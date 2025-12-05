İlişkinizdeki Sorunu Bulmak İçin Sorulması Gereken 10 Soru
Her ilişkide dönem dönem sorun olur. Önemli olan bu sorunları bulmak ve çözmeye çalışmaktır. Peki ilişkideki bu sorunlar nasıl bulunur? Tabii ki doğru soruları sorarak. Bunun için de ilişkide sorulması gereken soruları hazırladık. Hazırsak başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Partnerimle konuşurken kendimi ne kadar anlaşılmış hissediyorum?"
2. "Tartışmaların sonu bir çözüme varıyor mu?"
3. "Duygusal olarak güvende hissediyor muyum?"
4. "İlişkideyken kendim olabiliyor muyum?"
5. "Birlikte geçirdiğimiz zaman beni besliyor mu, yoksa yoruyor mu?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "İlişkimde verdiğim ve aldığım emek arasında denge var mı?"
7. "Partnerimle geleceğe dair konuşmalar yaptığımızda ne hissediyorum?"
8. "Sevildiğimi hissettiğim anlar, sevgimi gösterebildiğim anlardan daha mı az?"
9. "Partnerimle ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz örtüşüyor mu?"
10. "İletişimimizde dürüstlük var mı?"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın