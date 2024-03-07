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HSBC 'Dolar Beklenenden Hızlı Yükseldi' Derken, 'Adil Değer' Ekonomist 'Daha Fazla Zayıflık Geliyor' Dedi

HSBC 'Dolar Beklenenden Hızlı Yükseldi' Derken, 'Adil Değer' Ekonomist 'Daha Fazla Zayıflık Geliyor' Dedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.03.2024 - 10:55

İngiltere merkezli dev banka HSBC, doların TL karşısında yükselişinin beklenenden daha hızlı olduğunu söyledi. TL'nin değerlenmesi gerektiğini belirten IIF Başekonomisti Brooks ise 'TL'de daha fazla zayıflık geliyor' dedi.

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Yabancı kurumlar Merkez Bankası faiz beklentilerini ve dolar kuru tahminlerini güncellemeye başladı.

Yabancı kurumlar Merkez Bankası faiz beklentilerini ve dolar kuru tahminlerini güncellemeye başladı.

Yabancı kurumlar, enflasyonun açıklanmasının ardından faiz beklentilerini yukarı çekmişti.

Morgan Stanley, TCMB'den faiz indirimi beklentisini öteledi.

Morgan Stanley, TCMB'den faiz indirimi beklentisini öteledi.

Morgan Stanley, Türkiye'de Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirirken yıl sonu enflasyon verilerini %42,4 seviyesinden %43,6 seviyesine revize etti.

Banka, TCMB'nin faiz artışlarına karar vermeden önce Mart ayı enflasyonun bakacağını düşündüklerini ifade ederek, 'Güçlü iç talep, artan enflasyon ivmesi ve döviz rezervleri üzerindeki yenilenen baskıdan oluşan mevcut makro zeminin, beklentilerin resmi tahminlere dayandırılması için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz' denildi.

Morgan Stanley, Kasım ve Aralık aylarında iki faiz indirimini beklentilerin geri çekerek temel senaryoda 2025'in ilk çeyreğinde ilk faiz indirimi beklediklerini kaydetti.

İngiltere'nin dev bankası HSBC de 2024 yılı için dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti.

İngiltere'nin dev bankası HSBC de 2024 yılı için dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti.

HSBC dün yayınladığı raporda, 'Son dönemde TL'deki değer kaybı beklediğimizden daha hızlı oldu. Dövizle ilgili makro değişkenlerin çoğu bu yılın başından bu yana çok fazla değişmedi. Ancak enflasyon daha yüksek seyretti ve Merkez Bankası TL'nin nominal değer kaybına beklediğimizden daha fazla izin verdi' denildi. 

TCMB'nin döviz kurunu önemsemeye devam ettiği belirtilirken, '22 Şubat'ta Merkez Bankası döviz kurunu doğrudan politika odağı haline getirdi' denilen raporda, 'Sıkı parasal duruştaki kararlılık, enflasyonla mücadelenin temel unsurlarından biri olan Türk lirasının reel olarak değer kazanması sürecine katkı sağlamaya devam edecektir' ifadesi ile TL'nin değer kazanmasının enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline geldiği de belirtildi.

Yıl sonu beklentisini güncelledi.

Yıl sonu beklentisini güncelledi.

Bu açıklamaların 'reel döviz değerlenmesinin önümüzdeki aylarda dolar/TL için ne anlama gelebileceğine bakmakta fayda var' denilirken, 'TCMB'nin Türkiye için yılsonu enflasyon tahminini (yüzde 36) ve HSBC Economics'in ABD yılsonu enflasyon tahminini kullanarak, reel TL değerlenmesinin yüzde 10 civarında olduğu varsayılarak, üç farklı enflasyon senaryosunun kaba bir ortalamasını alarak, yılsonunda 33,0 olan beklentiden 36,0 TL'ye yükseltti.

TL'nin adil değerinin 21 TL olduğunu hesapladığını belirten, Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Geçtiğimiz 10 yılda Türk Lirası, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa para birimleri arasında açık ara en zayıfı oldu. Bunun nedeni tamamen, bu ayın sonundaki yerel seçimlere kadar devam eden bir döngü şeklinde seçimler öncesinde ekonominin tekrar pompalamasından kaynaklanıyor. Lirada daha fazla zayıflık geliyor..." dedi.

TL'nin adil değerinin 21 TL olduğunu hesapladığını belirten, Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Geçtiğimiz 10 yılda Türk Lirası, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa para birimleri arasında açık ara en zayıfı oldu. Bunun nedeni tamamen, bu ayın sonundaki yerel seçimlere kadar devam eden bir döngü şeklinde seçimler öncesinde ekonominin tekrar pompalamasından kaynaklanıyor. Lirada daha fazla zayıflık geliyor..." dedi.
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