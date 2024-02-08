Ocak 2024 Resmi Olarak Kayıtlara Geçen "En Sıcak Ocak Ayı" Oldu!

C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess yaptığı açıklamada, sanayi öncesi dönemden bugüne kadar elde edilen ölçümlemeleri ele aldı. Buna göre, Dünya'nın geçtiğimiz 12 ay boyunca sanayi öncesi dönemden 1,5 derece daha sıcak olduğu gözlemlendi.

1850 ila 1900 dönemi için tahmin edilen ocak ayı ortalama sıcaklığı ile 2024 yılının Ocak ayı verileri karşılaştırıldığında ise 2024 yılına 1,66°C daha sıcak bir başlangıç yaptığımız görülüyor.