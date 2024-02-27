"Kredi Kartına Taksit Kaldırıldı" İddialarında Mehmet Şimşek Vatandaşlara Seslendi: "İstirham Ediyorum"
"Kredi Kartına Taksit Kaldırıldı" İddialarında Mehmet Şimşek Vatandaşlara Seslendi: "İstirham Ediyorum"
Enflasyonla mücadelede iç talebin kısılması önündeki en büyük engellerden biri de kredi kartları olarak görülüyor. Merkez Bankası'nın da üzerinde çalıştığı bilinen kredi kartlarında beklenen düzenlemelerde her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün de kredi kartlarında taksitlere yönelik ortaya attığı hem İletişim Başkanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yalanlandı.
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Enflasyondaki yükselişle alım gücü düşen vatandaş, faizlerin de yükselmesiyle kredi kartlarına yöneldi.
Kredi kartlarında artan harcamalara yönelik ekonomi yönetimi açıklamalar yaparken, Merkez Bankası son Enflasyon Raporu sunumunda düzenlemeye yönelik sinyaller vermişti.
Düzenlemelere yönelik her alandan da farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Perakendeciler sektörün zorlanacağını, bankacılar da alt limitlere dokunulmaması gerektiğini düşünüyor.
Bu iddialardan biri de CHP Erzurum Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçilerden olan Sarıgül, kredi kartlarında taksit uygulamasının kaldırıldığını iddia etti.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı paylaşımla "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir" dedi.
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DMM'nin paylaşımını Bakan Şimşek de yorumladı: "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."
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