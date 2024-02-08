Meteoroloji Uyardı! Suriye'den Kuvvetli Toz Taşınımı Geliyor "İki Gün Sürecek"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava durumu hakim. Ancak Ege Bölgesi'nde (Manisa hariç), Akdeniz Bölgesi'nde, İç Anadolu Bölgesi'nde (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Mardin ve Siirt hariç) ve Çorum, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya illerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle Antalya'nın doğu bölgeleri ve Mersin'in batı ilçelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.