Enflasyon, Merkez Bankası'nı Faiz Artırımına Zorlar mı? Yabancılar Artırım Derken, İndirim İçin Tarihi Geldi
Enflasyon, Merkez Bankası'nı Faiz Artırımına Zorlar mı? Yabancılar Artırım Derken, İndirim İçin Tarihi Geldi
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TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyon verisi yükselişini sürdürürken, yüzde 4 seviyelerinde olan aylık enflasyon beklentilerini de aştı.
Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda, özellikle finalde Cevdet Akçay'ın dikkat çeken çıkışında aylık enflasyona dikkat çekilmişti.
Enflasyondan bir gün sonra açıklanacak olan Merkez Bankası "Aylık Fiyat Gelişmeleri" Raporu beklenirken, Bloomberg'de dikkat çeken bir analiz yer aldı.
8 ay üst üste toplamda 3 bin 650 baz puan faiz artırımı yapılan politika faizi şubat ayında sabit kalmıştı.
InTouch Capital Markets analisti Piotr Matys, enflasyon "şaşırtıcı derecede yüksek" bulurken, artan negatif reel faiz oranlarının, para politikasını enflasyon resmi hedefiyle uyumlu hale getirmek ve enflasyon beklentisini sabitlemek için "yeterince sıkı olmadığını" söyledi.
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QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık ise "Bu verinin ardından daha da yükselecek olan yılsonu enflasyon beklentilerindeki artış göz önünde bulundurulduğunda, Merkez Bankası'nın ikinci çeyrekte faiz artırımına gitme olasılığı daha yüksek" dedi.
Gün sonunda JPMorgan'dan yapılan açıklamada, TCMB'nin politika faizini nisan ayında 500 baz puan arttırarak yüzde 50'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladılar.
Goldman Sachs, enflasyon rakamlarının yüksek gelmesinin "TCMB'nin faizleri daha da arttırması riskini yükseltti" olarak yorumladı.
Citi, temkinli duruşunu koruyarak, "TCMB'nin enflasyon tahmin patikası 4 çeyrekte ılımlı bir gevşemenin mümkün olduğuna işaret ediyor" dedi.
Yurt içinde ise faiz indirimi için tarih geldi.
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Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, faiz indirimi için tarih vererek, "TCMB Başkanı ve yardımcılarının reel sektör kaynaklı siyasi baskıya çok fazla direneceğini sanmıyorum. Görevinde kalmak isteyenler kendilerinden bekleneni yapacaktır. Direnenler ise değiştirilecektir" dedi ve tarihi şu şekilde açıkladı:
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