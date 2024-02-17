Mehmet Şimşek 2026 Demişti: Enflasyon Düşerken Fiyatlar Ne Kadar Yükselecek?

Merkez Bankası'nın 2024 yılı için verdiği aylık enflasyon tahminlerinden faydalanan Alaattin Aktaş, şubattan itibaren aylık yüzde 3, sonraki üç ayda yüzde 2,5, son çeyrekte de yüzde 1,5 fiyat artışı beklentisinden yola çıkarak, yıllık oranın yüzde 40’ı bulurken, tahmin olan yüzde 36’yı aştığını da ekliyor.