren bir protokol imzalanması da düşünülüyor. Toplu taşıma araçları ve su başta olmak üzere belediyeler tarafından sunulan hizmetlerden emeklilerin indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak.
Kamu kurumlarının yaptıkları hazırlıklar kapsamında ise emeklilerin elektrik ve doğalgazı indirimli kullanması üzerinde de duruluyor. Tren ve uçak biletlerinde indirim yapılıp yapılamayacağına da bakılıyor.
Özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı başta olmak üzere çeşitli destekler verilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.
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Kamu ve özel bankalar ile protokoller imzalanıp bazı hizmetlerin emeklilere indirimli verilmesi üzerinde duruluyor.
Devlete ait tesislerden emeklilerin indirimli yararlanması, tatil yapmalarının sağlanması da seçenekler arasında bulunuyor.
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