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Onedio'da Ekonomi: Türkiye Krizde Değil mi? Zam-Enflasyon Döngüsünden Ne Zaman Çıkarız?

Onedio'da Ekonomi: Türkiye Krizde Değil mi? Zam-Enflasyon Döngüsünden Ne Zaman Çıkarız?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.02.2024 - 07:46

Onedio, ekonomiyi de YouTube'a taşıdı. YouTube kanalımızda ekonomiye de önemli ve uzman konuklarla yer veriyoruz. Özellikle Türkiye özelinde hem güncel konuların başlıkları altında hem de öğretici, bilgilendirici, ekonomiye giriş yayınlarımızla karşınızdayız. İlk yayınımızda Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova'yı ağırladık. Burak Hoca, ne sorduysak bize, hayatın içinden örneklerle cevap verdi.

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Onedio Ekonomi yayınlarının ilk konuğu Prof. Dr. Burak Arzova oldu. Hocaya ilk sorumuz Türkiye krizde değil mi? Bu kriz değilse bizim hissettiğimiz ne diye sorduk.

Onedio Ekonomi yayınlarının ilk konuğu Prof. Dr. Burak Arzova oldu. Hocaya ilk sorumuz Türkiye krizde değil mi? Bu kriz değilse bizim hissettiğimiz ne diye sorduk.

Prof. Dr. Arzova, kurun bu kadar kısa sürede 7 lira seviyesinden 30 lira seviyesine gelmesinin kriz olgusu olmasına karşın hem teknik hem de halk nezdinde özellikle işsizlik kısmında sorunun kaderci bir yaklaşımla görülmesinin kriz olmadığını ortaya çıkardığını anlattı.

"Ekonomik sıkıntı kader"

"Ekonomik sıkıntı kader"

2001 krizinin ardından yapılan hamlelerin ekonomide yükselişi sağlamasına karşın, giderek kaderci bir yaklaşımla vatandaşın hem olumlu hem de olumsuz olguları sorgulamadan kabullenişiyle kriz algısının da evrildiğini söyleyen Arzova, iş kaybının ise ücretlerin düşüklüğünden yani alım gücündeki erimeden daha önemli hissedildiğini de anlattı.

"Maaş zamları enflasyona yola açıyor, enflasyonda maaş zamlarına"

"Maaş zamları enflasyona yola açıyor, enflasyonda maaş zamlarına"

Maaş zamları nedeniyle hızlanan enflasyondaki yükselişin yeniden maaşlardaki kaybın telafisi için yüksek zamlara neden olması döngüsünden çıkış için öncelikle TÜİK'in verilerinin güvenilirliğine işaret eden Arzova, ekonominin para ve maliye politikalarının da birbirini desteklemesi gerektiğini belirtti. Para politikası tarafında Merkez Bankası'nın cesur adımlarına karşın maliyede tasarrufun görülmediğine işaret etti.

2024 yıl sonu yüzde 36 olan enflasyon hedefi tutar mı?

2024 yıl sonu yüzde 36 olan enflasyon hedefi tutar mı?

2023 Temmuz ve Ağustos aylarındaki yüksek aylık enflasyonlara işaret ederek Prof. Dr. Arzova, Haziran 2024 sonrasında baz etkisiyle düşüşe geçecek olan enflasyonun yıl sonu hedefini 36-40 seviyelerinde tutacağını ancak hızını kaybetse de fiyatların artışa devam edeceğini de hatırlattı.

İşte Onedio'da Ekonomi 1. Bölüm ve Prof.. Dr. Burak Arzova'nın "Enflasyon, Kriz, Maaş Zamları, Merkez Bankası, Emeklinin Geçimi, Türkiye’de Protesto" kültürüne dair anlattıklarını buradan izleyebilirsiniz.

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Yeni bölümler de çok yakında karşınızda olacak. Bizi takibe almayı, Onedio YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.

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piyanist

Türkiye'nin ilk sorunu 'siyasi kirlilik' demeye totosu yemiş mi? yememiş ☺️