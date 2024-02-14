En Temel Gıdadan Kestik! Dikkat Çeken Araştırma: Vatandaş Daha Az Markete Gidiyor, Daha Çok Harcıyor!
En Temel Gıdadan Kestik! Dikkat Çeken Araştırma: Vatandaş Daha Az Markete Gidiyor, Daha Çok Harcıyor!
Alım gücündeki düşüş en çok sabit yani maaşlı çalışanlarla özellikle dar gelirli kesimi eritti. Enflasyonla artan 'hayat pahalılığı' tüketimde de en temel ihtiyaçları bile kısıtlar hale getirdi. Harcamalardaki değişimleri İpsos araştırdı. Harcamalar artarken, alışveriş sıklığı düştü. En temel gıda ürünlerinin alımı bile azaldı.
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İlk olarak enflasyon demeden, enflasyonu anlatan bir görselle başlayalım.
Gelelim alım gücündeki erimenin vatandaşı nasıl etkilediğine!
2 günde bir kez alışveriş yapılırken, her seferde de ortalama 152 TL harcanmış görünüyor.
Alışverişlerin her 100 TL'sinden 83 TL'si gıda ve içeceğe giderken, 9 TL kişisel bakım ürünlerine, 7 TL ev bakım ürünlerine gitmiş.
Zincir marketlerin alışverişlerde payı da giderek artmış görünürken, indirim marketleri de yükselişe geçmiş.
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Araştırmada temel gıdada ve beslenmede önemli bir yer olan bakliyat, şeker, gazlı meşrubat, süt, yoğurt ve tereyağının daha az satın alındığı görüldü. Süt alımındaki azalış ise en dikkat çekeni oldu.
Ipsos Türkiye Tüketici Panelleri bölüm lideri Pelin Halaçoğlu Arnau Kuri, araştırmaya yönelik yaptığı değerlendirmede, enflasyon nedeniyle harcama tutarlarının artarken, alışveriş sıklığının düşmesine dikkat çekti:
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