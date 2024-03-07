Mısır, IMF'le Anlaşmak İçin Parasının Değerini Düşürdü: Uzmanlar Gözlerini Türk Lirası'na Çevirdi

Mısır Poundu'nun devalü kaçınılmazdı ve nihayet dün geldi. Bu deval, Mısır'ı $/EGP sabitini korumak için gerekli olan yüksek faiz oranı dengesinden kurtardı ki bu da iyi bir şey. Sırada 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından büyük bir devalin geldiği Türkiye var...