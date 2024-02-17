Mehmet Şimşek 2026 Demişti: Enflasyon Düşerken Fiyatlar Ne Kadar Yükselecek?
Mehmet Şimşek 2026 Demişti: Enflasyon Düşerken Fiyatlar Ne Kadar Yükselecek?
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Enflasyonda düşüş için çektiğimiz sıkıntılar malum. 2021 yılından bu yana yüzde 19 seviyelerinden yüzde 85'lere vurarak tekrar gerilese de yavaşlamayan yükselişin 2024 yılının ilk ayında yüzde 64,77 olduğunu gördük. Yılın ikinci yarısında artık geriye hareket etmesi bekleniyor.
Merkez Bankası da 2024'ün ilk Enflasyon Raporu'nda yıl sonu yüzde 36, 2025 sonunda 14, 2026 sonunda da yüzde 9 yıllık TÜFE göreceğimizi tahmin etmişti.
Piyasadan alınan verilerle hazırlanan Piyasa Katılımcılar Anketi ise TCMB kadar iyimser olmadan yıl sonunda enflasyonun yüzde 42,96 olacağını, 2025 sonunda yüzde 25,20, 5 yıl sonra ise ancak 12,33 olacağını tahmin etti.
2024 sonrası özellikle 2023 Temmuz ve Ağustos aylarından zirvede açıklanan TÜİK TÜFE verilerini baz etkisiyle düşeşe geçecek olan enflasyon diyelim ki TCMB'nin öngörüleri doğrultusunda hareket edecek. Peki bu arada acı reçeteyle boğuşan halk alım gücü düşerken fiyatlar daha ne kadar yükselecek?
Aktaş, Merkez Bankası’nın resmi tahminine farklı bir pencereden bakarak, "enflasyon oranı düşerken aslında fiyatların halen artmakta olduğu gerçeği dikkatlerden kaçırılmak istenecek" diyor.
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Tüm tahminler tutsa dahi "enflasyonda her şey dört dörtlük giderken" fiyatlardaki artış yüzde 70 oluyor.
Basit bir şekilde de enflasyon düşerken, fiyatların artışı hesabı şöyle oluyor:
O halde finale bilgilerim pekişsin diye bir Sezen Aksu şarkısı bırakalım: "Kolay olmayacak, elbet üzüleceğiz, mutlaka bir iz bırakacak."
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