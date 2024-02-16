Mehmet Şimşek, Enflasyonu İktisada Giriş Seviyesine İndirdi: Yorumlar "Kendi Haline Bırakın" Şeklinde Oldu
Mehmet Şimşek, Enflasyonu İktisada Giriş Seviyesine İndirdi: Yorumlar "Kendi Haline Bırakın" Şeklinde Oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşma yaptı. Şimşek, konuşmasında enflasyonla ilgili açıklamalarına sosyal medyada yorumlar gecikmedi.
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuşan Bakan Şimşek, ekonomi programının işe yaradığının güçlü kanıtları olduğunu söyledi.
Şimşek, "Enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız" derken, "Para politikamız gerçekten geleneksel. Gecikmeli olarak çalışacak" dedi.
Şimşek, "Türkiye'nin risk primi geriledi, kur oynaklığı azaldı" derken, seçim sonrası için de net portföy girişlerinin ivme kazanacağını iletti.
Sosyal medyada da Şimşek'in enflasyona yönelik söyledikleri dikkat çekti.
Şimşek'in "Enflasyonu düşürmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız" demesi,
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Yorumları artırdı.
Yakın dönemde de açıklanan Enflasyon Raporu sunumunda TCMB Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay,
Enflasyonla mücadelede geçmiş dönemdeki "heterodoks" politikalara,
Yaptığı atıfla dikkat çekmişti.
Mehmet Şimşek de "ortodoks" politikalardan dönülmeyeceğinin işaretlerini,
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"En temelden" vermeye devam ediyor.
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