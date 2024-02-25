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Mahfi Eğilmez'den Hesap Dersi: Faizden Para Kazanılır mı?

Mahfi Eğilmez'den Hesap Dersi: Faizden Para Kazanılır mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.02.2024 - 10:26

İktisatçı Mahfi Eğilmez, televizyonda izlediği bir hesap için sosyal medya hesabından uyardı. 1 milyon TL mevduata yüzde 42 faizin enflasyon karşısında eriyeceğini anlatan Eğilmez, 'Biraz hesap öğrenin arkadaşlar' dedi.

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Mahfi Eğilmez, sosyal medyada yaptığı uyarıda, bankaların mevduat faizleri hesabına, TÜİK'in açıkladığı enflasyonla cevap verdi.

Mahfi Eğilmez, sosyal medyada yaptığı uyarıda, bankaların mevduat faizleri hesabına, TÜİK'in açıkladığı enflasyonla cevap verdi.

Eğilmez, yakın dönemde yazdığı 'Paradan Para Kaybetme Dönemi' yazısına atıfla sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

"Az önce bir TV kanalında 1 milyon TL'si olan bir kişi bir yıllığına % 42 ile bankaya para yatırsa yılda 420.000 TL faiz kazanır, yatırım yapmasına gerek yok dendi. Enflasyon % 65, % 42 faizle bırakın para kazanmayı para kaybedersiniz. Biraz hesap öğrenin arkadaşlar."

"Az önce bir TV kanalında 1 milyon TL'si olan bir kişi bir yıllığına % 42 ile bankaya para yatırsa yılda 420.000 TL faiz kazanır, yatırım yapmasına gerek yok dendi. Enflasyon % 65, % 42 faizle bırakın para kazanmayı para kaybedersiniz. Biraz hesap öğrenin arkadaşlar."
twitter.com

"Faizden para kazandığını düşünen çok insan var" diyen Eğilmez, yazısını hatırlatarak "Aksi takdirde mevduat faiziyle para kazandığınızı zannedersiniz" ifadelerini kullandı.

"Faizden para kazandığını düşünen çok insan var" diyen Eğilmez, yazısını hatırlatarak "Aksi takdirde mevduat faiziyle para kazandığınızı zannedersiniz" ifadelerini kullandı.
twitter.com

Mahfi Eğilmez, yazısında faizden kazancı ise şu şekilde anlattı:

Paradan, para kazanmak olgusunu, "Banka, o parayı yemez, yırtmaz, yok etmez. Ya üretim yapmak isteyen ya da tüketim için kullanmak isteyen birisine kredi olarak vermek zorundadır" diyen Eğilmez, kredilerin üretime ya da tüketime kredi yoluyla yöneldiğini anlattı.

Paradan, para kazanmak olgusunu, "Banka, o parayı yemez, yırtmaz, yok etmez. Ya üretim yapmak isteyen ya da tüketim için kullanmak isteyen birisine kredi olarak vermek zorundadır" diyen Eğilmez, kredilerin üretime ya da tüketime kredi yoluyla yöneldiğini anlattı.

Zincirin içinde 'faiz gelirinin' 'enflasyondan arındırılmış pozitif olması' önemli olurken, 'bankaların mevduata verdiği faiz, enflasyonun altındaysa o zaman negatif reel faiz söz konusu olur ve tasarruf sahibi bir getiri elde edemez hatta kayba uğrar' diye de açıkladı.

Reel faiz hesabının "bugünkü nominal faiz ile gelecekteki (beklenen enflasyonu) esas aldığında" da formülü şu şekilde açıkladı:

Reel faiz hesabının "bugünkü nominal faiz ile gelecekteki (beklenen enflasyonu) esas aldığında" da formülü şu şekilde açıkladı:

Şubat 2024’de Gerçekleşmiş Reel Faiz = (1 + Şubat 2023’deki Nominal Faiz) / (1 + Şubat 2024’deki Enflasyon) – 1

Şubat 2023’de bankaların verdiği nominal faiz yüzde 20 idi. Bugünkü enflasyon da yüzde 65 olduğuna göre bu değerleri yerlerine koyalım:

Şubat 2024’de Gerçekleşmiş Reel Faiz = {(1 + 0,20) / (1 + 0,65)} – 1 = - 0,27

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Hesabın sonucunda da "parasını bir yıl önce bankaya mevduat olarak yatıran kişi, yüzde 27 eksi faiz almış yani satın alma gücünü enflasyona göre koruyamamış demektir" sonucuna vardı.

Hesabın sonucunda da "parasını bir yıl önce bankaya mevduat olarak yatıran kişi, yüzde 27 eksi faiz almış yani satın alma gücünü enflasyona göre koruyamamış demektir" sonucuna vardı.

'Aynı tarihte aynı bankadan kredi alan' biri ise, yüzde 30 kredi faiziyle bir yıl vadeli 100 TL kredi alan ve bu parayla 100 TL değerinde bir mal satın alan kişi 2024 Şubat ayında bankaya faiziyle birlikte 130 TL ödeyecek demektir. Satın aldığı malı fiyatı enflasyon nedeniyle 165 TL olmuşsa bu malı kredi kullanarak almak suretiyle 100 TL yerine (130 – 65 =) 65 TL’ye almış olmaktadır.

Eğilmez, 'Bu durum bize bankaya para yatıranın zararlı, bankadan kredi kullananın kazançlı çıktığını açık biçimde gösteriyor' ifadeleri de dikkat çekti. Enflasyon verilerinde TÜİK yerine ENAG kullanıldığında ise 'durum çok daha feci çıkacaktır' diye de ekledi.

Eğilmez sonuçta, "Bu uygulamanın sonucu tasarruf sahibinden borçlulara servet aktarımı olarak kaşımıza çıkıyor" dedi.

Eğilmez sonuçta, "Bu uygulamanın sonucu tasarruf sahibinden borçlulara servet aktarımı olarak kaşımıza çıkıyor" dedi.

Sosyal medyada da bu paylaşıma yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyada da bu paylaşıma yorumlar gecikmedi.
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Mahfi Eğilmez'in finans matematiği paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde oldu.

Mahfi Eğilmez'in finans matematiği paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde oldu.
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