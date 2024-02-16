Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: 2024 Yılında Emekli Bayram İkramiyeleri Yüzde 50 Arttı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: 2024 Yılında Emekli Bayram İkramiyeleri Yüzde 50 Arttı!
Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zammı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da yaptığı mitingde emeklilere beklenen ikramiye zammını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltileceğini açıkladı.
Yılbaşında emeklilere verilen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte en düşük emekli maaşı da 10 bin lira olmuştu.
2018'de başlayan emeklilere bayram ikramiyesi bin lira olarak uygulanırken, Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda 2 bin lira olarak ödeniyordu.
2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarılan emekli bayram ikramiyeleri 2023 yılında 2 bin TL olarak yılda 4 bin lira ödenmişti.
Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle 5 bin lira olarak bir defaya mahsus verilen ikramiye ise 2024 yılına yönelik artış için umutları yeşertmişti.
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Erdoğan, "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" açıklamasını yaptı.
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