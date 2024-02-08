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Ocak 2024 Resmi Olarak Kayıtlara Geçen "En Sıcak Ocak Ayı" Oldu!

Ocak 2024 Resmi Olarak Kayıtlara Geçen "En Sıcak Ocak Ayı" Oldu!

hava durumu iklim değişikliği sıcak
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
08.02.2024 - 18:44

Amerikalı araştırmacılar 2024 yılının, üçte bir ihtimalle geçtiğimiz yıla göre daha sıcak geçeceğini tahmin etmişti. Avrupa Birliği'ne bağlı İklim Değişikliği Servisi Copernicus (C3S) tarafından yapılan ölçüm ise Ocak 2024'ün küresel ölçekte kayıtlara geçen en sıcak Ocak ayı olduğunu ortaya koydu! Küresel ısınma ve iklim krizi, 'Ocak ayı böyleyse yaz ayları nasıl geçecek?' dedirtti. 

İşte, detaylar...

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Ocak 2024 şimdiye kadar kayıtlara geçen en sıcak ocak ayı oldu!

Ocak 2024 şimdiye kadar kayıtlara geçen en sıcak ocak ayı oldu!

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yapılan ölçüm sonuçları Perşembe günü yayımlandı. 

Copernicus'un uydu izleme sistemiyle gerçekleştirdiği küresel yüzey hava ve deniz sıcaklıkları, deniz buzu örtüsü ile hidrolojik değişkenlerde gözlemlenen değişikliklere ilişkin aylık iklim ölçümleri 'Ocak 2024'ün küresel ölçekte kayıtlara geçen en sıcak ocak ayı olduğunu ortaya koydu.'

Copernicus'un kaydettiği verirlere göre Ocak 2024'te ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,14 derecek olarak ölçüldü!

Copernicus'un kaydettiği verirlere göre Ocak 2024'te ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,14 derecek olarak ölçüldü!

Copernicus tarafından kaydedilen ölçümlere göre, Ocak 2024'ün ortalama yüzey sıcaklığı, 1991 ila 2020 yıllarının ortalamasının 0,70 derece üzerinde. 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak Ocak ayının ise 0,12 derece üzerinde olduğu ortaya çıktı.

İklim bilimcilere göre bu durum "insanlık için bir uyarı niteliğinde"!

İklim bilimcilere göre bu durum "insanlık için bir uyarı niteliğinde"!

C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess yaptığı açıklamada, sanayi öncesi dönemden bugüne kadar elde edilen ölçümlemeleri ele aldı. Buna göre, Dünya'nın geçtiğimiz 12 ay boyunca sanayi öncesi dönemden 1,5 derece daha sıcak olduğu gözlemlendi. 

1850 ila 1900 dönemi için tahmin edilen ocak ayı ortalama sıcaklığı ile 2024 yılının Ocak ayı verileri karşılaştırıldığında ise 2024 yılına 1,66°C daha sıcak bir başlangıç yaptığımız görülüyor.

Son 8 ay üst üste kaydedilen en sıcak aylar oldu.

Son 8 ay üst üste kaydedilen en sıcak aylar oldu.

Şubat 2023'ten Ocak 2024'e kadar yapılan ölçümlere göre son 8 ay üst üste kaydedilen en sıcak aylar oldu. 

Uzmanlar, Dünya'yı bekleyen iklim krizi ve sıcaklık artışlarına dur demenin tek yolunun 'Sera gazı emisyonların hızla azaltılması' olduğunu ifade ediyor.

El Nino fenomeni geri mi dönüyor?

El Nino fenomeni geri mi dönüyor?

İnsanların neden olduğu iklim değişikliği ve El Nino hava olayı, yüzey sularının sıcaklığını artıyor! Geçtiğimiz yazdan bu yana her ay, daha önceki yılın aynı ayıyla kıyaslandığında sıcaklık artışındaki rekor seviyeler dikkat çekiyor. 

Uzmanlar, geçtiğimiz aydan itibaren zayıflayan El Nino fenomeninin ise bu yılın içinde geri dönebileceğini ifade ediyor!

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irem

Valla Akdeniz de yaz kış degil

mamamia

Kışı sıcak geçirdiğimiz bir gerçek ama bizim Ocak ayında -özellikle son demlerinde- dötümüz dondu, diğer aylar tmm ama Adana'ya göre fazla soğuk oldu. İnsan... Devamını Gör

Tugay Başan

Bende onu anlamadım o kadar sıcaktı madem niye her sabah işe titreyerek gidiyorum? Sanırım Adana bu dünyadan değil 😅