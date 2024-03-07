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Merkez'in Rezervleri Azalırken, Altın Değerlendi: Yabancı Hisse Aldı, KKM'de Düşüş Sürdü

Merkez'in Rezervleri Azalırken, Altın Değerlendi: Yabancı Hisse Aldı, KKM'de Düşüş Sürdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.03.2024 - 15:10

KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar geriledi. Vatandaş döviz alırken, şirketler döviz sattı. Yabancı Borsada alıma geçti. TCMB toplam rezervleri 831 milyon dolar azaldı, altın rezervi 11 ay sonra ilk kez 50 milyar doları aştı.

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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 323,9 milyar TL'den 2 trilyon 311,7 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 203,1 milyar TL'den 12 trilyon 363,4 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 128,2 milyar TL'den 15 trilyon 79,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 562 milyar TL'den 1 trilyon 578,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 273,6 milyar TL'den 1 trilyon 311,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 194,4 milyar TL'den 195,6 milyar TL'ye yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 896,50 milyon dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 896,50 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 351,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 Mart ile sona eren haftada 175 milyar 455,20 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 16,10 milyon dolar artarak  104 milyar 46,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 912,60 milyon dolar azalarak 71 milyar 408,60 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 262 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 631 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 893 milyon dolar düşüş gösterdi.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse satışları sürdü.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse satışları sürdü.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 1 Mart haftasında 75,4 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 54,4 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 8,6 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 4 9ilyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 0,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste yedinci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 831 milyon dolar düşüşle tamamladı. Altın rezervleri ise 11 ay sonra ilk kez 50 milyar doları aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste yedinci haftasında da geriledi ve geçen haftayı 831 milyon dolar düşüşle tamamladı. Altın rezervleri ise 11 ay sonra ilk kez 50 milyar doları aştı.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 1 Mart itibarıyla 1 milyar 968 milyon dolar azalarak 82 milyar 479 milyon dolardan 80 milyar 511 milyon dolara indi. 

Aynı dönemde altın rezervleri 1 milyar 137 milyon dolar arttı ve 49 milyar 271 milyon dolardan 50 milyar 511 milyon dolara yükseldi. Böylece 14 Nisan 2023 tarihinden bu yana ilk kez 50 milyar dolar üzeri görüldü.

Böylece toplam rezervler 131 milyar 750 milyon dolardan, 130 milyar 919 milyon dolara inmiş oldu.

Bir önceki hafta 22 milyar 445 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 942 milyon dolar azalarak 20 milyar 503 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 22 milyar 445 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 942 milyon dolar azalarak 20 milyar 503 milyon dolara indi.
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