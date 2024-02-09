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Tarih Belli Oldu Akaryakıt Fiyatları Bir Kez Daha Değişecek! Motorine Zam Geliyor!

Tarih Belli Oldu Akaryakıt Fiyatları Bir Kez Daha Değişecek! Motorine Zam Geliyor!

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.02.2024 - 08:43

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanma ülkemizde akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Ocak ayında pompaya yansıyan ÖTV zammı, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın da etkisiyle peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından benzin 40 lira, motorin ise 42 lira civarında alıcı buluyor. Şubat ayının ilk zammı ise motorine geliyor. Peki, motorine ne kadar zam gelecek? Benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?  

İşte, akaryakıtta son durum...

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Motorine Zam Geliyor!

Motorine Zam Geliyor!

Ocak ayında benzin, motorin ve LGP grubuna peş peşe yansıyan zamların ardından akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek. Şubat ayının ilk akaryakıt zammı motorin grubuna yansıyacak. Sektör kaynaklarından alınan habere göre, motorine 12 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruşluk zam gelecek.

Benzin Grubuna Zam ya da İndirim Var mı?

Benzin Grubuna Zam ya da İndirim Var mı?

Son zamların ardından 40 liraya ulaşan benzin fiyatlarında ise bir değişiklik söz konusu değil. Brent petroldeki dalgalanmanın etkileri henüz benzin veya LPG grubuna zam ya da indirim olarak yansımayacak.

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Petrol piyasalarının etkisiyle hızlı düşüş ve yükselişler yaşayan Brent petrol varil fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalardaki arz talep dengesi, üretim ve savaş durumları Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devam edeceğine işaret ediyor. Brent petrol bugün 81.45 dolardan alıcı buluyor. 

İşte, güncel akaryakıt pompa fiyatları 👇

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 39.30 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.70 TL

  • LPG litre fiyatı 19.99 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 39.39 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.77 TL

  • LPG litre fiyatı 20.49 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 40.07 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 42.51 TL

  • LPG litre fiyatı 20.39 TL

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İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 40.30 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 42.72 TL

  • LPG litre fiyatı 20.07 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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