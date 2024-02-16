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Mehmet Şimşek, Enflasyonu İktisada Giriş Seviyesine İndirdi: Yorumlar "Kendi Haline Bırakın" Şeklinde Oldu

Mehmet Şimşek, Enflasyonu İktisada Giriş Seviyesine İndirdi: Yorumlar "Kendi Haline Bırakın" Şeklinde Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.02.2024 - 13:05 Son Güncelleme: 16.02.2024 - 13:30

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşma yaptı. Şimşek, konuşmasında enflasyonla ilgili açıklamalarına sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Bakan Şimşek, ekonomi programının işe yaradığının güçlü kanıtları olduğunu söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Bakan Şimşek, ekonomi programının işe yaradığının güçlü kanıtları olduğunu söyledi.

Şimşek, "Enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız" derken, "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" dedi.

Şimşek, "Enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız" derken, "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" dedi.

Şimşek, bütçe açığı ve borçlanmada Maastricht kriterlerini başarmayı umduklarını da söyledi.

Bütçede ilk aydan, "açık" yükselmişti.

Şimşek, "Türkiye'nin risk primi geriledi, kur oynaklığı azaldı" derken, seçim sonrası için de net portföy girişlerinin ivme kazanacağını iletti.

Şimşek, "Türkiye'nin risk primi geriledi, kur oynaklığı azaldı" derken, seçim sonrası için de net portföy girişlerinin ivme kazanacağını iletti.

Şimşek, 'Piyasanın enflasyon beklentileri bizim hedeflerimize yaklaşıyor' ifadelerini de kullandı.

Piyasanın enflasyon beklentileri de burada.

Sosyal medyada da Şimşek'in enflasyona yönelik söyledikleri dikkat çekti.

Sosyal medyada da Şimşek'in enflasyona yönelik söyledikleri dikkat çekti.
twitter.com

Şimşek'in "Enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız" demesi,

Şimşek'in "Enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız" demesi,
twitter.com
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Yorumları artırdı.

Yorumları artırdı.
twitter.com

Şimşek, daha önce de "Tekerleği keşfetmeyeceğiz" diyerek "rasyonel" politikalardan şaşmayacaklarını sinyalini vermişti.

Yakın dönemde de açıklanan Enflasyon Raporu sunumunda TCMB Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay,

Yakın dönemde de açıklanan Enflasyon Raporu sunumunda TCMB Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay,
twitter.com

Enflasyonla mücadelede geçmiş dönemdeki "heterodoks" politikalara,

Enflasyonla mücadelede geçmiş dönemdeki "heterodoks" politikalara,
twitter.com

Yaptığı atıfla dikkat çekmişti.

Yaptığı atıfla dikkat çekmişti.
twitter.com

Mehmet Şimşek de "ortodoks" politikalardan dönülmeyeceğinin işaretlerini,

Mehmet Şimşek de "ortodoks" politikalardan dönülmeyeceğinin işaretlerini,
twitter.com
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"En temelden" vermeye devam ediyor.

"En temelden" vermeye devam ediyor.
twitter.com

Sizce sıradışı olunmalı mı? Yorumlara bekliyoruz.

Sizce sıradışı olunmalı mı? Yorumlara bekliyoruz.
twitter.com

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