Mahfi Eğilmez'den Hesap Dersi: Faizden Para Kazanılır mı?

'Aynı tarihte aynı bankadan kredi alan' biri ise, yüzde 30 kredi faiziyle bir yıl vadeli 100 TL kredi alan ve bu parayla 100 TL değerinde bir mal satın alan kişi 2024 Şubat ayında bankaya faiziyle birlikte 130 TL ödeyecek demektir. Satın aldığı malı fiyatı enflasyon nedeniyle 165 TL olmuşsa bu malı kredi kullanarak almak suretiyle 100 TL yerine (130 – 65 =) 65 TL’ye almış olmaktadır.

Eğilmez, 'Bu durum bize bankaya para yatıranın zararlı, bankadan kredi kullananın kazançlı çıktığını açık biçimde gösteriyor' ifadeleri de dikkat çekti. Enflasyon verilerinde TÜİK yerine ENAG kullanıldığında ise 'durum çok daha feci çıkacaktır' diye de ekledi.