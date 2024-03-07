HSBC 'Dolar Beklenenden Hızlı Yükseldi' Derken, 'Adil Değer' Ekonomist 'Daha Fazla Zayıflık Geliyor' Dedi
HSBC 'Dolar Beklenenden Hızlı Yükseldi' Derken, 'Adil Değer' Ekonomist 'Daha Fazla Zayıflık Geliyor' Dedi
İngiltere merkezli dev banka HSBC, doların TL karşısında yükselişinin beklenenden daha hızlı olduğunu söyledi. TL'nin değerlenmesi gerektiğini belirten IIF Başekonomisti Brooks ise 'TL'de daha fazla zayıflık geliyor' dedi.
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Yabancı kurumlar Merkez Bankası faiz beklentilerini ve dolar kuru tahminlerini güncellemeye başladı.
Morgan Stanley, TCMB'den faiz indirimi beklentisini öteledi.
İngiltere'nin dev bankası HSBC de 2024 yılı için dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti.
Yıl sonu beklentisini güncelledi.
TL'nin adil değerinin 21 TL olduğunu hesapladığını belirten, Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Geçtiğimiz 10 yılda Türk Lirası, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa para birimleri arasında açık ara en zayıfı oldu. Bunun nedeni tamamen, bu ayın sonundaki yerel seçimlere kadar devam eden bir döngü şeklinde seçimler öncesinde ekonominin tekrar pompalamasından kaynaklanıyor. Lirada daha fazla zayıflık geliyor..." dedi.
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