"20 Lirayla En Son Ne Aldınız?" Sorusuna Gelen Cevaplar Üzdü

Enflasyondaki yükseliş son 5 yılda fiyatları tanınmaz hale getirdi. Fiyat ve matematikteki bu hızlı değişim beynimizin ayarlarıyla da oynarken, hemen hemen her fiyata eklenen bir sıfır 200 lirayı 5 yıl öncesinin 20 lirası konumuna taşıdı. Sosyal medyada sorulan '20 lirayla en son ne aldınız?' sorusu da gözlerimizi uzaklara daldıran cevaplara sahne oldu.