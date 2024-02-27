Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
"Kredi Kartına Taksit Kaldırıldı" İddialarında Mehmet Şimşek Vatandaşlara Seslendi: "İstirham Ediyorum"

"Kredi Kartına Taksit Kaldırıldı" İddialarında Mehmet Şimşek Vatandaşlara Seslendi: "İstirham Ediyorum"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.02.2024 - 10:18

Enflasyonla mücadelede iç talebin kısılması önündeki en büyük engellerden biri de kredi kartları olarak görülüyor. Merkez Bankası'nın da üzerinde çalıştığı bilinen kredi kartlarında beklenen düzenlemelerde her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün de kredi kartlarında taksitlere yönelik ortaya attığı hem İletişim Başkanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yalanlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Enflasyondaki yükselişle alım gücü düşen vatandaş, faizlerin de yükselmesiyle kredi kartlarına yöneldi.

Enflasyondaki yükselişle alım gücü düşen vatandaş, faizlerin de yükselmesiyle kredi kartlarına yöneldi.

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında Haziran 2023'te  başladığı faiz artışlarından kredilerin etkilenmesiyle, alım gücü düşen vatandaş da Kasım 2023'ten bu yana faiz artışlarının yansıtılmadığı kredi kartlarına yöneldi.

Kredi kartlarında artan harcamalara yönelik ekonomi yönetimi açıklamalar yaparken, Merkez Bankası son Enflasyon Raporu sunumunda düzenlemeye yönelik sinyaller vermişti.

Kredi kartlarında artan harcamalara yönelik ekonomi yönetimi açıklamalar yaparken, Merkez Bankası son Enflasyon Raporu sunumunda düzenlemeye yönelik sinyaller vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, taksit uygulamasına değinirken, dünyada benzeri olmadığını söylemişti.

Merkez Bankası toplantısı sonrası verilen mesajlar yakından incelenmişti.

Düzenlemelere yönelik her alandan da farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Perakendeciler sektörün zorlanacağını, bankacılar da alt limitlere dokunulmaması gerektiğini düşünüyor.

Düzenlemelere yönelik her alandan da farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Perakendeciler sektörün zorlanacağını, bankacılar da alt limitlere dokunulmaması gerektiğini düşünüyor.

Kredi kartlarına yönelik düzenleme henüz ortada yok. Çalışmaların olduğu bilinirken, herkes bir şekilde kulis ya da tahmini bilgilerle bir iddiada bulunuyor.

Bu iddialardan biri de CHP Erzurum Milletvekili Mustafa Sarıgül'den geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçilerden olan Sarıgül, kredi kartlarında taksit uygulamasının kaldırıldığını iddia etti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı paylaşımla "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir" dedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı paylaşımla "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir" dedi.
twitter.com

Paylaşımda, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır' denilirken, 'Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz' diye de eklendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

DMM'nin paylaşımını Bakan Şimşek de yorumladı: "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

DMM'nin paylaşımını Bakan Şimşek de yorumladı: "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."
twitter.com

Şimşek, 'Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır' derken, açıklamasına şu şekilde devam etti: 

Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?