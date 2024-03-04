Enflasyon, Merkez Bankası'nı Faiz Artırımına Zorlar mı? Yabancılar Artırım Derken, İndirim İçin Tarihi Geldi

Daha önce de bahsettiğim gibi geçen yılın haziranında başlayıp bu yılın mayısında sona erecek 12 aylık TÜFE‘yi görmeden Merkez Bankası’nın faiz kararı için hamle yapmaması gerekiyor. Ancak içimden bir ses, yaz başında önce TÜİK’in de yardımıyla düşük açıklanacak aylık rakamları görerek “enflasyon düşüş trendine girdi” açıklamasıyla piyasaya bir mesaj verileceğini söylüyor. Ardından da sonbahardan önce ilk faiz indirimi gelebilir.