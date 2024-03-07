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TCMB Sıkılaşmada Zorunlu Karşılıklara da El Attı: Merkez Bankası'nın Kredi Hamleleri Sürüyor

TCMB Sıkılaşmada Zorunlu Karşılıklara da El Attı: Merkez Bankası'nın Kredi Hamleleri Sürüyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.03.2024 - 09:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılıklara da düzenleme getirdi.

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TCMB, enflasyonla mücadelede para politikasındaki sıkılaştırma adımlarına yönelik büyümde oranları geçtiğimiz günlerde değiştirmişti.

TCMB, enflasyonla mücadelede para politikasındaki sıkılaştırma adımlarına yönelik büyümde oranları geçtiğimiz günlerde değiştirmişti.

Detayları burada.

TCMB yeniden kredi büyümesine yönelik hamlede bulundu. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanırken, belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık "1 yıl süreyle bloke" olarak tutulacak.

TCMB yeniden kredi büyümesine yönelik hamlede bulundu. Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanırken, belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık "1 yıl süreyle bloke" olarak tutulacak.

TCMB, 'ilave sıkılaşma adımlarına yönelik'  yaptığı duyuruda, kredi büyümesine yönelik uygulamaların etkinliğini artırmak üzere çalışılarak menkul kıymet tesisine ek, kredi büyümesi oranlarındaki düzenlemeyle 'zorunlu karşılık' tesis çalışmaları yapıldığını açıklamıştı.

Zorunlu karşılık, "munzam karşılık" da deniyor, bankalardaki mevduatlara karşılık Merkez Bankası'nda bulundurulmak zorunda olunan belli orandaki tutardır. Bu oranı Merkez Bankası belirler ve kredilere karşılık da tutulmasına yönelik düzenlemeler bulunuyor.

Zorunlu karşılık, "munzam karşılık" da deniyor, bankalardaki mevduatlara karşılık Merkez Bankası'nda bulundurulmak zorunda olunan belli orandaki tutardır. Bu oranı Merkez Bankası belirler ve kredilere karşılık da tutulmasına yönelik düzenlemeler bulunuyor.

Son dönemde ekonomi yönetimi bankalardaki kredi büyümesinin enflasyonla mücadelede engelleyici etki gösterdiğine yönelik çalışmalar yaparak, 'para arzını' yani piyasadaki para bolluğu ve dolayısıyla tüketimi kısarak enflasyonu düşürmeyi amaçlıyor.

Bu hamlelerle bankaların kredi verme iştahının sınırlanması hedefleniyor.

Bu hamlelerle bankaların kredi verme iştahının sınırlanması hedefleniyor.
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