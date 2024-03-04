Beklenen Veri Geldi: TÜİK Şubat Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Beklenen Veri Geldi: TÜİK Şubat Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2024 enflasyonunu açıkladı.
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Şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,53 oranında arttı. TÜİK enflasyonu yıllık yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.
TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.
Gıda enflasyonu yüzde 71,12 oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,20 ile giyim ve ayakkabı olurken, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise %12,76 ile eğitim oldu.
Ocak 2024'te enflasyon aylık yüzde 6,70 oranında artarken, yıllık yüzde 64,86 olmuştu.
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2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre %3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,71 artış gösterdi.
TÜFE ve ÜFE verileri arasındaki makas ters yönde yeniden açıldı.
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