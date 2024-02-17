Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Mehmet Şimşek 2026 Demişti: Enflasyon Düşerken Fiyatlar Ne Kadar Yükselecek?

Mehmet Şimşek 2026 Demişti: Enflasyon Düşerken Fiyatlar Ne Kadar Yükselecek?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.02.2024 - 08:16

2021 yılında bu yana yükselen enflasyonla 90'lar sonrasında yeniden yüzleşen Türkiye'de, 2024'ün ikinci yarısında başlaması beklenen enflasyondaki düşüş sanıldığı gibi fiyatları düşürmeyecek. Enflasyon düşerken yıl sonuna kadar fiyatlar en kadar yükselecek?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Enflasyonda düşüş için çektiğimiz sıkıntılar malum. 2021 yılından bu yana yüzde 19 seviyelerinden yüzde 85'lere vurarak tekrar gerilese de yavaşlamayan yükselişin 2024 yılının ilk ayında yüzde 64,77 olduğunu gördük. Yılın ikinci yarısında artık geriye hareket etmesi bekleniyor.

Enflasyonda düşüş için çektiğimiz sıkıntılar malum. 2021 yılından bu yana yüzde 19 seviyelerinden yüzde 85'lere vurarak tekrar gerilese de yavaşlamayan yükselişin 2024 yılının ilk ayında yüzde 64,77 olduğunu gördük. Yılın ikinci yarısında artık geriye hareket etmesi bekleniyor.

Mehmet Şimşek, daha çok taze yaptığı konuşmasında, 2024 yılı ikinci yarısında gerilemenin başlayarak, 2026 yılında huzura kavuşacağımızı söylemişti.

Merkez Bankası da 2024'ün ilk Enflasyon Raporu'nda yıl sonu yüzde 36, 2025 sonunda 14, 2026 sonunda da yüzde 9 yıllık TÜFE göreceğimizi tahmin etmişti.

Merkez Bankası da 2024'ün ilk Enflasyon Raporu'nda yıl sonu yüzde 36, 2025 sonunda 14, 2026 sonunda da yüzde 9 yıllık TÜFE göreceğimizi tahmin etmişti.

Piyasadan alınan verilerle hazırlanan Piyasa Katılımcılar Anketi ise TCMB kadar iyimser olmadan yıl sonunda enflasyonun yüzde 42,96 olacağını, 2025 sonunda yüzde 25,20, 5 yıl sonra ise ancak 12,33 olacağını tahmin etti.

Piyasadan alınan verilerle hazırlanan Piyasa Katılımcılar Anketi ise TCMB kadar iyimser olmadan yıl sonunda enflasyonun yüzde 42,96 olacağını, 2025 sonunda yüzde 25,20, 5 yıl sonra ise ancak 12,33 olacağını tahmin etti.

Detayları da burada.

2024 sonrası özellikle 2023 Temmuz ve Ağustos aylarından zirvede açıklanan TÜİK TÜFE verilerini baz etkisiyle düşeşe geçecek olan enflasyon diyelim ki TCMB'nin öngörüleri doğrultusunda hareket edecek. Peki bu arada acı reçeteyle boğuşan halk alım gücü düşerken fiyatlar daha ne kadar yükselecek?

2024 sonrası özellikle 2023 Temmuz ve Ağustos aylarından zirvede açıklanan TÜİK TÜFE verilerini baz etkisiyle düşeşe geçecek olan enflasyon diyelim ki TCMB'nin öngörüleri doğrultusunda hareket edecek. Peki bu arada acı reçeteyle boğuşan halk alım gücü düşerken fiyatlar daha ne kadar yükselecek?

Enflasyon yüzde 65’ten yüzde 9’a inerken fiyatlar yüzde 70 artacak!' diyen Alaattin Aktaş açıklıyor.

Aktaş, Merkez Bankası’nın resmi tahminine farklı bir pencereden bakarak, "enflasyon oranı düşerken aslında fiyatların halen artmakta olduğu gerçeği dikkatlerden kaçırılmak istenecek" diyor.

Aktaş, Merkez Bankası’nın resmi tahminine farklı bir pencereden bakarak, "enflasyon oranı düşerken aslında fiyatların halen artmakta olduğu gerçeği dikkatlerden kaçırılmak istenecek" diyor.

Merkez Bankası'nın 2024 yılı için verdiği aylık enflasyon tahminlerinden faydalanan Alaattin Aktaş, şubattan itibaren aylık yüzde 3, sonraki üç ayda yüzde 2,5, son çeyrekte de yüzde 1,5 fiyat artışı beklentisinden yola çıkarak, yıllık oranın yüzde 40’ı bulurken, tahmin olan yüzde 36’yı aştığını da ekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm tahminler tutsa dahi "enflasyonda her şey dört dörtlük giderken" fiyatlardaki artış yüzde 70 oluyor.

Tüm tahminler tutsa dahi "enflasyonda her şey dört dörtlük giderken" fiyatlardaki artış yüzde 70 oluyor.

Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi olmazken, fiyatların düşmesi 'deflasyon' oluyor.

Basit bir şekilde de enflasyon düşerken, fiyatların artışı hesabı şöyle oluyor:

Basit bir şekilde de enflasyon düşerken, fiyatların artışı hesabı şöyle oluyor:

2023'ün sonunda 100 lira olan bir mal, 2024 sonunda 136 olacak. 2025 sonunda da yüzde 14 artışla 155 lira olacak. 2026’ya gelince de yüzde 9 artışla birlikte 170 lira olacak.

O halde finale bilgilerim pekişsin diye bir Sezen Aksu şarkısı bırakalım: "Kolay olmayacak, elbet üzüleceğiz, mutlaka bir iz bırakacak."

O halde finale bilgilerim pekişsin diye bir Sezen Aksu şarkısı bırakalım: "Kolay olmayacak, elbet üzüleceğiz, mutlaka bir iz bırakacak."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?