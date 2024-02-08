Ocak 2024 Resmi Olarak Kayıtlara Geçen "En Sıcak Ocak Ayı" Oldu!
Ocak 2024 Resmi Olarak Kayıtlara Geçen "En Sıcak Ocak Ayı" Oldu!
Amerikalı araştırmacılar 2024 yılının, üçte bir ihtimalle geçtiğimiz yıla göre daha sıcak geçeceğini tahmin etmişti. Avrupa Birliği'ne bağlı İklim Değişikliği Servisi Copernicus (C3S) tarafından yapılan ölçüm ise Ocak 2024'ün küresel ölçekte kayıtlara geçen en sıcak Ocak ayı olduğunu ortaya koydu! Küresel ısınma ve iklim krizi, 'Ocak ayı böyleyse yaz ayları nasıl geçecek?' dedirtti.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ocak 2024 şimdiye kadar kayıtlara geçen en sıcak ocak ayı oldu!
Copernicus'un kaydettiği verirlere göre Ocak 2024'te ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,14 derecek olarak ölçüldü!
İklim bilimcilere göre bu durum "insanlık için bir uyarı niteliğinde"!
Son 8 ay üst üste kaydedilen en sıcak aylar oldu.
El Nino fenomeni geri mi dönüyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Valla Akdeniz de yaz kış degil
Kışı sıcak geçirdiğimiz bir gerçek ama bizim Ocak ayında -özellikle son demlerinde- dötümüz dondu, diğer aylar tmm ama Adana'ya göre fazla soğuk oldu. İnsan... Devamını Gör
Bende onu anlamadım o kadar sıcaktı madem niye her sabah işe titreyerek gidiyorum? Sanırım Adana bu dünyadan değil 😅