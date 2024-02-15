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İlk Aydan Bütçede 150,7 Milyar TL Açık Verildi: Faiz Giderleri Yüzde 467 Arttı

İlk Aydan Bütçede 150,7 Milyar TL Açık Verildi: Faiz Giderleri Yüzde 467 Arttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.02.2024 - 14:05

Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 768 milyar TL, bütçe gelirleri 617,2 milyar TL ve bütçe açığı 150,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 646,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 29,6 milyar TL oldu.

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Merkezi yönetim bütçesi Ocak'ta 150,7 milyar TL açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesi Ocak'ta 150,7 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı Ocak ayında 32 milyar 243 milyon TL açık veren merkezi yönetim bütçesi, 2024 yılı Ocak ayında yüzde 367,44 oranında artışla 150 milyar 719 milyon TL açık verdi.

2023 yılı Ocak ayında 10 milyar 883 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak ayında 29 milyar 626 milyon TL faiz dışı açık verdi.

2023 yılı Ocak ayında 10 milyar 883 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak ayında 29 milyar 626 milyon TL faiz dışı açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 767 milyar 968 milyon TL olarak gerçekleşirken, faiz harcamaları 121 milyar 93 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 646 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşti. 

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen, 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Ocak ayında 767 milyar 968 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 321 milyar 320 milyon TL harcama yapıldı.

Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139 oranında arttı.

Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139 oranında arttı.

Bütçe açığı artışında ana rolü üstlenen faiz giderleri, yüzde 466,9 oranında artış gösterdi.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115,7 oranında artarken, Ocak ayında bütçe gelirleri yıllık yüzde 113,5 oranında arttı.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115,7 oranında artarken, Ocak ayında bütçe gelirleri yıllık yüzde 113,5 oranında arttı.

2024 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,6 oranında arttı.

Bütçe açığındaki artışı uzmanlar da yorumladı.

Bütçe açığındaki artışı uzmanlar da yorumladı.
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