4 Yıl Önceki Fiyatlar: 2019 Yılındaki Market Broşürü Enflasyonun Tozlu Tarihinde Gözlerinizi Yaşartacak!

2019 yılında 12 TL olan 1 kilogramlık çay, 2024 yılında yaklaşık 150 TL ediyor.

Kahve de 2019 yılında 12 TL'ye düşerken, kilogram fiyatı 80 TL'ye geliyor. 2024 yılında ise aynı gramajda paket bulunmazken, ortalama kilogram fiyatı 1000 TL oluyor.

Asgari ücretle 2019 yılında 168 kilogram çay ya da 25 kilogram kahve alınabilirken, 2024 yılında 113 kilogram çay ya da 17 kilogram kahve alınabiliyor.