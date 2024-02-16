Merkez Bankası Açıkladı: Piyasa Katılımcıları Enflasyonda Beklentiyi Yükseltti
Merkez Bankası Açıkladı: Piyasa Katılımcıları Enflasyonda Beklentiyi Yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,04'ten 42,96'ya çıktı.
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Merkez Bankası kendi hesaplamalarına dayanan Enflasyon Raporu'nda yıl sonu beklentisi olan yüzde 36'yı değiştirmemişti. Ancak piyasa enflasyonda hedefin tutacağına inanmamış görünüyor.
Merkez Bankası anketinde Piyasa Katılımcıları yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisini bir önceki anket döneminde yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya çıkarırken, 1 yıl sonrası için de düşürerek yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e revize etti.
Katılımcıların faiz beklentileri yüzde 45,00'te kalırken, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 40,00 TL'den 40,02 TL'ye çıktı.
Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e revize edildi.
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