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"20 Lirayla En Son Ne Aldınız?" Sorusuna Gelen Cevaplar Üzdü

"20 Lirayla En Son Ne Aldınız?" Sorusuna Gelen Cevaplar Üzdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.03.2024 - 14:11

Enflasyondaki yükseliş son 5 yılda fiyatları tanınmaz hale getirdi. Fiyat ve matematikteki bu hızlı değişim beynimizin ayarlarıyla da oynarken, hemen hemen her fiyata eklenen bir sıfır 200 lirayı 5 yıl öncesinin 20 lirası konumuna taşıdı. Sosyal medyada sorulan '20 lirayla en son ne aldınız?' sorusu da gözlerimizi uzaklara daldıran cevaplara sahne oldu.

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20 lira Merkez Bankası tarafından piyasada bulunan ancak artık hayatımızda nostalji tadına dönüşen bir para birimimiz. Yaklaşık 3 ila 5 yıl öncesinde markete gittiğimiz bu kıymetli banknotumuz artık para üstü konumuna dönüştü.

20 lira Merkez Bankası tarafından piyasada bulunan ancak artık hayatımızda nostalji tadına dönüşen bir para birimimiz. Yaklaşık 3 ila 5 yıl öncesinde markete gittiğimiz bu kıymetli banknotumuz artık para üstü konumuna dönüştü.
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"En son 20 lirayla ne aldınız?" sorusu da bu bağlamda nostaljik bir yolculuktan ziyade "nereden nereye" dedirten cinsten oldu.

"En son 20 lirayla ne aldınız?" sorusu da bu bağlamda nostaljik bir yolculuktan ziyade "nereden nereye" dedirten cinsten oldu.
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Bozuk paralarımızla aldığımız bisküviler 20 liraya dönüştü.

Bozuk paralarımızla aldığımız bisküviler 20 liraya dönüştü.
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1 kilo olmaz mı?

1 kilo olmaz mı?
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Yerine göre su da değişir.

Yerine göre su da değişir.
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Bu cevap yıktı.

Bu cevap yıktı.
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Pide de alabilecek miyiz?

Pide de alabilecek miyiz?
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Hangi şehir acaba?

Hangi şehir acaba?
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3 lira değil miydi o?

3 lira değil miydi o?
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Gerçekten tavuk mu?

Gerçekten tavuk mu?
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Yürümek sağlıklıdır.

Yürümek sağlıklıdır.
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Ek ücret hesaplaması olmaması daha ilginç.

Ek ücret hesaplaması olmaması daha ilginç.
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Aylık bursu bu kadar olan vardı.

Aylık bursu bu kadar olan vardı.
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Yatırım yapan da vardı.

Yatırım yapan da vardı.
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Farklı yatırımlar da görüldü. Siz en son 20 liraya ne aldınız?

Farklı yatırımlar da görüldü. Siz en son 20 liraya ne aldınız?
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