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En Temel Gıdadan Kestik! Dikkat Çeken Araştırma: Vatandaş Daha Az Markete Gidiyor, Daha Çok Harcıyor!

En Temel Gıdadan Kestik! Dikkat Çeken Araştırma: Vatandaş Daha Az Markete Gidiyor, Daha Çok Harcıyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.02.2024 - 15:35

Alım gücündeki düşüş en çok sabit yani maaşlı çalışanlarla özellikle dar gelirli kesimi eritti. Enflasyonla artan 'hayat pahalılığı' tüketimde de en temel ihtiyaçları bile kısıtlar hale getirdi. Harcamalardaki değişimleri İpsos araştırdı. Harcamalar artarken, alışveriş sıklığı düştü. En temel gıda ürünlerinin alımı bile azaldı.

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İlk olarak enflasyon demeden, enflasyonu anlatan bir görselle başlayalım.

İlk olarak enflasyon demeden, enflasyonu anlatan bir görselle başlayalım.

Bu grafikte satışlar ve cirolar bulunuyor. Perakende satış hacmi 2023'ün Aralık ayında yıllık yüzde 11,4 oranında artarken, cirolar yani kazanılan para yüzde 69 oranında artmış. 

Bu ne demek? 

Fiyatlar yükseldi! Zaten grafikteki ayrışma da bunu gösteriyor.

Gelelim alım gücündeki erimenin vatandaşı nasıl etkilediğine!

Gelelim alım gücündeki erimenin vatandaşı nasıl etkilediğine!

İpsos Hane Paneli'nde 'Hızlı Tüketim Ürünleri Harcamalarımız 2023 Yılında Nasıl Etkilendi?' diye merak edilmiş ve araştırılmış. 

Vatandaşın hızlı tüketim ürünleri harcamaları 2023'te yüzde 68 oranında artmış artmasına da içerikte değişenler ilgimizi çekmiş.

2 günde bir kez alışveriş yapılırken, her seferde de ortalama 152 TL harcanmış görünüyor.

2 günde bir kez alışveriş yapılırken, her seferde de ortalama 152 TL harcanmış görünüyor.
www.ipsos.com

2021'de 221 kez alışveriş yapılırken, 2022'de 212 olan alışveriş sıklığı, 2023'te 201'e gerileyerek sepet tutarının 2021'e göre yüzde 216,66, 2022'ye göre de yüzde 72,72 oranında arttığı görülüyor.

Alışverişlerin her 100 TL'sinden 83 TL'si gıda ve içeceğe giderken, 9 TL kişisel bakım ürünlerine, 7 TL ev bakım ürünlerine gitmiş.

Alışverişlerin her 100 TL'sinden 83 TL'si gıda ve içeceğe giderken, 9 TL kişisel bakım ürünlerine, 7 TL ev bakım ürünlerine gitmiş.
www.ipsos.com

Zincir marketlerin alışverişlerde payı da giderek artmış görünürken, indirim marketleri de yükselişe geçmiş.

Zincir marketlerin alışverişlerde payı da giderek artmış görünürken, indirim marketleri de yükselişe geçmiş.
www.ipsos.com
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Araştırmada temel gıdada ve beslenmede önemli bir yer olan bakliyat, şeker, gazlı meşrubat, süt, yoğurt ve tereyağının daha az satın alındığı görüldü. Süt alımındaki azalış ise en dikkat çekeni oldu.

Araştırmada temel gıdada ve beslenmede önemli bir yer olan bakliyat, şeker, gazlı meşrubat, süt, yoğurt ve tereyağının daha az satın alındığı görüldü. Süt alımındaki azalış ise en dikkat çekeni oldu.
www.ipsos.com

Ipsos Araştırması'nın tamamını buradan görebilirsiniz.

Ipsos Türkiye Tüketici Panelleri bölüm lideri Pelin Halaçoğlu Arnau Kuri, araştırmaya yönelik yaptığı değerlendirmede, enflasyon nedeniyle harcama tutarlarının artarken, alışveriş sıklığının düşmesine dikkat çekti:

Ipsos Türkiye Tüketici Panelleri bölüm lideri Pelin Halaçoğlu Arnau Kuri, araştırmaya yönelik yaptığı değerlendirmede, enflasyon nedeniyle harcama tutarlarının artarken, alışveriş sıklığının düşmesine dikkat çekti:

Enflasyonun etkisiyle her bir alışverişte harcanan tutardaki artış ve buna karşılık alışveriş sıklığındaki düşüş bu konjonktürde beklenen bir tablo oluşturdu. Yüksek enflasyon sebebiyle, tüketiciler daha fazla promosyon, aktivite ve uygun fiyatlı ürün arayışına devam etti, bazı kategorilerde ise bu çabaların yeterli olmaması genel olarak ürünlerin daha az alınmasıyla sonuçlandı.

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