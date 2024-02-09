Tarih Belli Oldu Akaryakıt Fiyatları Bir Kez Daha Değişecek! Motorine Zam Geliyor!

Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanma ülkemizde akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Ocak ayında pompaya yansıyan ÖTV zammı, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın da etkisiyle peş peşe gelen akaryakıt zamlarının ardından benzin 40 lira, motorin ise 42 lira civarında alıcı buluyor. Şubat ayının ilk zammı ise motorine geliyor. Peki, motorine ne kadar zam gelecek? Benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?

İşte, akaryakıtta son durum...