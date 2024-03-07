Merkez'in Rezervleri Azalırken, Altın Değerlendi: Yabancı Hisse Aldı, KKM'de Düşüş Sürdü
Merkez'in Rezervleri Azalırken, Altın Değerlendi: Yabancı Hisse Aldı, KKM'de Düşüş Sürdü
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 896,50 milyon dolar azaldı.
Yurt dışı yerleşiklerin hisse satışları sürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste yedinci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 831 milyon dolar düşüşle tamamladı. Altın rezervleri ise 11 ay sonra ilk kez 50 milyar doları aştı.
Bir önceki hafta 22 milyar 445 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 942 milyon dolar azalarak 20 milyar 503 milyon dolara indi.
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