Onedio'da Ekonomi: Türkiye Krizde Değil mi? Zam-Enflasyon Döngüsünden Ne Zaman Çıkarız?

2001 krizinin ardından yapılan hamlelerin ekonomide yükselişi sağlamasına karşın, giderek kaderci bir yaklaşımla vatandaşın hem olumlu hem de olumsuz olguları sorgulamadan kabullenişiyle kriz algısının da evrildiğini söyleyen Arzova, iş kaybının ise ücretlerin düşüklüğünden yani alım gücündeki erimeden daha önemli hissedildiğini de anlattı.