Merkez'in Faiz Kararında Kredi Kartı Sahibi Milyonları İlgilendiren Detay!
Merkez'in Faiz Kararında Kredi Kartı Sahibi Milyonları İlgilendiren Detay!
Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrası merakla beklenen kredi kartları faizlerinde son durum ne oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını açıkladı. Artış, piyasaların beklentilerine paralel sürerken, kredi kartı faizleri ne oldu?
Haziran 2023 sonrası yükselişe geçen faizler, kredi ve kredi kartı faizlerini de artırmıştı. Kredi kartlarında borçluluk oranları yükselmeye başlayınca Kasım 2023'te alınan bir kararla kredi kartı faizleri değişmemişti
Ocak 2023'te yüzde 1,66 olan kredi kartı gecikme faiz oranı, Ocak 2024 itibarıyla yüzde 3,96 olarak uygulanıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın