Ucuz Kredinin Bitmesiyle Vatandaşın Kredi ve Kredi Kartı Borçlarındaki Artış Dikkat Çekti

Bireysel tüketici kredileri 1,538 trilyon TL olurken, kredi kartları da 1,25 trilyon oldu. Toplam kredilerin yüzde 3,64'ü konut kredisi olurken, bu oran faiz indirimlerinin başladığı 2021 yılı Eylül ayında yüzde 7,04 seviyesindeydi.