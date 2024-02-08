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Meteoroloji Uyardı! Suriye'den Kuvvetli Toz Taşınımı Geliyor "İki Gün Sürecek"

Meteoroloji Uyardı! Suriye'den Kuvvetli Toz Taşınımı Geliyor "İki Gün Sürecek"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.02.2024 - 01:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 9 Şubat tarihinden itibaren Suriye'den gelen toz taşınımı konusunda uyarıda bulundu. Cuma gününden itibaren 2 gün boyunca kuvvetli toz taşınımı görüleceği tahmin edilirken, bazı bölgelerimizde kuvvetli yağışların hakim olacağı öngörüldü. Peki, bugün hava nasıl olacak? 

İşte, detaylar...

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Sağanak yağışlar sürecek, sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek!

Sağanak yağışlar sürecek, sıcaklıklar ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek!

Hafta sonuna doğru özellikle doğu, orta ve güney kesimlerde soğuk ve yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava gözlenirken, İstanbul'da karsız bir hafta sonu daha yaşanacağı öngörülüyor.

Peki, bugün hava nasıl olacak?

Peki, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava durumu hakim. Ancak Ege Bölgesi'nde (Manisa hariç), Akdeniz Bölgesi'nde, İç Anadolu Bölgesi'nde (Çankırı, Sivas ve Kırıkkale hariç), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Mardin ve Siirt hariç) ve Çorum, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya illerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. 

Özellikle Antalya'nın doğu bölgeleri ve Mersin'in batı ilçelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlemere göre 15 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlemere göre 15 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.

9 Şubat Cuma günü sarı kodlu uyarı yapılan iller: Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Mersin, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır oldu.

Suriye'den toz taşınımı geliyor.

Suriye'den toz taşınımı geliyor.

İç ve güney kesimlerde yer yer sağlık koşullarını olumsuz etkileyebilecek toz taşınımı bekleniyor.

9 Şubat Cuma günü Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı bekleniyor.

9 Şubat Cuma günü Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman'da toz taşınımı bekleniyor.

MGM tarafından yayımlanan günlük ortalama yüzey toz konsantrasyonuna göre, Cuma günü Şanlıurfa'da hassas seviyede toz taşınımı olacağı öngörülüyor.

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10 Şubat Cumartesi günü toz taşınımı şiddetini artırıyor!

10 Şubat Cumartesi günü toz taşınımı şiddetini artırıyor!

Cumartesi günü, Güney Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere toz taşınımı şiddeti hassas ve kimi illerde sağlıksız seviyelere kadar ulaşabilir. Toz taşınımı şiddetinin Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis ve Hakkari'de hassas ve yer yer sağlıksız seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor. 

Osmaniye, Bingöl, Şırnak ve Ağrı'da ise orta seviyede toz taşınımı görülebilir.

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seremonix

Suriye'den baska pislik beklenemezdi..

Recep Kemal Kaplan

Bi bu eksikti Suriyeliler geldi şimdi toprakları geliyor