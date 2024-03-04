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Enflasyon, Merkez Bankası'nı Faiz Artırımına Zorlar mı? Yabancılar Artırım Derken, İndirim İçin Tarihi Geldi

Enflasyon, Merkez Bankası'nı Faiz Artırımına Zorlar mı? Yabancılar Artırım Derken, İndirim İçin Tarihi Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.03.2024 - 19:14

TÜİK, şubat ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, beklenen zirve seviyesi olan yüzde 70'e giderek yaklaştı. Anketlerdeki beklentileri aşan enflasyon için Bloomberg, faiz artırımlarına yeniden dönülebileceğini belirtti. Bunu tek söyleyen de olmadı.

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TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyon verisi yükselişini sürdürürken, yüzde 4 seviyelerinde olan aylık enflasyon beklentilerini de aştı.

TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyon verisi yükselişini sürdürürken, yüzde 4 seviyelerinde olan aylık enflasyon beklentilerini de aştı.

Enflasyon verisi detayları burada.

Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda, özellikle finalde Cevdet Akçay'ın dikkat çeken çıkışında aylık enflasyona dikkat çekilmişti.

Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda, özellikle finalde Cevdet Akçay'ın dikkat çeken çıkışında aylık enflasyona dikkat çekilmişti.

Cevdet Akçay'ın söylediklerinin detayları da burada.

Enflasyondan bir gün sonra açıklanacak olan Merkez Bankası "Aylık Fiyat Gelişmeleri" Raporu beklenirken, Bloomberg'de dikkat çeken bir analiz yer aldı.

Enflasyondan bir gün sonra açıklanacak olan Merkez Bankası "Aylık Fiyat Gelişmeleri" Raporu beklenirken, Bloomberg'de dikkat çeken bir analiz yer aldı.

Bloomberg'de Barış Balcı imzalı haberde, enflasyonun 'üst üste dördüncü ayda da hız kazandığı' belirtilirken, mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 70'in üzerine çıkmasını bekleniyor.

8 ay üst üste toplamda 3 bin 650 baz puan faiz artırımı yapılan politika faizi şubat ayında sabit kalmıştı.

8 ay üst üste toplamda 3 bin 650 baz puan faiz artırımı yapılan politika faizi şubat ayında sabit kalmıştı.

Merkez Bankası'nın 'şimdilik bekle ve gör yaklaşımını benimsediği' belirtilirken, yeniden bir faiz artırımına ihtiyaç olabileceğine yönelik uzman görüşleri de şu şekilde oldu.

InTouch Capital Markets analisti Piotr Matys, enflasyon "şaşırtıcı derecede yüksek" bulurken, artan negatif reel faiz oranlarının, para politikasını enflasyon resmi hedefiyle uyumlu hale getirmek ve enflasyon beklentisini sabitlemek için "yeterince sıkı olmadığını" söyledi.

InTouch Capital Markets analisti Piotr Matys, enflasyon "şaşırtıcı derecede yüksek" bulurken, artan negatif reel faiz oranlarının, para politikasını enflasyon resmi hedefiyle uyumlu hale getirmek ve enflasyon beklentisini sabitlemek için "yeterince sıkı olmadığını" söyledi.
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QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık ise "Bu verinin ardından daha da yükselecek olan yılsonu enflasyon beklentilerindeki artış göz önünde bulundurulduğunda, Merkez Bankası'nın ikinci çeyrekte faiz artırımına gitme olasılığı daha yüksek" dedi.

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık ise "Bu verinin ardından daha da yükselecek olan yılsonu enflasyon beklentilerindeki artış göz önünde bulundurulduğunda, Merkez Bankası'nın ikinci çeyrekte faiz artırımına gitme olasılığı daha yüksek" dedi.

Gün sonunda JPMorgan'dan yapılan açıklamada, TCMB'nin politika faizini nisan ayında 500 baz puan arttırarak yüzde 50'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladılar.

Gün sonunda JPMorgan'dan yapılan açıklamada, TCMB'nin politika faizini nisan ayında 500 baz puan arttırarak yüzde 50'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladılar.

JPMorgan, önceden yüzde 73 olan Mayıs 2024 enflasyon zirvesini yüzde 76'ya çıkarırken, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 42,2'den yüzde 44,7'ye yükseltti.

Goldman Sachs, enflasyon rakamlarının yüksek gelmesinin "TCMB'nin faizleri daha da arttırması riskini yükseltti" olarak yorumladı.

Goldman Sachs, enflasyon rakamlarının yüksek gelmesinin "TCMB'nin faizleri daha da arttırması riskini yükseltti" olarak yorumladı.

Goldman Sachs, 'TCMB'nin faiz arttırmadan önce, seçimlerden sonra, sermaye akışlarının normalleşip normalleşmediğini görmek isteyeceğini düşünüyoruz' açıklamasını yorumunu yaptı.

Citi, temkinli duruşunu koruyarak, "TCMB'nin enflasyon tahmin patikası 4 çeyrekte ılımlı bir gevşemenin mümkün olduğuna işaret ediyor" dedi.

Citi, temkinli duruşunu koruyarak, "TCMB'nin enflasyon tahmin patikası 4 çeyrekte ılımlı bir gevşemenin mümkün olduğuna işaret ediyor" dedi.

Citi, yine de 'Bankanın yılın ikinci yarısında veya daha erken duruşunu gözden geçirmesine yol açabilecek bir senaryoyu tamamen göz ardı edemeyiz' açıklamasını da ekledi.

Yurt içinde ise faiz indirimi için tarih geldi.

Yurt içinde ise faiz indirimi için tarih geldi.

Alkin, Türkiye'nin yüksek enflasyon dizisine gireceğine değindiği Ekonomim'deki yazısında faizin düşmesini beklediği zamanı da açıkladı.

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Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, faiz indirimi için tarih vererek, "TCMB Başkanı ve yardımcılarının reel sektör kaynaklı siyasi baskıya çok fazla direneceğini sanmıyorum. Görevinde kalmak isteyenler kendilerinden bekleneni yapacaktır. Direnenler ise değiştirilecektir" dedi ve tarihi şu şekilde açıkladı:

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, faiz indirimi için tarih vererek, "TCMB Başkanı ve yardımcılarının reel sektör kaynaklı siyasi baskıya çok fazla direneceğini sanmıyorum. Görevinde kalmak isteyenler kendilerinden bekleneni yapacaktır. Direnenler ise değiştirilecektir" dedi ve tarihi şu şekilde açıkladı:

Daha önce de bahsettiğim gibi geçen yılın haziranında başlayıp bu yılın mayısında sona erecek 12 aylık TÜFE‘yi görmeden Merkez Bankası’nın faiz kararı için hamle yapmaması gerekiyor. Ancak içimden bir ses, yaz başında önce TÜİK’in de yardımıyla düşük açıklanacak aylık rakamları görerek “enflasyon düşüş trendine girdi” açıklamasıyla piyasaya bir mesaj verileceğini söylüyor. Ardından da sonbahardan önce ilk faiz indirimi gelebilir.

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