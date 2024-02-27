"Kredi Kartına Taksit Kaldırıldı" İddialarında Mehmet Şimşek Vatandaşlara Seslendi: "İstirham Ediyorum"

Enflasyonla mücadelede iç talebin kısılması önündeki en büyük engellerden biri de kredi kartları olarak görülüyor. Merkez Bankası'nın da üzerinde çalıştığı bilinen kredi kartlarında beklenen düzenlemelerde her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün de kredi kartlarında taksitlere yönelik ortaya attığı hem İletişim Başkanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yalanlandı.