4 Yıl Önceki Fiyatlar: 2019 Yılındaki Market Broşürü Enflasyonun Tozlu Tarihinde Gözlerinizi Yaşartacak!
4 Yıl Önceki Fiyatlar: 2019 Yılındaki Market Broşürü Enflasyonun Tozlu Tarihinde Gözlerinizi Yaşartacak!
Enflasyondaki yükselişin hızlandığı son yıllarda daha 5 sene önce fiyatların ne durumda olduğunu görmek bizleri yakın tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Hafızamızı zorlayan fiyatlar, alım gücündeki değişimi de gösteriyor.
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X'te (Twitter'da) bir kullanıcının 2023 yılı başında paylaştığı 2019 yılı sonundaki market broşürü, yaşadığımız enflasyonu da gözler önüne serdi.
2019 yılında 8 Aralık'ta (6 Aralık 2019 kapanış) dolar 5,7866 TL, asgari ücret de 2.020,90 TL oluyor. Günümüzde dolar/TL (23 Şubat 2024 kapanış) 31,0391, asgari ücret de 17 bin 2 TL seviyesinde bulunuyor.
2019 yılında 3 TL'ye düşen pilicin kilogram fiyatı, günümüzde 90 TL olurken, 4 yıl önce yaklaşık 0,52 dolar olan fiyat, 2024 Şubat'ta yaklaşık 3 dolar ediyor.
2019 yılında 12 TL'ye düşen zeytinyağının litre fiyatı, 2024 yılında yaklaşık 390 TL ediyor.
Kuzu kaburga fiyatı 2019 yılında 43,95 TL olurken, 2024 yılında 490 TL seviyesinde bulunuyor. 4 yıllık artış yüzde 1.000'in üzerinde olmuş.
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Devamında da yer alan fiyatlarla enflasyon yükselişi karşılaştırması sürüyor.
Sandviç bisküvilerden aldığımızda 2019 yılında 4,95 TL öderken, 2024 yılında 40 TL ödüyoruz.
Çay ve kahve fiyatlarının ikisine de bakalım.
2023 yılının ilk günlerindeki bu fiyat paylaşımları yeniden gündem olunca yorumlar da gecikmiyor.
İşte o yorumlardan bazıları.
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YOL YABDI YOOOOOL
devlet gıdayı sabitlemediği aürece bu enflasyon durmaz. Bimi şoku migrosu carreforuru hepsi,daha millet asgwrş ücreti almadan geçirme derdinde. ki geçirdiler... Devamını Gör
Şahlanıyoruz ki ne şahlanma 😡😡