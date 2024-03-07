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Mısır, IMF'le Anlaşmak İçin Parasının Değerini Düşürdü: Uzmanlar Gözlerini Türk Lirası'na Çevirdi

Mısır, IMF'le Anlaşmak İçin Parasının Değerini Düşürdü: Uzmanlar Gözlerini Türk Lirası'na Çevirdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.03.2024 - 17:15

Mısır, IMF ile anlaşmak için kurdaki değişim 'hiçbir şey olmasa bile, bir şey oldu' şeklinde grafiklere yansıdı. Dolar karşısında Mısır Lirası (Gineih) 30'dan 50'ye fırlayınca 2021 Aralık ayında yaşanan o meşhur 21 Aralık gecesi gözlerde canlandı. Bakalım uzmanlar durumu nasıl yorumladı?

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Mısır'da IMF ve BAE anlaşması yapılırken, kurda da devalüasyon da kaçınılmaz oldu. Dolar, Mısır Lirası karşısında 30 seviyelerinden 50 seviyelerine çıktı.

Mısır'da IMF ve BAE anlaşması yapılırken, kurda da devalüasyon da kaçınılmaz oldu. Dolar, Mısır Lirası karşısında 30 seviyelerinden 50 seviyelerine çıktı.

Son günlerde rezervlerdeki erime ve Kapalıçarşı ile yeniden açıklan makasta gözler Türkiye'ye dönerken,

Son günlerde rezervlerdeki erime ve Kapalıçarşı ile yeniden açıklan makasta gözler Türkiye'ye dönerken,
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Yaşananlar çok da tanıdık gelmişti.

Yaşananlar çok da tanıdık gelmişti.
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Mısır'da faizler de hızla yükselirken,

Mısır'da faizler de hızla yükselirken,
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Mısır konusunda bir açıklama da e507'den geldi. Serbest piyasada makasın kapandığını açıkladı.

Mısır konusunda bir açıklama da e507'den geldi. Serbest piyasada makasın kapandığını açıkladı.
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Mısır'da sabit kur (30) rejimi vardı ama sokak kuru 60'lardaydı. 30'dan dolar alabilirken, aniden 50 görmediler yani. Tersine, IMF kredisine ön şart olan bu kararlar sokak kurunu düşürdü. IMF de EFF miktarını 3'ten 8 milyar dolara çıkardı.

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Arjantin konusuna açıklık gelirken,

Arjantin konusuna açıklık gelirken,
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Türkiye'de ekonomideki yükler Merkez Bankası'nın sırtına yüklenmişken, yorumlara etki etmekten de kaçamadı.

Türkiye'de ekonomideki yükler Merkez Bankası'nın sırtına yüklenmişken, yorumlara etki etmekten de kaçamadı.
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Önemli bir karşılaştırmaysa Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks'tan geldi.

Önemli bir karşılaştırmaysa Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks'tan geldi.

Türk Lirası'nın adil değeri hesaplamalarıyla tanınan ünlü ekonomist, seçim sonrasında yönelik beklentileriyle ürkütücü bir tablo çizmişti.

Bu kez de Mısır'ın başına gelenleri yorumlarken, Türkiye'yi de konuya dahil etti.

Bu kez de Mısır'ın başına gelenleri yorumlarken, Türkiye'yi de konuya dahil etti.
twitter.com

Mısır Poundu'nun devalü kaçınılmazdı ve nihayet dün geldi. Bu deval, Mısır'ı $/EGP sabitini korumak için gerekli olan yüksek faiz oranı dengesinden kurtardı ki bu da iyi bir şey. Sırada 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından büyük bir devalin geldiği Türkiye var...

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