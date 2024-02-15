İlk Aydan Bütçede 150,7 Milyar TL Açık Verildi: Faiz Giderleri Yüzde 467 Arttı
İlk Aydan Bütçede 150,7 Milyar TL Açık Verildi: Faiz Giderleri Yüzde 467 Arttı
Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 768 milyar TL, bütçe gelirleri 617,2 milyar TL ve bütçe açığı 150,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 646,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 29,6 milyar TL oldu.
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Merkezi yönetim bütçesi Ocak'ta 150,7 milyar TL açık verdi.
2023 yılı Ocak ayında 10 milyar 883 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak ayında 29 milyar 626 milyon TL faiz dışı açık verdi.
Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 139 oranında arttı.
Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115,7 oranında artarken, Ocak ayında bütçe gelirleri yıllık yüzde 113,5 oranında arttı.
Bütçe açığındaki artışı uzmanlar da yorumladı.
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