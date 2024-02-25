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4 Yıl Önceki Fiyatlar: 2019 Yılındaki Market Broşürü Enflasyonun Tozlu Tarihinde Gözlerinizi Yaşartacak!

4 Yıl Önceki Fiyatlar: 2019 Yılındaki Market Broşürü Enflasyonun Tozlu Tarihinde Gözlerinizi Yaşartacak!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.02.2024 - 13:07 Son Güncelleme: 25.02.2024 - 13:09

Enflasyondaki yükselişin hızlandığı son yıllarda daha 5 sene önce fiyatların ne durumda olduğunu görmek bizleri yakın tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Hafızamızı zorlayan fiyatlar, alım gücündeki değişimi de gösteriyor.

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X'te (Twitter'da) bir kullanıcının 2023 yılı başında paylaştığı 2019 yılı sonundaki market broşürü, yaşadığımız enflasyonu da gözler önüne serdi.

X'te (Twitter'da) bir kullanıcının 2023 yılı başında paylaştığı 2019 yılı sonundaki market broşürü, yaşadığımız enflasyonu da gözler önüne serdi.
twitter.com

Fiyatlara geçmeden o günkü dolar/TL kurunu ve asgari ücreti paylaşalım ki oranlar daha anlaşılır olsun.

2019 yılında 8 Aralık'ta (6 Aralık 2019 kapanış) dolar 5,7866 TL, asgari ücret de 2.020,90 TL oluyor. Günümüzde dolar/TL (23 Şubat 2024 kapanış) 31,0391, asgari ücret de 17 bin 2 TL seviyesinde bulunuyor.

2019 yılında 8 Aralık'ta (6 Aralık 2019 kapanış) dolar 5,7866 TL, asgari ücret de 2.020,90 TL oluyor. Günümüzde dolar/TL (23 Şubat 2024 kapanış) 31,0391, asgari ücret de 17 bin 2 TL seviyesinde bulunuyor.
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2019 yılında 3 TL'ye düşen pilicin kilogram fiyatı, günümüzde 90 TL olurken, 4 yıl önce yaklaşık 0,52 dolar olan fiyat, 2024 Şubat'ta yaklaşık 3 dolar ediyor.

2019 yılında 3 TL'ye düşen pilicin kilogram fiyatı, günümüzde 90 TL olurken, 4 yıl önce yaklaşık 0,52 dolar olan fiyat, 2024 Şubat'ta yaklaşık 3 dolar ediyor.
x.com

Asgari ücretle 2019 yılında 674 kilogram tavuk alınabilirken, 2024 yılında 189 kilogram tavuk alınabiliyor.

2019 yılında 12 TL'ye düşen zeytinyağının litre fiyatı, 2024 yılında yaklaşık 390 TL ediyor.

2019 yılında 12 TL'ye düşen zeytinyağının litre fiyatı, 2024 yılında yaklaşık 390 TL ediyor.
x.com

Asgari ücret düzeyinde 2019 yılında 168 litre zeytinyağı alınırken, 2024 yılında 44 litre zeytinyağı alınabiliyor. Litrenin dolar karşılığı da yaklaşık 2 dolardan, 12,5 dolara ulaşıyor.

Kuzu kaburga fiyatı 2019 yılında 43,95 TL olurken, 2024 yılında 490 TL seviyesinde bulunuyor. 4 yıllık artış yüzde 1.000'in üzerinde olmuş.

Kuzu kaburga fiyatı 2019 yılında 43,95 TL olurken, 2024 yılında 490 TL seviyesinde bulunuyor. 4 yıllık artış yüzde 1.000'in üzerinde olmuş.
x.com

Asgari ücretim alım gücündeki değişim ise 2019 yılında 46 kilodan, 35 kiloya düşmüş. Dolar bazında da değişim 2019 yılında 7,5 dolardan, 16 dolara yükselerek oluyor.

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Devamında da yer alan fiyatlarla enflasyon yükselişi karşılaştırması sürüyor.

Devamında da yer alan fiyatlarla enflasyon yükselişi karşılaştırması sürüyor.
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240 gramlık sucuk fiyatı 31,90 TL olarak görülüyor. Aynı sucuk günümüzde indirimle 235 TL'den 129 TL'ye düşmüş. Normal fiyatını aldığımızda dolar bazında 5,50'den 7,5'e çıkmış. Asgari ücretli 2019 yılı sonunda 63 kangal sucuk alabilirken, 2024 yılı başında 72 adet alarak sucuk karşısında alım gücünü artırmış görünüyor.

Sandviç bisküvilerden aldığımızda 2019 yılında 4,95 TL öderken, 2024 yılında 40 TL ödüyoruz.

Sandviç bisküvilerden aldığımızda 2019 yılında 4,95 TL öderken, 2024 yılında 40 TL ödüyoruz.
x.com

0,85 dolar olan bisküvi 1,29 dolara çıkarken, asgari ücretle 2019 yılında 408 paket alınabilen bisküviden, 2024 yılında 425 paket alarak atıştırmalık bazında da alım gücü sınırlı da olsa artıyor.

Çay ve kahve fiyatlarının ikisine de bakalım.

Çay ve kahve fiyatlarının ikisine de bakalım.
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2019 yılında 12 TL olan 1 kilogramlık çay, 2024 yılında yaklaşık 150 TL ediyor. 

Kahve de 2019 yılında 12 TL'ye düşerken, kilogram fiyatı 80 TL'ye geliyor. 2024 yılında ise aynı gramajda paket bulunmazken, ortalama kilogram fiyatı 1000 TL oluyor. 

Asgari ücretle 2019 yılında 168 kilogram çay ya da 25 kilogram kahve alınabilirken, 2024 yılında 113 kilogram çay ya da 17 kilogram kahve alınabiliyor.

2023 yılının ilk günlerindeki bu fiyat paylaşımları yeniden gündem olunca yorumlar da gecikmiyor.

2023 yılının ilk günlerindeki bu fiyat paylaşımları yeniden gündem olunca yorumlar da gecikmiyor.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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deniz

YOL YABDI YOOOOOL

Nokta virgül

devlet gıdayı sabitlemediği aürece bu enflasyon durmaz. Bimi şoku migrosu carreforuru hepsi,daha millet asgwrş ücreti almadan geçirme derdinde. ki geçirdiler... Devamını Gör

selver.94.06

Şahlanıyoruz ki ne şahlanma 😡😡