Zam Gelen Emekli Bayram İkramiyesi Enflasyonla Artsaydı Ne Kadar Olurdu?
Zam Gelen Emekli Bayram İkramiyesi Enflasyonla Artsaydı Ne Kadar Olurdu?
Emeklilere, dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi veriliyor. 2024 yılında zam gelen maaşlarının ardından emeklilerin bayram ikramiyelerinin de arttığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi oransal artsaydı ne kadar olurdu?
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Emeklilere ilk olrak 2018 yılında ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda 2 kez ödeniyor. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ödenen ikramiyelere 2023'te ilk kez Cumhuriyet'in Kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle bir ödeme daha yapılmıştı.
2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarılan bayram ikramiyeleri, 2022 yılında da 1.100 TL, 2023 yılında ise 2 bin TL olarak ödendi.
2024 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yüzde 50 oranında artışla emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin TL olacağı açıklandı.
Emekli maaşlarının asgari ücret karşısındaki seyrine bakarsak, emekli maaşlarının eridiği görülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyeleri ise maaşları kadar artsaydı bugün ne kadar olurdu?
2024 yılında ise asgari ücret 17 bin 2 TL olurken, en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Geriye düşen emekli maaşlarının asgari ücrete oranı 0,59 oldu.
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2018 yılından bu yana asgari ücret yüzde 960, emekli maaşları ise yüzde 534 oranında artarken, emekli bayram ikramiyeleri de maaşlar kadar artsaydı sırasıyla 6 bin 340 TL olacaktı. Yılda 12 bin 680 TL'ye denk gelir.
2018 yılında emekli bayram ikramiyeleri asgari ücrete endekslenseydi 2024 yılında emekli tek bayramda 10 bin 600 seviyesinde bir ikramiye alacaktı.
2018 yılında ilk Ramazan Bayramı'nda (14 Haziran 2018) 1.000 TL olan asgari ücret dolar bazında yaklaşık 215 dolara denk geliyordu. Emekli bayram ikramiyesini dolar olarak alsaydı günümüzde tek bayramda 6 bin 600 TL ikramiye alacaktı.
Son olarak emeklinin bayram ikramiyesindeki artış enflasyonla eş zamanlı artsaydı. Emeklinin 2024 yılında bayram ikramiyesi 5.998,55 TL olacaktı.
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