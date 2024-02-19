Onedio'da Ekonomi: Türkiye Krizde Değil mi? Zam-Enflasyon Döngüsünden Ne Zaman Çıkarız?
Onedio'da Ekonomi: Türkiye Krizde Değil mi? Zam-Enflasyon Döngüsünden Ne Zaman Çıkarız?
Onedio, ekonomiyi de YouTube'a taşıdı. YouTube kanalımızda ekonomiye de önemli ve uzman konuklarla yer veriyoruz. Özellikle Türkiye özelinde hem güncel konuların başlıkları altında hem de öğretici, bilgilendirici, ekonomiye giriş yayınlarımızla karşınızdayız. İlk yayınımızda Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova'yı ağırladık. Burak Hoca, ne sorduysak bize, hayatın içinden örneklerle cevap verdi.
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Onedio Ekonomi yayınlarının ilk konuğu Prof. Dr. Burak Arzova oldu. Hocaya ilk sorumuz Türkiye krizde değil mi? Bu kriz değilse bizim hissettiğimiz ne diye sorduk.
"Ekonomik sıkıntı kader"
"Maaş zamları enflasyona yola açıyor, enflasyonda maaş zamlarına"
2024 yıl sonu yüzde 36 olan enflasyon hedefi tutar mı?
İşte Onedio'da Ekonomi 1. Bölüm ve Prof.. Dr. Burak Arzova'nın "Enflasyon, Kriz, Maaş Zamları, Merkez Bankası, Emeklinin Geçimi, Türkiye’de Protesto" kültürüne dair anlattıklarını buradan izleyebilirsiniz.
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Yeni bölümler de çok yakında karşınızda olacak. Bizi takibe almayı, Onedio YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.
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Türkiye'nin ilk sorunu 'siyasi kirlilik' demeye totosu yemiş mi? yememiş ☺️