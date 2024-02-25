Mahfi Eğilmez'den Hesap Dersi: Faizden Para Kazanılır mı?
Mahfi Eğilmez'den Hesap Dersi: Faizden Para Kazanılır mı?
İktisatçı Mahfi Eğilmez, televizyonda izlediği bir hesap için sosyal medya hesabından uyardı. 1 milyon TL mevduata yüzde 42 faizin enflasyon karşısında eriyeceğini anlatan Eğilmez, 'Biraz hesap öğrenin arkadaşlar' dedi.
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Mahfi Eğilmez, sosyal medyada yaptığı uyarıda, bankaların mevduat faizleri hesabına, TÜİK'in açıkladığı enflasyonla cevap verdi.
"Az önce bir TV kanalında 1 milyon TL'si olan bir kişi bir yıllığına % 42 ile bankaya para yatırsa yılda 420.000 TL faiz kazanır, yatırım yapmasına gerek yok dendi. Enflasyon % 65, % 42 faizle bırakın para kazanmayı para kaybedersiniz. Biraz hesap öğrenin arkadaşlar."
"Faizden para kazandığını düşünen çok insan var" diyen Eğilmez, yazısını hatırlatarak "Aksi takdirde mevduat faiziyle para kazandığınızı zannedersiniz" ifadelerini kullandı.
Paradan, para kazanmak olgusunu, "Banka, o parayı yemez, yırtmaz, yok etmez. Ya üretim yapmak isteyen ya da tüketim için kullanmak isteyen birisine kredi olarak vermek zorundadır" diyen Eğilmez, kredilerin üretime ya da tüketime kredi yoluyla yöneldiğini anlattı.
Reel faiz hesabının "bugünkü nominal faiz ile gelecekteki (beklenen enflasyonu) esas aldığında" da formülü şu şekilde açıkladı:
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Hesabın sonucunda da "parasını bir yıl önce bankaya mevduat olarak yatıran kişi, yüzde 27 eksi faiz almış yani satın alma gücünü enflasyona göre koruyamamış demektir" sonucuna vardı.
Eğilmez sonuçta, "Bu uygulamanın sonucu tasarruf sahibinden borçlulara servet aktarımı olarak kaşımıza çıkıyor" dedi.
Sosyal medyada da bu paylaşıma yorumlar gecikmedi.
Mahfi Eğilmez'in finans matematiği paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde oldu.
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