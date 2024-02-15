İlk Aydan Bütçede 150,7 Milyar TL Açık Verildi: Faiz Giderleri Yüzde 467 Arttı

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 767 milyar 968 milyon TL olarak gerçekleşirken, faiz harcamaları 121 milyar 93 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 646 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşti.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen, 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Ocak ayında 767 milyar 968 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 321 milyar 320 milyon TL harcama yapıldı.