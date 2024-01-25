Merkez'in Faiz Kararında Kredi Kartı Sahibi Milyonları İlgilendiren Detay!

Kasım, Aralık ve Ocak aylarında değişmeyen faizler için Merkez Bankası yeni bir karar açıklamazken, geçen ay faiz kararı sonrasında, 'Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır' denilmişti.