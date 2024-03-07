Mısır, IMF'le Anlaşmak İçin Parasının Değerini Düşürdü: Uzmanlar Gözlerini Türk Lirası'na Çevirdi
Mısır, IMF'le Anlaşmak İçin Parasının Değerini Düşürdü: Uzmanlar Gözlerini Türk Lirası'na Çevirdi
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Mısır'da IMF ve BAE anlaşması yapılırken, kurda da devalüasyon da kaçınılmaz oldu. Dolar, Mısır Lirası karşısında 30 seviyelerinden 50 seviyelerine çıktı.
Son günlerde rezervlerdeki erime ve Kapalıçarşı ile yeniden açıklan makasta gözler Türkiye'ye dönerken,
Yaşananlar çok da tanıdık gelmişti.
Mısır'da faizler de hızla yükselirken,
Mısır konusunda bir açıklama da e507'den geldi. Serbest piyasada makasın kapandığını açıkladı.
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Arjantin konusuna açıklık gelirken,
Türkiye'de ekonomideki yükler Merkez Bankası'nın sırtına yüklenmişken, yorumlara etki etmekten de kaçamadı.
Önemli bir karşılaştırmaysa Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks'tan geldi.
Bu kez de Mısır'ın başına gelenleri yorumlarken, Türkiye'yi de konuya dahil etti.
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