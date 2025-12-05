onedio
İlişkinizdeki Sorunu Bulmak İçin Sorulması Gereken 10 Soru

Begüm
05.12.2025 - 22:01

Her ilişkide dönem dönem sorun olur. Önemli olan bu sorunları bulmak ve çözmeye çalışmaktır. Peki ilişkideki bu sorunlar nasıl bulunur? Tabii ki doğru soruları sorarak. Bunun için de ilişkide sorulması gereken soruları hazırladık. Hazırsak başlıyoruz!

1. "Partnerimle konuşurken kendimi ne kadar anlaşılmış hissediyorum?"

Bir ilişkide en önemli şeylerden biri duygularının karşı taraf tarafından duyulması ve anlaşılmasıdır. Konuşurken sürekli açıklama yapma ihtiyacı hissediyorsanız, cümleleriniz hep yarım kalıyorsa ya da karşınızdaki sizi dinlemek yerine savunmaya geçiyorsa, bu iletişimin yüzeyde kaldığını gösterir. Bu noktada gerçek bağ kurmak için duyulmak ve anlaşılmak gerektiğini unutmayın.

2. "Tartışmaların sonu bir çözüme varıyor mu?"

Sorunları konuşmadan kapatmak, geçici bir huzur sağlar ama uzun vadede sorunları çözmez. Eğer tartışmalar hep suskunlukla son buluyorsa, birikmiş duyguların sizi yavaş yavaş uzaklaştırmasına izin veriyor olabilirsiniz.

3. "Duygusal olarak güvende hissediyor muyum?"

Güven sadece sadakatle ilgili değildir. Duygularınızı, korkularınızı ve zayıf yanlarınızı rahatça paylaşabilmek de güvenin göstergesidir unutmayın. Eğer kendinizi yargılanmaktan veya yanlış anlaşılmaktan korumak için ilişkide çekiniyorsanız bu ilişki size huzur değil tedirginlik veriyor olabilir.

4. "İlişkideyken kendim olabiliyor muyum?"

Olduğunuz halinizle sevildiğinizi hissetmeniz gerekir. Sürekli uyum sağlamak veya karşınızdakini memnun etmek için kendinizi bastırıyorsanız ilişkiniz sizi özgür bırakmıyor demektir. Gerçek sevgi, sizi olduğunuz gibi kabul eder. İlişkide değişmenize gerek kalmaz.

5. "Birlikte geçirdiğimiz zaman beni besliyor mu, yoksa yoruyor mu?"

Bir ilişki size enerji katmalıdır. Sizi tüketmemelidir. Eğer birlikteyken kendinizi bitkin veya stresli hissediyorsanız, bu ilişki sizin için sağlıklı olmayabilir. Bu soruya vereceğiniz yanıt ilişkinizin hayatınıza olan katkısını gösterir.

6. "İlişkimde verdiğim ve aldığım emek arasında denge var mı?"

Tek taraflı çaba, zamanla duygusal yorgunluğa yol açar. Eğer sürekli siz çabalıyor, affediyor veya ilişkiyi toparlıyorsanız, tükenmeniz kaçınılmazdır. Sevgi, birlikte büyümek üzerine kurulmalıdır bunu unutmayın.

7. "Partnerimle geleceğe dair konuşmalar yaptığımızda ne hissediyorum?"

Gelecek üzerine konuşmalar umut ve güven vermelidir. Eğer bu konuşmalar kaygı yaratıyorsa ilişkiniz sizi belirsizliğe sürüklüyor olabilir. Bu soruya verdiğiniz yanıt aslında ilişkinin uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını gösterir. Bu yüzden oldukça önemlidir.

8. "Sevildiğimi hissettiğim anlar, sevgimi gösterebildiğim anlardan daha mı az?"

Sevgi dengesiz olduğunda, kendinizi değersiz hissedebilirsiniz bu oldukça normaldir. O yüzden bu soru, ilişkinizde sevgi alışverişinin nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda duygusal doyum düzeyinizi de ortaya çıkarmanızı sağlayacaktır..

9. "Partnerimle ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz örtüşüyor mu?"

Hayata bakışınız ve öncelikleriniz farklıysa sevgi bile zamanla bu farkı kapatamayabilir. İlişkiyi farklı bir noktaya taşıyabilir. O yüzden bu soruyu sormak, ilişkinin sadece duygusal bağ mı yoksa uzun vadeli uyum mu sağladığını fark etmenizi sağlayacak.

10. "İletişimimizde dürüstlük var mı?"

Dürüstlük, ilişkinin temel taşlarından biridir. Küçük yalanlar veya gerçekleri saklamak uzun vadede ilişkideki güveni çok fazla zedeler. Bu soruya verdiğiniz yanıt aslında ilişkinizin sağlam bir güven temeli üzerine kurulup kurulmadığını gösteriyor.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
