Özgür Demirtaş Türkiye Hakkında Aldığı Kararı Sosyal Medya Üzerinden "Çok Üzülüyorum" Diyerek Duyurdu
Özgür Demirtaş Türkiye Hakkında Aldığı Kararı Sosyal Medya Üzerinden "Çok Üzülüyorum" Diyerek Duyurdu
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyayı bir hayli aktif kullanıyor biliyorsunuz ki. Özellikle Twitter'da yaptığı gündem yorumlarıyla dikkat çeken Demirtaş, Türkiye hakkında yeni bir karar aldığını açıkladı. 'Çok üzülüyorum, hiçbir işe yaramıyor.'
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Finans profesörü ve mühendis olarak çalışmalarını sürdüren ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri bildiğiniz gibi.
Tabii ekonomi konusunda da elini korkak alıştırmıyor haliyle.
19 Şubat'ta yaptığı Atatürk paylaşımlarının ardından ertesi gün Özgür Demirtaş'ın yeni bir karar aldığı görüldü.
"Bundan sonra Ekonomi dışında Türkiye’nin Gündemi hakkında yazmamaya yemin ettim." diyen Özgür Demirtaş, yazdıklarının hiçbir işe yaramadığını ve çok üzüldüğünü söyledi.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın bu kararına takipçilerinden mesajlar yağdı.
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