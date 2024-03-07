TCMB Sıkılaşmada Zorunlu Karşılıklara da El Attı: Merkez Bankası'nın Kredi Hamleleri Sürüyor

Son dönemde ekonomi yönetimi bankalardaki kredi büyümesinin enflasyonla mücadelede engelleyici etki gösterdiğine yönelik çalışmalar yaparak, 'para arzını' yani piyasadaki para bolluğu ve dolayısıyla tüketimi kısarak enflasyonu düşürmeyi amaçlıyor.