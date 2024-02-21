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Özgür Demirtaş Türkiye Hakkında Aldığı Kararı Sosyal Medya Üzerinden "Çok Üzülüyorum" Diyerek Duyurdu

Özgür Demirtaş Türkiye Hakkında Aldığı Kararı Sosyal Medya Üzerinden "Çok Üzülüyorum" Diyerek Duyurdu

özgür demirtaş
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.02.2024 - 19:44

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyayı bir hayli aktif kullanıyor biliyorsunuz ki. Özellikle Twitter'da yaptığı gündem yorumlarıyla dikkat çeken Demirtaş, Türkiye hakkında yeni bir karar aldığını açıkladı. 'Çok üzülüyorum, hiçbir işe yaramıyor.'

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Finans profesörü ve mühendis olarak çalışmalarını sürdüren ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri bildiğiniz gibi.

Finans profesörü ve mühendis olarak çalışmalarını sürdüren ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri bildiğiniz gibi.

Özellikle Twitter (X)'de gündeme dair magazinden tutun da dizilere kadar pek çok yorumunu bizlerle paylaşan Demirtaş, kimi zaman sinirli olduğu konuları dile getirirken kimi zaman da güldürüyor.

Tabii ekonomi konusunda da elini korkak alıştırmıyor haliyle.

Tabii ekonomi konusunda da elini korkak alıştırmıyor haliyle.

İronik paylaşımları, ekonomi konusunda yapılan yorumlara verdiği cevaplarla gündemin aranılan yüzlerinden. Daha geçtiğimiz günlerde TÜİK'in yaptığı araştırma sonucu 'Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden 67'si geleceğinden umutlu.' paylaşımı yapmasına kahkahalarla gülmüştü kendisi.

19 Şubat'ta yaptığı Atatürk paylaşımlarının ardından ertesi gün Özgür Demirtaş'ın yeni bir karar aldığı görüldü.

19 Şubat'ta yaptığı Atatürk paylaşımlarının ardından ertesi gün Özgür Demirtaş'ın yeni bir karar aldığı görüldü.

Twitter'da 'Atatürk’e Soysuz diyen Soysuzdur.', 'Atatürk'e kim Kötü söz söylüyorsa: Allah Belasını Versin.' diyen Demirtaş, ertesi gün aldığı kararla herkesi şaşırttı.

"Bundan sonra Ekonomi dışında Türkiye’nin Gündemi hakkında yazmamaya yemin ettim." diyen Özgür Demirtaş, yazdıklarının hiçbir işe yaramadığını ve çok üzüldüğünü söyledi.

"Bundan sonra Ekonomi dışında Türkiye’nin Gündemi hakkında yazmamaya yemin ettim." diyen Özgür Demirtaş, yazdıklarının hiçbir işe yaramadığını ve çok üzüldüğünü söyledi.
twitter.com

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın bu kararına takipçilerinden mesajlar yağdı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın bu kararına takipçilerinden mesajlar yağdı.
twitter.com
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