HSBC 'Dolar Beklenenden Hızlı Yükseldi' Derken, 'Adil Değer' Ekonomist 'Daha Fazla Zayıflık Geliyor' Dedi

HSBC dün yayınladığı raporda, 'Son dönemde TL'deki değer kaybı beklediğimizden daha hızlı oldu. Dövizle ilgili makro değişkenlerin çoğu bu yılın başından bu yana çok fazla değişmedi. Ancak enflasyon daha yüksek seyretti ve Merkez Bankası TL'nin nominal değer kaybına beklediğimizden daha fazla izin verdi' denildi.

TCMB'nin döviz kurunu önemsemeye devam ettiği belirtilirken, '22 Şubat'ta Merkez Bankası döviz kurunu doğrudan politika odağı haline getirdi' denilen raporda, 'Sıkı parasal duruştaki kararlılık, enflasyonla mücadelenin temel unsurlarından biri olan Türk lirasının reel olarak değer kazanması sürecine katkı sağlamaya devam edecektir' ifadesi ile TL'nin değer kazanmasının enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline geldiği de belirtildi.