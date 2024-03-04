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Beklenen Veri Geldi: TÜİK Şubat Ayı Enflasyonunu Açıkladı

Beklenen Veri Geldi: TÜİK Şubat Ayı Enflasyonunu Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.03.2024 - 10:00 Son Güncelleme: 04.03.2024 - 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat 2024 enflasyonunu açıkladı.

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Şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,53 oranında arttı. TÜİK enflasyonu yıllık yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,53 oranında arttı. TÜİK enflasyonu yıllık yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentisi enflasyonun aylık yüzde 3,98 artışla, yıllık yüzde 66,20 olması yönünde oluşmuştu.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,54 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,91 olarak gerçekleşti.

Gıda enflasyonu yüzde 71,12 oldu.

Gıda enflasyonu yüzde 71,12 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,20 ile giyim ve ayakkabı olurken, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise %12,76 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,20 ile giyim ve ayakkabı olurken, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise %12,76 ile eğitim oldu.

Ocak 2024'te enflasyon aylık yüzde 6,70 oranında artarken, yıllık yüzde 64,86 olmuştu.

Ocak 2024'te enflasyon aylık yüzde 6,70 oranında artarken, yıllık yüzde 64,86 olmuştu.
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2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre %3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,71 artış gösterdi.

2024 yılı Şubat ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre %3,74 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,71 artış gösterdi.

TÜFE ve ÜFE verileri arasındaki makas ters yönde yeniden açıldı.

TÜFE ve ÜFE verileri arasındaki makas ters yönde yeniden açıldı.
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