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Merkez'in Faiz Kararında Kredi Kartı Sahibi Milyonları İlgilendiren Detay!

Merkez'in Faiz Kararında Kredi Kartı Sahibi Milyonları İlgilendiren Detay!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.01.2024 - 16:35

Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası merakla beklenen kredi kartları faizlerinde son durum ne oldu?

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Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını açıkladı. Artış, piyasaların beklentilerine paralel sürerken, kredi kartı faizleri ne oldu?

Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını açıkladı. Artış, piyasaların beklentilerine paralel sürerken, kredi kartı faizleri ne oldu?

Merkez Bankası'nın faiz kararı ve detayları burada.

Haziran 2023 sonrası yükselişe geçen faizler, kredi ve kredi kartı faizlerini de artırmıştı. Kredi kartlarında borçluluk oranları yükselmeye başlayınca Kasım 2023'te alınan bir kararla kredi kartı faizleri değişmemişti

Haziran 2023 sonrası yükselişe geçen faizler, kredi ve kredi kartı faizlerini de artırmıştı. Kredi kartlarında borçluluk oranları yükselmeye başlayınca Kasım 2023'te alınan bir kararla kredi kartı faizleri değişmemişti

Kasım, Aralık ve Ocak aylarında değişmeyen faizler için Merkez Bankası yeni bir karar açıklamazken, geçen ay faiz kararı sonrasında, 'Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır' denilmişti.

Ocak 2023'te yüzde 1,66 olan kredi kartı gecikme faiz oranı, Ocak 2024 itibarıyla yüzde 3,96 olarak uygulanıyor.

Ocak 2023'te yüzde 1,66 olan kredi kartı gecikme faiz oranı, Ocak 2024 itibarıyla yüzde 3,96 olarak uygulanıyor.

Nakit çekimlerde de geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,66 olan faiz oranı 2024 Ocak'ta yüzde 4,72 olarak uygulanmaya devam ediyor.

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