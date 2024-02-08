Meteoroloji Uyardı! Suriye'den Kuvvetli Toz Taşınımı Geliyor "İki Gün Sürecek"
Meteoroloji Uyardı! Suriye'den Kuvvetli Toz Taşınımı Geliyor "İki Gün Sürecek"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Şubat tarihinden itibaren Suriye'den gelen toz taşınımı konusunda uyarıda bulundu. Cuma gününden itibaren 2 gün boyunca kuvvetli toz taşınımı görüleceği tahmin edilirken, bazı bölgelerimizde kuvvetli yağışların hakim olacağı öngörüldü. Peki, bugün hava nasıl olacak?
İşte, detaylar...
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Sağanak yağışlar sürecek, sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek!
Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlemere göre 15 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.
Suriye'den toz taşınımı geliyor.
9 Şubat Cuma günü Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı bekleniyor.
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10 Şubat Cumartesi günü toz taşınımı şiddetini artırıyor!
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Suriye'den baska pislik beklenemezdi..
Bi bu eksikti Suriyeliler geldi şimdi toprakları geliyor