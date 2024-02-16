Ucuz Kredinin Bitmesiyle Vatandaşın Kredi ve Kredi Kartı Borçlarındaki Artış Dikkat Çekti
Ucuz Kredinin Bitmesiyle Vatandaşın Kredi ve Kredi Kartı Borçlarındaki Artış Dikkat Çekti
2023 seçimlerine dek yaklaşık 2 yıl düşen faizlerin etkisiyle vatandaş, alım gücündeki düşüşü krediyle finanse etmeye alışmıştı. Yeni ekonomi yönetimi, iç talebi azaltmanın yolunun kredi kartlarından geçtiğini düşünerek düzenleme yapmaya hazırlanırken, kredi ve kredi kartı borçları dikkat çekiyor.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde 9 Şubat 2024 haftasında kredi hacmi 67,88 milyar TL artış görüldü. Bankaların verdiği toplam kredi 12 trilyon 8 milyar 987 milyon TL oldu.
Konut kredileri faiz artışlarının başladığı Haziran 2023'e göre düşüş gösterirken, toplam kredilerdeki yüzde 200 artışa karşın yüzde 55 seviyesinde büyüdü.
Taşıt kredileri, 2021 Eylül'den bu yana yüzde 553, Haziran 2023'ten bu yana yüzde 13 büyürken, toplam krediler içinde payı yüzde 0,35'ten yüzde 0,78'e çıktı.
En dikkat çeken gelişmeler ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarında görüldü.
Bireysel kredi kartlarında taksitli kullanımın geçen yıl seçim öncesi aylarda artarak yüzde 53 seviyelerine çıktığı görülürken, 9 Şubat haftasında toplam kullanım içinde yüzde 43 seviyesinde olduğu da dikkat çekti. Gıda, market, akaryakıt alışverişlerinde taksitli alışveriş seçeneği bulunmuyor.
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Takipteki alacaklarda da tüm alacakların 1 ayda yüzde 2,64 oranında, 1 yılda da yüzde 22 oranında arttığı görüldü.
Takibe giren ihtiyaç kredisi oranı son 1 ayda yüzde 7 artarken, kredi kartlarında yüzde 14 arttı. Son 1 yılda ise ihtiyaç kredisinde takibe düşenler yüzde 41, kredi kartlarında takibe düşenler yüzde 136 oranında arttı.
İhtiyaç kredisi faizlerinde yükselişle tüketicinin kredi kartına yönelmesi ve Haziran 2023'te başlayan faiz artışlarının gecikme faizlerini de yükseltmesi burada tüketicilerin borçlarını artırdı.
Merkez Bankası enflasyonla mücadeleye yönelik kredi kartlarında bir düzenleme çalışması olduğunu söylerken birçok uzman da bu doğrultuda beklentilerini sıralamıştı.
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