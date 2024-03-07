TCMB Sıkılaşmada Zorunlu Karşılıklara da El Attı: Merkez Bankası'nın Kredi Hamleleri Sürüyor
TCMB Sıkılaşmada Zorunlu Karşılıklara da El Attı: Merkez Bankası'nın Kredi Hamleleri Sürüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılıklara da düzenleme getirdi.
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TCMB, enflasyonla mücadelede para politikasındaki sıkılaştırma adımlarına yönelik büyümde oranları geçtiğimiz günlerde değiştirmişti.
TCMB yeniden kredi büyümesine yönelik hamlede bulundu. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanırken, belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık "1 yıl süreyle bloke" olarak tutulacak.
Zorunlu karşılık, "munzam karşılık" da deniyor, bankalardaki mevduatlara karşılık Merkez Bankası'nda bulundurulmak zorunda olunan belli orandaki tutardır. Bu oranı Merkez Bankası belirler ve kredilere karşılık da tutulmasına yönelik düzenlemeler bulunuyor.
Bu hamlelerle bankaların kredi verme iştahının sınırlanması hedefleniyor.
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