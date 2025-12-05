İlişkinizdeki Sorunu Bulmak İçin Sorulması Gereken 10 Soru

Bir ilişkide en önemli şeylerden biri duygularının karşı taraf tarafından duyulması ve anlaşılmasıdır. Konuşurken sürekli açıklama yapma ihtiyacı hissediyorsanız, cümleleriniz hep yarım kalıyorsa ya da karşınızdaki sizi dinlemek yerine savunmaya geçiyorsa, bu iletişimin yüzeyde kaldığını gösterir. Bu noktada gerçek bağ kurmak için duyulmak ve anlaşılmak gerektiğini unutmayın.